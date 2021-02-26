Дмитрий Журавлёв: Главная задача вертикали власти — сохранить себя

Медицина в России была как бы бесплатная, а стала якобы доступная. Но почему тогда власти не стыдно собирать деньги по телевизору на лечение детей? При этом олигархам не стыдно строить себе всё более роскошные дворцы и покупать яхты. Почему при такой системе бюджетных отношений оптимизация была неизбежна? Почему в регионах и на местах не хватает средств на самое необходимое?

Как, кем и почему назначаются отцы Отечества чуть ли не сразу после школы? При системе власти, направленной исключительно на своё сохранение не будет для них Отечество и народ в приоритете. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

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— Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, Россия успешно справляется с коронавирусом и как обстоят дела с нашим здравоохранением в целом?

— С ним-то справляется, но ведь у нас теперь только про него и говорят. А где остальная медицина? Мне становится плохо от социальной рекламы по телевизору, когда показывают несчастного больного ребенка и говорят, что ему нужны деньги на лечение. У меня появляется вопрос: у нас вообще-то медицина платная или бесплатная? Хотя бы для детей?

— Она раньше была бесплатная, а после нововведений в Конституции стала доступная.

— Она не может быть доступной, если нужно собирать с народа деньги, чтобы ребенок просто прошел процессы реабилитации после детского церебрального паралича.

У меня как раз такой диагноз. Я эти многомесячные реабилитации проходил в советское время бесплатно. Не могу сказать, что мне это дико нравилось, удовольствие — ниже среднего, но мне это очень помогло.

Сейчас же родители этого ребенка, которого надо кормить и одевать, очень много с ним заниматься, должны еще платить сотни тысяч просто за то, чтобы делали массаж, занимались с ним ЛФК. А на операции требуются уже миллионы рублей.

А потом люди собирают смс-ками деньги… Но это одному или нескольким так можно помочь. А всем остальным-то куда деваться?…

— Олигархи только обогащаются все больше, в том числе во время пандемии. При этом собирают деньги с людей, которые сами еле концы с концами сводят.

— И эти люди, кстати, уже заплатили налоги и взносы на страховую медицину.

— С другой стороны, недавно проходила конференция в Московском международном онкологическом центре. Оказывается, там есть очень много современных методов, оборудования и лекарств. И все делается по полису ОМС бесплатно. Но практически никто об этом не знает.

Они пытаются привлечь людей, принимают со всей России без направления. Такие мощные современные центры готовы бесплатно обслуживать, но у них нет этих пациентов. А с другой стороны, пациенты не могут получить помощь, мучаются в районных больницах, где зачастую нет самого необходимого.

— Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Есть люди, которым удобно, чтобы мы с вами об этом не знали. Я тоже сталкивался с тем же. У моей тетушки был рак, ей сделали операцию по бесплатному полису, все правильно.

Но это только потому что мы знали куда идти, что написать. А среднему человеку в небольшом городке просто сказали бы, что он не сильно болен, поэтому никуда направить они его не могут. Он знает только своего участкового врача и больше никого и ничего. Куда он должен бежать?…

Оптимизация и безденежье на местах

Врачи уже стали называться врачами общей практики. Это — такой высокооплачиваемый фельдшер. Мы говорим, что много бед принесла оптимизация медицины и образования, это плохие чиновники совершили оптимизацию. К сожалению, все гораздо хуже.

Даже если все чиновники были бы ангелами и не хотели бы совершать оптимизацию, она бы все равно случилась, потому что поликлиники и школы на районном бюджете, там последний раз деньги были при Брежневе. С тех пор деньги туда и не попадали.

У местных властей просто денег нет. Вот они и сваливают три школы в одну, потому что в этой одной хотя бы крышу можно будет починить. Три поликлиники — тоже в одну, по тем же соображениям.

Местные бюджеты должны быть такими, чтобы из них вообще можно было социальные функции выполнять, а не ждать, пока сверху кто-то обратит внимания и облагодетельствует, а все остальное опять же останется в разрухе и запустении.

— Еще большая проблема, что раньше люди начинали с низов и проходили все ступени. Сейчас, к сожалению, в социальные лифты сажают близких людей и сразу отправляют на самый верх, очень многих руководителей назначают из родных и знакомых. А ведь действительно, как говорил Сталин, кадры решают всё. А такие кадры решают только личные проблемы.

— Главная задача вертикали — сохранить саму вертикаль. Если у вас такая задача, то главный кадровый принцип: я тебя давно знаю, поэтому тебя ставлю.

Задача — самосохранение власти

И это не потому, что начальник, который назначает родственного или приятельского чиновника на высокую должность, обязательно плохой человек. Только ему самому надо удержаться у власти, и он удержится, если будет таких назначать. Потому что он будет уверен, что эти люди его не предадут. Ведь если они его предадут, их тоже быстро сожрут.

Если суть власти в том, чтобы сохранять власть, весь механизм работает только для этого, что так все и должно быть, по-другому не будет. Поэтому появляются бухгалтеры во главе науки.

Это еще раз показала недавняя история. Министерство науки выяснило, что учёные в Новосибирске получают все, что должны получать, что нет никаких проблем. Это сама женщина просто неправильно считает.

Выяснилось, что она не то и ни к тому прибавляет сообщили высокие начальники. Потому что, оказывается, главное в науке — это рентабельность. У бухгалтера же, всегда главное — рентабельность.