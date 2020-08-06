Христо Маринов: Болгарию тащат в еврозону, как затащили в НАТО

Болгары устали от коррупции в правительстве, бедности, от того, что вынуждены искать работу в других странах. Европейский выбор оказался неверным?

ЕС не заинтересован расследовать коррупцию в Болгарии

Коррупция есть везде в мире, но такой демонстративной, как в Болгарии, нет нигде, сказал в программе "Точка зрения" председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

По его мнению, протесты в Болгарии, которые не утихают уже месяц, обусловлены тем, что население "уже не может выдерживать коррупцию, которая существует в самых верхах". Чего стоят, например, опубликованные снимки премьера Бойко Борисова (партия "Граждане Болгарии за европейское развитие", ГЕРБ), обнаруженного в квартире спящим, а рядом в тумбочке лежат пачки крупных купюр в евро и золото, а также пистолет.

В Брюсселе болгарскую коррупцию собирается расследовать специальная комиссия. Но, по мнению Христо Маринова, на Европу мало надежды, потому что Народная партия Европарламента не заинтересована в том, чтобы ее составляющая часть — ГЕРБ, была дискредитирована.

"Для европейских политиков лучше иметь большинство в Европарламенте, чем задавать неудобные вопросы", — сказал Христо Маринов.

Политики Болгарии не думают о народе

"Если его (Борисова) переводчица отказалась ему переводить, потому что ей было стыдно говорить, что европейские руководители говорят про него, то куда уж дальше падать? Борисов не говорит "мы", он говорит "я": "Я привез деньги, я строю магистрали" — это народу тоже надоело", — отметил Христо Маринов.

По его словам, "каждый политик из любой партии Болгарии пытается сделать себе рекламу", никто не думает о народе, о том, что люди, в основном, живут бедно.

"Увеличили пенсии до 250 левов, а килограмм помидоров в Софии стоит 4 лева. Причем, эти помидоры мы сами раньше выращивали, а теперь завозим. Все политики, которые проходят в парламент, получают дотации от государства, один из таких "слуг народа" на эти деньги купил себе шикарный автомобиль", — сказал Христо Маринов.

Болгары так же не могут примириться с тем, что их в стране становится с каждым годом все меньше, за последние 10 лет — на 3 миллиона, только воюющие Сирия и Ирак потеряли больше, добавил общественный деятель.

Болгария — страна остаточного финансирования в ЕС

Борисов хвастался, что привез в страну 29 миллиардов евро по семилетнему бюджету ЕС, но Греция с примерно таким же населением получила помощь в 20 раз больше, чем Болгария. Чехия, Словакия с населением в два раза меньшим — в три раза большую помощь. А из тех денег, что получила Болгария, 23 млрд евро надо отдавать по кредитам, отметил Христо Маринов.

Общественный деятель полагает, что Болгария живет в ЕС на остаточном финансировании, потому что в Брюсселе прекрасно понимают, что болгар никогда не настроить против России.

Иное дело поляки, косовары, им идет приоритетное финансирование — надо поддерживать русофобию.

Что нужно Болгарии?

По словам Христо Маринова, Борисов "боится" подать в отставку, потому что окажется под следствием, и "ему есть за что отвечать". Поэтому сейчас власть пытается сказать народу, что идет навстречу — уволены пять министров. ГЕРБ имеет в парламенте свои партии сателлиты, поэтому вотум недоверия в парламенте правительству был заблокирован.

Общественный деятель считает, что досрочные выборы в Болгарии нужны, так как тогда президент Румен Радев (Социалистическая партия) назначит техническое правительство, которое проведет чистые выборы в марте, если же "дотянут" до очередных выборов, то они "будут правительством сфальсифицированы".

Болгары хотят, чтобы во власть пришли не политики, а эксперты, многие болгары научились работать в западных компаниях, это хорошие менеджеры. Что же касается сетевых народных лидеров протестов, то у них нет программы, они только отрицают, — сказал он.

По мнению Христо Маринова, вход Болгарии в Банковский союз — в еврозону, не даст ничего хорошего болгарам — цены подскочат.

"Нас тащат в еврозону, как затащили в НАТО — без референдума", — отметил общественный деятель.

Социалисты, по его мнению не выиграют выборы, парламент будет очень разношерстным по составу, туда пройдут 6-8 партий, и нужна будет коалиция из трех партий, чтобы создать правительство.

С Россией у Болгарии тоже "всё плохо"

Если взять отношения с Россией, то и здесь тоже "всё плохо", продолжил Христо Маринов.

Борисов обещал Владимиру Путину от "Турецкого потока" построить так называемый "Балканский поток" уже в мае, но воз и ныне там. И, что удивительно, даже транзитные деньги, получается, премьеру не нужны. А ларчик открывается просто, оказывается, одновременно строится газопровод с регазификатором из Александруполиса в Стара Загора, который должен будет принимать американский СПГ и отправлять его по трубе в Европу.

Христо Маринов сообщил, что в протестах нашли "русский след". В СМИ прошла информация, что Васил Божков — "самый богатый человек Болгарии", находился в Дубае в то время, когда нам там был директор СВР Сергей Нарышкин.

Последний якобы просил руководство ОАЭ освободить Божкова, которому предъявлено более десяти обвинений в Болгарии, в том числе и в организации преступной группы, занимающейся убийствами. Поэтому в парламенте Болгарии сделали вывод, что митинги идут под патронажем Божкова и России.

Христо Маринов считает, что восстанавливать свое влияние в Болгарии России надо через увеличение обучающихся болгарских студентов. Сейчас это 200 человек в год, а при СССР было на порядок больше.

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