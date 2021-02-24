Центр сделал губернаторов попрошайками, а регионы — безжизненными

Нужна ли регионам экономика? Заинтересованы ли они тратиться на социалку? Вроде бы странные вопросы, но в реальности при нынешней системе не всё так просто и однозначно. Почему центр легкового машиностроения переместился из традиционных советских мест в Калужскую область? Можно ли все-таки как-то развивать Россию, а не только украшать Москву? Зачем СССР был нужен Госплан? Почему без него всё развалилось? Будет ли возрождено у нас плановое хозяйство? Ведь весь передовой мир, продолжая болтать про либерализм и свободный рынок, уже пошел по этому пути?

А мы?… — Вперёд, кто урвёт?… — Продолжаем катиться в "светлое" будущее зари первобытного капитализма? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

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Налоги — столице, регионам — дым

— Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к системе, что половину средств на какие-то проекты вкладывает сам регион, а половину дают федеральные власти?

— Это касается только инвестиций. Если ты действительно хочешь построить, допустим, новое предприятие или дорогу, то можешь войти в какую-то определенную программу. А социалка — вся твоя.

Там, правда, есть трансферты. Если у тебя на одного гражданина в регионе приходится меньше средней суммы на образование и медицину, то эти деньги добавляются из федерального бюджета.

В результате, как вы понимаете, никакой мотивации увеличить финансирование социальной сферы у региональных правительств нет, потому что ровно на эту сумму они потеряют трансферт. Зачем им это нужно-то?…

— Раньше было много разных федеральных программ по развитию регионов — какие заводы строить, какие кластеры делать, где дорогу проложить, те же социальные объекты создать. Сейчас есть что-то подобное?

— Есть программа, это — очень толстая пачка бумаги, там 150 страниц, причем, в полный лист. Но это — та самая проблема, с которой мы начали.

Чтобы из Москвы считать пространственное развитие экономики, нужно иметь советский Госплан. Этот орган — очень недооценён, потому что так, как работал советский Госплан, нигде не работают.

Ручное распределение без плана

У нас же — не планирование, а такое мягкое распределение. Но если у вас мягкое распределение, то вы из Москвы придумайте региону какую-нибудь экономику, а потом надо будет спрашивать у региона, он вообще эту экономику потянет, она к нему какое-то отношение имеет или нет.

— А как спросить у региона? Например, нынешний Нижний Новгород — в советское время Горький — традиционно был автомобильный регион. А потом в Калужской области построили "Фольксваген" и другие автомобильные заводы. Нижегородцы очень обижались и говорили: как это так, все кадры — у нас, а почему там построили?…

— Я могу сказать, почему построили. Потому что калужский губернатор это направление энергично лоббировал, работал с инвесторами, а нижегородский губернатор не лоббировал, не зазывал эти компании.

Я работал в Нижнем Новгороде, шоферы говорили: вернули бы нам назад производство советских "Волг" вместо того, что они там производят, и мы были бы счастливы… Но как это возможно? На неё просто напросто не будет спроса.

Советская "Волга" не была вершиной автомобилестроения. Поэтому ее так легко было построить. Если бы Горьковский автозавод строил уникальные автомобили, которые как пирожки расхватывал весь мир, ни у кого бы и мысли не появилось построить завод в другом месте.

То же самое — с "ВАЗ". Ведь целый ряд моделей "ВАЗ" был передан, например, Ульяновскому автомобильному заводу, потому что выяснилось, что так даже и выгодно.

В принципе, конечно, создавая региональное экономическое распределение нужно думать и о том, что там было раньше и, что есть сейчас.

Ведь не везде что-то осталось от прошлых мощностей. Некоторые регионы, например Марий Эл, очень много потеряли в 90-е годы. Легче новое построить, чем-то восстановить.

А в других регионах что-то достаточно приличное еще осталось. В Тольятти и Ульяновск, конечно, легче вложить, модернизировать, чем строить что-то новое в третьем регионе.

Но ведь многое зависит все-таки и от регионального руководства. С кем губернатор сумеет договориться. Вот успел один губернатор с "Фольксваген" договориться — ура, у него есть новый завод.

В этом смысле меня очень огорчает ситуация в западном крае. Ведь регионы, находящиеся на европейской границе России, живут, мягко говоря, не богато. Хотя близость Европы должна бы идти на пользу.

Логика-то вроде должна быть, что вот они возле богатых стран находятся. Так производи и поставляй, зарабатывай. А там — бедность ужасная.

Кстати, мы обсуждали на одном из каналов тему этих десяти регионов, которые не могут жить без федеральной помощи.

— Всего десять?!… У нас же почти все регионы — дотационные, только десять с небольшим — доноры. По большому счету, Москва, Питер, да Тюменские регионы нормально могут жить. Остальным так или иначе все равно приходится помогать.

— Это — так. Здесь разговор про десять таких регионов, которые вообще существовать без внешней поддержки не способны. Если выключить федеральную кнопку, там вообще сразу все выключится. Мы перечисляли. И нам сразу позвонила женщина из Смоленска и сказала: А почему это десять? А наш Смоленск куда делся? Что же вы его-то не включили?…

— Какие это еще регионы?

— Два Алтая — Горный и Алтайский край, Марий Эл, Псковская область, Карелия, Адыгея и по Сибири национальные республики.