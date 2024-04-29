Использование б/у автозапчастей: российские эксперты изучили международный опыт

Эксперт рассказал о применении б/у запчастей при ремонте автомобилей

2:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты анализируют возможности интеграции практик использования поддержанных и рекондиционированных автомобильных запчастей в систему ОСАГО в России. Они рассматривают зарубежный опыт и законодательные рамки других государств, оценивая перспективы и потенциальные трудности такого подхода.

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"Восстановленные и б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, которые предъявляются к новым деталям с точки зрения качества, безопасности и долговечности", — отметил первый заместитель генерального директора по научной работе в ОАО "НИИАТ" Виталий Комаров на конференции "Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании".

Эксперт подчеркнул, что применение б/у автозапчастей в рамках ОСАГО может способствовать более эффективной и безопасной работе рынка автотранспорта, сокращая время простоя автомобилей на 80-90 процентов из-за дефицита новых запасных частей.

Во многих странах наблюдается рост интереса к использованию восстановленных и подержанных деталей не только из-за нехватки новых компонентов, как в России, но и в связи с переходом к экологически чистой экономике и сокращением ресурсопотребления.

Представители информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза" рассказали, что во Франции автосервисы обязаны предлагать клиентам использование восстановленных или б/у деталей для ремонта автомобилей по истечении гарантии. В США с 2015 года акцент сделан на рекондиционированных деталях в соответствии с федеральным законом. В Великобритании все из двадцати исследованных страховых компаний применяют запчасти вторичного рынка, включая переработанные компоненты.

В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что дефицит запчастей ощущается во всех регионах, особенно на Дальнем Востоке. Например, в Приморском крае большинство автомобилей — с правым рулем и средним возрастом 20 лет.

Разрешение на использование б/у и восстановленных деталей позволит увеличить долю натурального возмещения убытков, освобождая автовладельцев от необходимости самостоятельного поиска необходимых компонентов.