Политик и вирусолог предрекает возвращение 90-х в России и Болгарии

Экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году, политик Пламен Пасков, партия Возрождение, ветеринарный врач, вирусолог рисует жуткие сценарии развития событий как в Болгарии, так и в России. Он объясняет кому, прежде всего, выгодна такая ситуация.

Ветеринар и вирусолог: в мире 32 вида коронавируса и ему 30 лет

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Подлинные цели карантина вовсе не медицинские

— Ничего медицинского здесь нет. Значит, скорее всего другая цель. Нам говорят, есть страны, у которых нет собственного финансово-эмиссионного центра:

Болгария,

Украина,

Россия,

Восточная и Южная Европа,

Испания,

Италия,

Португалия,

Греция.

Финансово-эмиссионный центр есть в Швейцарии. Финансово-эмиссионные центр — это Европейский центральным банк Германии.

Значит, приказ, который якобы исходит от Всемирной организации здравоохранения, которая не является ни политической, ни военной организацией, у нее нет дивизий и ядерного оружия, у нее нет якобы мирового правительства, а вот эти типа ре-ко-мен-да-ции имеют характер какого-то страшного приказа для всех.

Получается, что те, которые имели привилегированное положение к этим финансово-эмиссионным центрам, у них есть решение. У Соединенных Штатов Америки есть Федеральная резервная система — самостоятельный финансово-эмиссионный центр. Дональд Трамп сказал, что мы каждому американцу даем 1 200 долларов и каждому ребенку — 500 долларов, но не в виде резаных бумаг, т. е. эмиссии Федеральной резервной системы, а в виде чеков, потому что это в его президентских полномочиях.

Что делает человек, когда у него есть чек на 1 200 долларов? Обычный американец, который вдруг стал безработным, идет в магазин купить то, что ему нужно на жизнь. А что делает магазин, который продал эти товары? Магазин делает заявку на производство. Производство в Америке сохраняется, экономика сохраняется. Таким же образом сохраняется и британская экономика, потому что Bank of England работает с 1694 года. Это тоже собственник финансово-эмиссионного центра. Такой же финансово-эмиссионный центр есть у Японии, хотя и подчиненный США, у Китая, у Ирана, у Швейцарии и, как мы уже сказали, в Германии — это Европейский центральный банк, тоже подчиненный Федеральной резервной системе.

Экономическая катастрофа и нечто похуже

Получается, что нам представляют как медицинский казус, по сути, это не просто экономический, а это политический, демографический, геополитический, потому что мы сокращаем свои приходы, свое право на существование, но мы тебе сохраняем расходы.

Если все европейские страны, например, Швейцария,

во-первых, дают деньги, во-вторых, дают с нулевым процентом, в-третьих, дают сроком на окупаемость больше семи лет.

Они это делают, чтобы сохранить свое население, свое спокойствие.

Что делается в Болгарии и в России? Что делается в тех странах, где нет собственного финансово-эмиссионного центра?

Почти ничего не делают, потому что неоткуда им это взять и никак это не признать перед населением, извините, но мы ничего больше сделать не можем, потому что вот такая у нас ситуация. Как они в этом признаются? Ситуация в регионах достаточно катастрофическая и быстро, остро усугубляющаяся. Не только в России, и в Болгарии та же самая ситуация.

— С 1 по 10 апреля пришли первые счета:

муниципальные,

электрические,

банковские,

кредитные.

Подзабытые сценарии 1990-х покажутся сказкой

Какая-то часть людей не смогла заплатить по этим счетам либо заплатили частично. С 10 по 20 апреля приходят "письма счастья": ребята, вы должны вообще-то заплатить, иначе мы к вам отправляем коллекторов и так далее и тому подобное. С 1 по 10 мая придет следующий пакет счетов, которые нужно оплатить. Тогда уже начинают выбрасывать энное количество людей на улицы. Когда эта критическая масса выброшенных на улицу людей, у которых не только кровли нет, но нет еды и средств к существованию, единственное исторически проверено, что они будут грабить продуктовые магазины, которые еще работают. Если они начнут громить продуктовые магазины, даже те люди, у которых есть деньги, не смогут купить себе еду, потому что будет продуктовый магазин закрыт.

Те, которые живут в деревнях или в дачных районах, где 6-8-10-12 соток, им как-то еще можно выжить. А тем ребятам, которые живут в человейниках на 16, 20, 24 этажах в панельных трущобах спальных районов Москвы, им где картошку сажать?

Вот тот сценарий, который кажется давным-давно забытым как страшный сон, хотя этот сон был наяву. Этот кошмар в 1990-е годы, борьба за выживание, он не просто может вернуться, он вернется преумноженным, потому что в те годы хоть и шло разрушение, но какая-то промышленность все еще худо-бедно работала. Тогда в Москве было примерно 10-12 миллионов, сейчас реально — 22 миллиона.

Один шаг до катастрофы

Приведу достаточно свежий пример. В августе 2014 года, когда Украинские вооруженные силы воевали против Донецкой и Луганской народных республик, на пару дней или больше, я могу ошибиться, они отключили электричество городу Луганску. Полумиллионный город. Бабушка спустилась с 5-6 этажа и больше подняться не может, потому что лифт не работает. Нет электричества, водные насосы не работают. Воды нет в жару. Люди стали загибаться от жажды. Именно белые фуры гуманитарной помощи, которая пошла тогда из России вопреки всем международным крикунам, везли помимо всех составных гуманитарной составляющей и огромное количество питьевой воды. Живя в городах, мы являемся заложниками этой очень уязвимой конструкции.

Тогда будет так называют "джентльменский набор" для выживания: сухари, тушенка, патроны. Сухари, тушенка, понятно, патроны — для того чтобы защищать сухари и тушенку.

Через СМИ мы накачали психоз и испуг. Люди просят правительство показать твердую руку, мы должны оставаться дома, потому что должны быть ответственными. Вот такие глупости. То есть люди стали, как дрессированные собаки:

надевать на себя намордники,

ходить на коротком поводке,

без строгого ошейника соблюдать дистанцию.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер