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Лукашенко отобьет поклон Путину?
Автор Инна Новикова

Пламен Пасков о связи пандемии коронавируса и игр против Трампа

Политика

Экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году, политик Пламен Пасков, партия Возрождение, ветеринарный врач, вирусолог популярно объяснил, кому выгодно такое развитие событий и кто стоит за чрезвычайными якобы медицинскими мерами.

Ветеринар и вирусолог: в мире 32 вида коронавируса и ему 30 лет

Читайте начало интервью:

— Все-таки чей это сценарий? Это какие-то кукловоды, которые управляют всем миром? Кому это выгодно?

— Если ваши зрители смотрели американский сериал "Карточный домик", наверно, начинают понимать, что логика существования борьбы высшего истеблишмента в США очень сильно отличается от наших представлений о том, как живет политическая элита данной и другой страны. Если человек уловил главную суть этого сериала, который можно смотреть как документальное кино, то становится понятно, что с 2011 года уже идет глобальная битва насмерть между изоляционистами и финансовыми глобалистами.

Политические игры против Трампа

Дональд Трамп представляет изоляционистов, а сейчас глобальные финансисты сделали ровно то, что они обещали в апреле-мае 2017 года. 27 января 2017 года Дональд Трамп прошел инаугурацию, стал президентом Соединенных Штатов Америки, после чего его противники, финансовые глобальные банкстеры, сразу пообещали.

Во-первых, "мы не дадим тебе править, мы будем тебя заставлять постоянно оправдываться под угрозой импичмента", что было сделано. Во-вторых, что они обрушат фондовые биржи в 2020 году, чтобы он не смог явиться на второй тур президентских выборов в ноябре 2020 года. С 15 по 25 марта на фондовой бирже была бойня. Фондовые индексы обрушивались на несколько десятков процентов в день. Кстати, это продолжается и по сей день. Там ластиком удаляют нолики и на биржах, и на фьючерсах, и на всем остальном.

Вся мировая экономика сейчас, как проколотый шарик, начинает сдуваться и уменьшаться до своих каких-то других размеров. Если они это делают, то сразу становится понятно, кто мог это все организовать, кому это выгодно, эта глобальная операция.

Нельзя сказать, что Америка, потому что Америка является полем боя между этими двумя группировками, и Дональду Трампу и изоляционистам то, что сейчас происходит, архиневыгодно, потому что они тоже понесли ущерб. Блокада китайской экономики принесла социальное напряжение в Америку. Ошметки американской индустрии работают на китайское сырье либо на китайские запчасти. Это проблема для действующего президента США.

  • СМИ находятся в руках противников Трампа.
  • Финансово-экономический ресурс и происходящее на фондовых биржах.
  • 80% всех самых главных, самых больших биоинжиниринговых компаний мира локализированы не просто в Соединенных Штатах Америки, а в Калифорнии, в соседстве с Силиконовой долиной.

Там находятся центры Hi-Tech-технологии, компьютерное программирование, нанотехнологии и биотехнологии. Эти биотехнологии патентуют через Калифорнийский университет Лос-Анджелеса генные, скажем так, фрагменты пшена, овса, кукурузы, мяса, породы, вирусы, вакцины. Большая часть этих американских биоинжиниринговых компаний свою исследовательскую и производственную деятельность производит в Китае, потому что законодательство штата Калифорния запрещает им проводить биоопыты с животными.

Китай не запрещает опыты с людьми. Для китайского мировоззрения что кролик, что человек — по сути одно и то же. Произошедшее в Китае является ответом на ваш вопрос Quo bene quo prodis? — Кому это выгодно?

Вот список тех, кто сейчас является бенефициантом, кому это выгодно, и кто пытается использовать весь этот глобальный механизм для того, чтобы ослабить позиции своего противника. Сместить Дональда Трампа от состязания на следующий президентский срок.

Кстати, чисто исторически республиканцы очень редко, почти никогда не могли выиграть второй президентский мандат. Обычно только у демократов получается почти всегда 8 лет, то есть 4+4.

У республиканцев это в порядке абсолютного исключения. Поэтому они стреляют сейчас из всех стволов не только для того, чтобы убрать Дональда Трампа, они подожгли весь мир. Это является общим планом по сокращению населения с 7,5 миллиардов до полутора миллиардов, а некоторые настаивают до полумиллиарда. Я понимаю, что это очень коротко в телевидении звучит как теория конспирации, но тому есть достаточно много цитированных документов. Буквально с 1973-го года об этом регулярно говорят, публикуют совершенно серьезные, ответственные политики и царственные особы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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