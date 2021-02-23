Налоги — столице, регионам — дым

За последние годы в России многое поменялось, причем кое-что и в лучшую сторону, но в экономике всё становится только напряжённей и хуже. И, пожалуй, главное даже не в том, что система стала хуже, а в том что её вообще нет. Сплошной волюнтаризм и ручное управление по настроению. Почему все более-менее крупные предприятия предпочитают юридически регистрироваться в столице, а не в родном регионе? Именно для того, чтобы быть ближе к власти, знать о её последних "гениальных" идеях и в случае очередного шухера успеть увернуться от этого катка.

В результате страдают регионы с развитой промышленностью, потому что помимо выкачивания львиной доли налогов федералами, основные региональные налоги идут в город-герой Москву, а на местах остаются крохи, пыль и дым… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

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Страна с нищими регионами никогда не станет великой

— Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к тому, что самые крупные предприятия, находящиеся в регионах, юридически зарегистрированы в Москве или в Санкт-Петербурге и основные налоги платят в бюджет совсем не того региона, где физически находится производство?

Например, в Омске самый крупный налогоплательщик — средних размеров пивной завод, притом, что там есть мощный "НефтеОргСинтез", крупные предприятия ОПК, но они как бы в Москве. Конечно, столица стала прекрасна. Москва жирует за счет провинции, тратит огромное количество денег на постоянное благоустройство и праздники…

— Новогодняя иллюминация в Москве соизмерима с региональным бюджетом среднего региона.

— Да, потому что со всей России основные налоги идут в столицу, а регионам остаются только какие-то крохи. Когда-то компании регистрировались в Москве для того, чтобы быть поближе к центральной власти и иметь возможность что-нибудь попросить. Сейчас ситуация изменилась, но с этим все осталось по-прежнему.

— Да, в этом смысле ситуация не изменилась. Действительно все крупнейшие компании зарегистрированы в Москве. Потому что все экономические вопросы решаются в правительстве и надо быть рядом. Дело даже не в том, чтобы что-то попросить, а бдить, чтобы не отняли.

Коридоры власти

А чтобы не отняли, нужно постоянно барражировать по правительственным коридорам и узнавать, что там у них, какие новые мудрые мысли в правительстве гуляют, чтобы когда эта мысль созрела, успеть из-под этой мысли выскочить. Чтобы тебя не переехало этой мыслью. Они объективно все здесь.

Только "Газпром" выехал из Москвы, все остальные остались, еще и другие приехали. Единственный бизнесмен, о котором я знаю, перевел свой бизнес в регион. Это сделал Абрамович, когда был губернатором Чукотки.

Они его там до сих пор вспоминают. Таких доходов в региональном бюджете не было никогда. Но тоже, не предприятия же переехали на Чукотку, а компании. Все предприятия где были, там и остались. А вот налоги с этих гигантов шли на обустройство малонаселенной Чукотки.

— Дым от предприятий — местным жителям, а доходы — москвичам.

— Так больше — не москвичам, а федералам. По-другому, к сожалению, у нас не будет, по крайней мере, в обозримом будущем не предвидится.

Поближе к власти — к казне поближе

Во Франции структура экономики и ее взаимодействие с властью похожи на нашу. Посреди Парижа провинциальный француз выглядит менее естественным, чем русский или какой-то еще иностранный турист. Он — чужой на этом празднике жизни.

Потому что точно так же вся экономика контролируется правительством, поэтому все компании очень хотят быть к нему поближе, чтобы узнать, что их ждет. Вот британская и немецкая экономики устроены по-другому.

Отнюдь не в Берлине зарегистрированы немецкие компании — а во Франкфурте, в Кельне, в Баварии очень много и так далее. Потому что там правительство играет меньшую роль в экономическом процессе. Там не надо быть в Берлине, чтобы обезопасить свой бизнес, руководство можно находиться непосредственно на производстве.

Наследие тёмного прошлого

А у нас и у французов так, что надо быть поближе к власти, если хочешь точно знать, что с тобой завтра будет. Это — историческое, а отнюдь не призрак современного этапа. Так же было и 500 лет назад.

В советское время, строго говоря, вообще никто никаких налогов не платил, потому что не было частной собственности, была государственная. Налог была только формой отчетности, по большому счету.

Большая бухгалтерия, которая называлась Министерство финансов, все это собирала в одну книжку. Было неважно, кто где зарегистрирован, потому что любой регион, любой район получал денег столько, сколько нужно на реализацию задачи, которую перед ним правительство поставило.

Вот есть задача построить завод — значит, региону будет перечислено столько денег, сколько нужно на строительство завода. И такой завод будет построен. Сейчас — не так.

Сколько есть у тебя налогов, денег в региональной казне — вот на это и строй. Тебя никто не ограничивает, у тебя в этом отношении — свобода.