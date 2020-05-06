Вирусолог о коронавирусе: группы риска и смысл самоизоляции

Экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году, политик Пламен Пасков, партия Возрождение, ветеринарный врач, вирусолог поделился со зрителями видеоканала "Правда.Ру" своим видением проблемы коронавируса с точки зрения вирусолога. Удивление вызывает и тот факт, что совершенно разные страны в один день — в пятницу 13-го — объявили о чрезвычайных мерах.

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Группы инфицированных

— Насморк какой-то был либо что-нибудь другое, но уже это прошло, все эти люди попадают в общий мешок со знаком "зараженный". Но зараженные — это не в бытовом смысле зараженный, а в медицинском классификационном смысле этого слова: люди, иммунная система которых дает положительный эффект, потому что они уже переболели. У них уже есть иммунитет и они больше этим болеть не будут в обозримом будущем. Они настолько здоровы, что их изолировать не надо, потому что они излучают так называемый пассивный иммунитет.

Вторая группа — это те, у которых есть действительно вирус. Они могут переболеть на ходу, не нуждаясь в домашнем лечении либо в госпитализации. Он у них просто есть в наличии.

Третья группа из этих так называемых зараженных, у которых есть клинические признаки, но которым будет совершенно достаточно домашнего лечения. Ничего сверхъестественного, как обычный там грипп, когда мы на 3-5 дней берем больничный и лечимся дома.

Четвертая группа — это те, которым этого недостаточно, им нужно лечь в больницу.

Пятая группа — это те, которые попали в больницу, но которым обычное больничное лечение не помогло, их нужно подключать к респираторам.

Так сильно сужается круг тех людей, которых СМИ нам представляют, что, если у тебя коронавирус, покупай себе респираторы. Никакой обязательной прямой связи нет. Это очень небольшой процент тех людей, которые попадают в больницу. И четвертая группа, которые несмотря на то что подключались к аппаратам искусственной вентиляции легких, им все равно не повезло в силу массы серьезных причин. Соответственно, они погибают. Это процент действительной смертности.

Группы риска

Сразу возникает вопрос, какие это уязвимые группы? Уязвимая группа — это как раз те, которые всегда были:

люди старше 65-ти,

старше 80-ти лет,

люди, у которых разрушена иммунная система в силу онкологии,

в силу диабета,

в силу аутоиммунного заболевания,

аллергических заболеваний,

принимающие кортикостероиды, которые подавляют иммунную систему.

Здесь возникает такой интересный вопрос, надо ли принимать вот эти параметры всерьез в качестве канона. Нет, не надо, потому что, есть, например, 80 с плюсом -летние люди, которые ведут, если хотите, даже активный сексуальный образ жизни, у которых нет никаких медикаментов и они чувствуют себя прекрасно. И есть, соответственно, мужчины 30-35-летнего возраста, у которых есть серьезные проблемы с сексуальной функцией, у которых есть уже масса медикаментов, и которые постоянно чувствуют себя плохо. Так кто является рисковой группой — тот, которому 85 лет, и он чувствует себя прекрасно и не видел медикаменты годами либо десятилетие, либо якобы молодой человек, который уже разрушен?

Не делайте из мухи слона

Решение, для кого опаснее этот вирус, достаточно сложное и в компетенции грамотного и добросовестного врача. Чуть не сказал ветврача по привычке. Простите, пожалуйста, но ветврач тоже в этом неплохо разбирается. Это надо как-то всерьез принимать. Не хочу перечислять имена всех мировых вирусологов:

итальянских,

немецких,

британских,

американских,

польских,

индийских,

китайских,

которые серьезно публично выступали: не надо делать из мухи слона! То, что вы делаете, это безумно и вредно с медицинской точки зрения. Это противоречит этим учебникам и той науке, которую мы имеем насчет вирусов. И то, что вы делаете, не идет на пользу людям. Это имеет какой-то другой смысл, ребята. Либо признавайтесь, что вы хотите этим сделать, либо возьмите в качестве консультантов нормальных вирусологов и нормальных иммунологов.

Самоизоляция или домашний арест

Главами штабов, которые должны бороться с вирусом, являются люди, которые не являются вирусологами. Например, в Болгарии шефом этого штаба, который каждый день выпускает страшилки, сколько заболело, сколько умерло, как национальное траурное агентство, является хирург брюшной, то есть полостной хирург. Ближайший человек, инфекционист, который входит в этот штаб, специалист по грибковым заболеваниям, но не по вирусам. Если кто-то думает, что грибки, бактерии и вирусы это одно и то же, это очень разные вещи. Нормальные вирусологи против.

Если не ошибаюсь, в России в этом штабе лидирует эндокринолог. Да, это медик, он тоже в этом разбирается, но где нормальные вирусологи вообще? Где люди, которые должны в этом разбираться и ответственно рекомендовать то, что нужно сделать? Почему так называемая самоизоляция, на самом деле домашний арест. Это какое-то извращенное понятие, которое даже для моего болгарского уха по-русски звучит как-то противоестественно.

Обычный карантин — это та мера, которая применяется:

к больным,

к достоверно зараженным людям.

Когда мы заставляем с нормальным клиническим здоровьем людей и детей быть арестованными по домам и штрафуем их, это точно не карантин. Это что угодно, кроме как какая-то мера, которая имеет целью борьбу с каким-то вирусом. Здесь получается достаточно интересный момент с медицинской точки зрения. Есть проверенные временем определенные методички, которые опираются на учебники, на достаточно большой массив горького мирового опыта в борьбе с разными инфекциями: бактериальными, вирусологическими и так далее. Никогда до этого никаких подобных рекомендаций не было. Более того, те рекомендации очевидны даже для людей с нормальным не то что с профильным биологическим образованием, которые не прогуливали уроки 10 класса по биологии, которые не все там забыли, сразу понятно, что здесь какой-то бред. Здесь какой-то дурдом!

Якобы люди должны держать социальную дистанцию, а метро работает. Якобы мы должны выдерживать вот это, а так называемые жизненно необходимые профессии выходят на работу, а у них трудовые условия такие же, как они и были. Более того, две-три недели назад я видел ребят, которые в районе Подольска собирались. Я имею в виду солдат, которые готовились к Параду Победы, который потом отменили. Карантин, якобы режим самоизоляции был уже введен, а этих пацанов без всяких средств защиты, без ничего остального, что требуют от других, у них не было. Очевидно, что те меры, которые пропагандируются, которые наказываются со звериной жестокостью, абсолютно несоответствующие той медицинской значимости либо тем целям, которые они заявляют. Они преследуют совершенно другие цели.

— Интересная ситуация получается. В Болгарии объявили это режимом так называемого чрезвычайного положения. В разных странах называют по-разному:

где-то карантин,

где-то lockdown,

где-то самоизоляция,

термины разные, суть одна. Список действий один и тот же, список фраз, которые они зачитывают, — от одной и той же методички, от одного и того же инструктора приходят. Это сделали

в Турции,

Болгарии,

Чехии,

Италии,

Франции,

Швейцарии.

Это страны, которые озвучили этот режим в пятницу 13-го, а ввели его с 16-го, с понедельника. Сегодня я разговаривал с другом в Австралии, там сделали это на неделю позже. Оказывается, есть группа стран — список у меня неполный, может быть, добавятся еще другие — с разной географией, с разным экономическим положением, с разным эпидемиологическим статусом, с разной степенью зараженности. Вдруг ни с того, ни с сего все эти страны в один и тот же день, причем в такой достаточно символичный, — пятница 13-ого — принимают решение об уничтожении своих экономик.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер