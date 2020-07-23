МИД России: Болгария не может отказаться от газа из РФ без последствий

Долгосрочный контракт на поставки российского газа в Болгарию заключен до 2025 года. Расторгнуть его раньше срока можно только с экономическими последствиями.

Об этом заявили в МИД России.

"Что касается упомянутого заявления министра энергетики Болгарии, то до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" о поставках нашего "голубого топлива". В этой связи болгарская сторона не может отказаться от закупок российского газа без юридических и экономических последствий", — пояснил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Напомним, что накануне болгарская сторона заявила, что намерена частично отказаться от российского газа. В частности, планируется сократить объем закупки на 50%. Вместо газа из России его будут закупать в Азербайджане. Это происходит и сейчас, но в меньших объемах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что США грозят введением новых санкций в отношении "Северного потока-2". Против такого подхода активно восстал германский бизнес. Как заявил исполнительный директор Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики Михаэль Хармс, в случае введения санкций необходимо принять контрмеры.