Экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году, политик Пламен Пасков, партия Возрождение, ветеринарный врач, вирусолог рисует жуткие сценарии развития событий как в Болгарии, так и в России. Он объясняет кому, прежде всего, выгодна такая ситуация.
Читайте начало интервью:
— Ничего медицинского здесь нет. Значит, скорее всего другая цель. Нам говорят, есть страны, у которых нет собственного финансово-эмиссионного центра:
Финансово-эмиссионный центр есть в Швейцарии. Финансово-эмиссионные центр — это Европейский центральным банк Германии.
Значит, приказ, который якобы исходит от Всемирной организации здравоохранения, которая не является ни политической, ни военной организацией, у нее нет дивизий и ядерного оружия, у нее нет якобы мирового правительства, а вот эти типа ре-ко-мен-да-ции имеют характер какого-то страшного приказа для всех.
Получается, что те, которые имели привилегированное положение к этим финансово-эмиссионным центрам, у них есть решение. У Соединенных Штатов Америки есть Федеральная резервная система — самостоятельный финансово-эмиссионный центр. Дональд Трамп сказал, что мы каждому американцу даем 1 200 долларов и каждому ребенку — 500 долларов, но не в виде резаных бумаг, т. е. эмиссии Федеральной резервной системы, а в виде чеков, потому что это в его президентских полномочиях.
Что делает человек, когда у него есть чек на 1 200 долларов? Обычный американец, который вдруг стал безработным, идет в магазин купить то, что ему нужно на жизнь. А что делает магазин, который продал эти товары? Магазин делает заявку на производство. Производство в Америке сохраняется, экономика сохраняется. Таким же образом сохраняется и британская экономика, потому что Bank of England работает с 1694 года. Это тоже собственник финансово-эмиссионного центра. Такой же финансово-эмиссионный центр есть у Японии, хотя и подчиненный США, у Китая, у Ирана, у Швейцарии и, как мы уже сказали, в Германии — это Европейский центральный банк, тоже подчиненный Федеральной резервной системе.
Получается, что нам представляют как медицинский казус, по сути, это не просто экономический, а это политический, демографический, геополитический, потому что мы сокращаем свои приходы, свое право на существование, но мы тебе сохраняем расходы.
Если все европейские страны, например, Швейцария,
Они это делают, чтобы сохранить свое население, свое спокойствие.
Что делается в Болгарии и в России? Что делается в тех странах, где нет собственного финансово-эмиссионного центра?
Почти ничего не делают, потому что неоткуда им это взять и никак это не признать перед населением, извините, но мы ничего больше сделать не можем, потому что вот такая у нас ситуация. Как они в этом признаются? Ситуация в регионах достаточно катастрофическая и быстро, остро усугубляющаяся. Не только в России, и в Болгарии та же самая ситуация.
— С 1 по 10 апреля пришли первые счета:
Какая-то часть людей не смогла заплатить по этим счетам либо заплатили частично. С 10 по 20 апреля приходят "письма счастья": ребята, вы должны вообще-то заплатить, иначе мы к вам отправляем коллекторов и так далее и тому подобное. С 1 по 10 мая придет следующий пакет счетов, которые нужно оплатить. Тогда уже начинают выбрасывать энное количество людей на улицы. Когда эта критическая масса выброшенных на улицу людей, у которых не только кровли нет, но нет еды и средств к существованию, единственное исторически проверено, что они будут грабить продуктовые магазины, которые еще работают. Если они начнут громить продуктовые магазины, даже те люди, у которых есть деньги, не смогут купить себе еду, потому что будет продуктовый магазин закрыт.
Те, которые живут в деревнях или в дачных районах, где 6-8-10-12 соток, им как-то еще можно выжить. А тем ребятам, которые живут в человейниках на 16, 20, 24 этажах в панельных трущобах спальных районов Москвы, им где картошку сажать?
Вот тот сценарий, который кажется давным-давно забытым как страшный сон, хотя этот сон был наяву. Этот кошмар в 1990-е годы, борьба за выживание, он не просто может вернуться, он вернется преумноженным, потому что в те годы хоть и шло разрушение, но какая-то промышленность все еще худо-бедно работала. Тогда в Москве было примерно 10-12 миллионов, сейчас реально — 22 миллиона.
Приведу достаточно свежий пример. В августе 2014 года, когда Украинские вооруженные силы воевали против Донецкой и Луганской народных республик, на пару дней или больше, я могу ошибиться, они отключили электричество городу Луганску. Полумиллионный город. Бабушка спустилась с 5-6 этажа и больше подняться не может, потому что лифт не работает. Нет электричества, водные насосы не работают. Воды нет в жару. Люди стали загибаться от жажды. Именно белые фуры гуманитарной помощи, которая пошла тогда из России вопреки всем международным крикунам, везли помимо всех составных гуманитарной составляющей и огромное количество питьевой воды. Живя в городах, мы являемся заложниками этой очень уязвимой конструкции.
Тогда будет так называют "джентльменский набор" для выживания: сухари, тушенка, патроны. Сухари, тушенка, понятно, патроны — для того чтобы защищать сухари и тушенку.
Через СМИ мы накачали психоз и испуг. Люди просят правительство показать твердую руку, мы должны оставаться дома, потому что должны быть ответственными. Вот такие глупости. То есть люди стали, как дрессированные собаки:
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Игорь Буккер
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