Болгария восстала против олигархической власти

В Болгарии протесты, возглавляемые "ядовитым трио", требуют отставки премьера и генпрокурора, принятия новой Конституции. США отправят премьера Борисова в отставку, считает публицист Пламен Пасков.

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В Болгарии пятый день продолжаются протесты. Митингующие собираются на улицах Софии, Варны, Пловдива, Бургаса, Велико-Тырново и других городов. Люди недовольны "олигархической моделью правления", пишет mediapool.bg. В пятницу полиция жестко разогнала митингующих в Софии, но они вернулись.

Как сообщает frognews.bg, организаторы протеста, так называемое "ядовитое трио" — профессор Велислав Минеков, адвокат Николай Хаджигенов и специалист по связям с общественностью Арман Бабикян, призывают в соцсетях к общенациональной забастовке. Они заявили, что будут защищать президентский институт власти, а также требуют отставки правительства и генпрокурора и принятия новой Конституции дистанционным голосованием.

"Прогулка по булыжникам не только напрасно тратит энергию протестующих, но и не дает никакого полезного эффекта", — говорится в обращении к населению. "Отставка генерального прокурора является обязательным условием, поскольку последний взял на себя роль инквизитора и палача для неудобных и диссидентов. Он также является защитником "своих" олигархов. Новая Конституция является обязательным условием, поскольку нам придется строить государство и демократию с самого начала, и для этого нам нужна прочная и хорошая основа, на которой мы могли бы стоять", — пишет "ядовитое трио".

Если Нацсобрание откажется от инициативы по выработке новой Конституции, то авторы воззвания требуют роспуска парламента.

Война между президентом и премьером

Отменим, что президент Румен Радев (БСП), избранный на всенародном голосовании, и премьер Бойко Борисов (ГЕРБ) ведут между собой войну на выживание. В среду силовиками были задержаны советники президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам и противодействию коррупции "за должностные преступления и торговлю влиянием". В ответ Радев потребовал "изгнать мафию" из исполнительной власти и прокуратуры.

Радев критикует программу правительства Борисова по борьбе с коронавирусом. Борисов заявил, что президент Болгарии организовал за ним слежку и опубликовал компромат с целью сорвать ряд "геостратегических проектов, которые готовит правительство" — в частности, вступления Болгарии в еврозону.

Турецкий олигарх приватизировал общий пляж

В своем комментарии для "Правды.Ру" болгарский публицист Пламен Пасков отметил, что в Болгарии на фоне недовольства людей тем, что правительство управляется олигархами, в протестах участвует достаточно "сложное политическое месиво".

Население, по его словам, возмутилось тем, что у олигарха турецкого происхождения Ахмеда Демира Догана охранниками работают сотрудники Национальной службы безопасности, которая охраняет президента, министров, депутатов. И они не пустили на общественный пляж бывшего министра юстиции. Дело получило резонанс в прессе.

"И болгары спонтанно организовались выйти на пляж — именно в то место, куда их перестали пускать. Доган пригнал туда своих сторонников на контрпротест, и был риск этнического и религиозного столкновения, потому что Доган называет себя "почетным председателем движения прав и свобод болгарских турок и мусульман в Болгарии", — сказал публицист.

"Наглые" обыски у президента

На этом фоне, продолжил Пламен Пасков, масла в огонь подлили "наглые" обыски генпрокуратуры в помещениях, которые занимает президент, "что его сильно взбудоражило". Силовики "вышли ни с чем", но Радев "завелся" и призвал граждан его поддержать, к протестам подключилась его Болгарская социалистическая партия.

"Проблема в том, что если спросишь у этих людей на площадях в Болгарии, за что вы выходите, что вы хотите добиться, они скажут, что мы против этих преступных рож, мафии, мы за нормальную жизнь, то есть, мы против всего плохого, за все хорошее", — сказал Пламен Пасков. "Другое дело, что там были совершенно разумные, рациональные, ответственные, понимающие люди, которые говорили, что мы против внешней оккупации, колонизации Болгарии, мы за суверенитет Болгарии, мы хотим, чтобы эта марионеточная колониальная администрация ушла, чтобы у нас получился шанс выдвинуть какие-то более национальные ответственные силы", — добавил он.

США выписали Борисову "билет на отставку"

Пламен Пасков также назвал организатором протестов бывшего второго человека из правящей партии Цветана Цветанова, на которого "заведено немало уголовных дел по поводу коррупции и злоупотребления служебным положением" и который "последние десять лет ездил в США на обучение и инструктажи".

"Вдруг он тоже стал "белым и пушистым", агитирует за все хорошее и против всего плохого. Нормальным людям, которые выходят с искренним возмущением, это неприятно. Они не хотят быть рядом с этими ребятами, которые, совершенно очевидно, пытаются извлечь политические дивиденды", — отметил публицист.

По его словам, в понедельник посольство Соединенных Штатов Америки в Софии в своем заявлении практически поддержало протестующих. Это означает, что "билет Бойко Борисову на отставку практически выписан".

"Для болгар это означает, что будут досрочные выборы. Сейчас президент должен будет представить техническое правительство в рамках двух месяцев, и выборы уже будут делаться по правилам президента Болгарии, который кровно заинтересован в том, чтобы правящая партия ГЕРБ не получила сверхвозможности подтасовывать выборы, как раньше это делала", — сделал вывод Пламен Пасков.

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