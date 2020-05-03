Коронавирусы давно изучаются, но где вакцина?

Экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году, политик Пламен Пасков, партия Возрождение, ветеринарный врач, вирусолог рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой, что коронавирусы изучаются уже не одно десятилетие и смертность от нового оказалась меньше ожидаемого.

Ветеринар и вирусолог: в мире 32 вида коронавируса и ему 30 лет

— Я знаю, что ты долгое время руководил самой большой в России клинической диагностической ветеринарной лабораторией, которая обслуживала 168 ветеринарных клиник. В них проводились исследования того, что коронавирус появился там, где люди находятся в непосредственной близости с животными, что он всегда существовал, чуть ли не сотни, тысячи лет. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения ветеринара, что это и настолько этот вирус опасен. Как у вас в Болгарии обстановка, открыты ли школы и детские сады, работают ли кинотеатры и рестораны?

— Коронавирусы — это группа из примерно около 37 (вместе с лабораторными под 40) и небольшого количества, там, дополнительных выше 40, получается, вирусов, большая часть из которых были не просто изучены, но против которых уже были вакцины, как минимум для животных. Эти вакцины были разработаны для крупного рогатого скота, для собак и даже для кошек. Я применял тысячи в своей ветеринарной практике в Болгарии в 1990-е годы. Есть такое достаточно тяжелое, почти гарантированно смертельное заболевание — инфекционно-вирусный перитонит, от которого несколько компаний в последние 15-20 лет разработали вакцину. Это тоже коронавирус.

Для обычного дикого коронавируса характерно то, что в большей части случаев он, при наличии основного другого серьезного заболевания, — например, был у щенков парвовирусный геморрагический гастроэнтерит, — усугубляет клиническую картину и почти всегда, за небольшими исключениями, поражает желудочно-кишечную систему. Коронавирус, сегодня это COVID-19, почти исключительно респираторное, которое поражает легкие и дыхательную систему людей. А его естественная локализация — как раз эпителии желудочно-кишечной системы у животных.

Насколько это старый вирус? В учебнике "Ветеринарная микробиология, вирусология и иммунология", издания 1986 года, по которому я сдавал ветеринарную медицину на третьем курсе, мы уже изучали в 1990-е годы и уже применяли вакцины.

Где вакцина?

— Коронавирусы давно изучены, а где вакцина?

— Как минимум с ветеринарной, а это означает и с общебиологоческой точки зрения, коронавирусы хорошо изучены на протяжении десятилетий. 30-40, а может быть и больше лет.

Если сейчас говорят, что нет вакцины для людей, вполне вероятно, это чисто технический вопрос.

Но я не представляю себе лаборатории, что в Китае, что в Америке, что в другой точке мира, которая возьмется, а они давным-давно разрабатывают и будут разрабатывать какое-то биологическое оружие, параллельно с разработкой энного вируса, которые не будут разрабатывать лично для себя, средства защиты помимо механических спецкостюмов.

Они позаботятся о гипериммунной сыворотке, которая может краткосрочно, но зато достаточно ударно, эффективно перебороть то, что вирусы вызывают у людей.

Во-вторых, чтобы они не разработали хотя бы на неофициальном уровне свою вакцину для того, чтобы сберечь свой

персонал,

территорию, где они работают,

город,

поселок,

регион,

общину,

муниципальный район.

Формально нам говорят, что вакцины нет, а с другой стороны получается, что из этого вируса сделали медийную истерию.

На самом деле, это муха либо мышь, из которой представляют слона, а поражения, которые делает этот, вроде бы виртуальный слон, сродни с поражениями, которые производит стадо взбесившихся мамонтов в деревенском поселке.

Разрушения, которые производят медийные инструменты и административно-политические инструменты путем блокады экономик абсолютно во всех подопечных странах, ужасны.

Смертность смехотворно мала

— Есть ли какая-то медицинская значимость у этого вируса? За 2,5-3 месяца накопилась уже достаточно большая и серьезная база и в Китае, и в Южной Корее, и в других странах, которые первыми приняли на себя этот удар паники. Известно, что достоверная смертность с экстраполяцией означает, если мы обследовали пять процентов населения всей территории рандомизированным образом (рандомизированный — означает не только клинически положительных больных), из этих пяти процентов нашли один процент, и из этого одного процента умерло какое-то количество людей, которых не смогли спасти, вот этот процент смертности делится не на пять. Он делится на все сто, потому что они брались именно рандомизированным образом. Достоверная смертность, которую недавно обследовали 6 процентов рандомизированным способом в Германии, это 1.35 миллионов населения. Фактическая смертность на душу населения в Германии получается 0.028 процентов.

До того, как результаты этого обследования были опубликованы, медийный ресурс Deutsche Welle — либеральный, специфический, с идеологической точки зрения я считаю его даже негигиеническим, — но тем не менее Deutsche Welle опирались на исследования одного центра, никогда не могу запомнить его названия — не "Хайзенберг", а "Хазберг", по-моему, что-то подобное, на базе своих же институциональных исследований, предполагали, что смертность будет не выше 0.37 процентов. Они ошиблись! Смертность оказалась в десять раз меньше, чем они предполагали, потому что, наверно, они обследовали другой методикой: обследовали только положительное, а не все население Германии.

Почему так спешно забили тревогу?

— Как бы ни было, смертность чрезвычайно низкая и не дотягивает даже до более-менее серьезных и опасных гриппов. Почему тогда Китай и Южная Корея так сильно напряглись, ввели крутые меры и так панически стали бороться с этим вирусом?

Тому есть совершенно хорошо известная (причем в недавнем прошлом 10-12-15 лет назад) историческая причина, которая легко объясняет их поведение с точки зрения здравого смысла и ответственности к своему населению. Первая партия вирусов, которая была произведена лабораторным образом, и они даже запатентованы. У меня есть патентный сертификат на 320 страниц, где четко указано, что SARS-COV-2 — это специально разработанный, уже запатентованный штамм на основе коронавируса, который и так далее и тому подобное.

Коротко говоря, получается, что у SARS, первого лабораторного вируса, который был разработан в качестве биооружия на основе коронавируса, смертность составляла 10-12 процентов.

Следующим был MERS. Его смертность была 30-40 процентов, причем 40 процентов пришлось как раз на Южную Корею. Соответственно, они ожидали, если на первичном тесте мы видим что-то там сродни коронавирусу и предполагаем, что это продолжение той же самой серии — 10-12 первый раз, 30-40 второй раз, значит, здесь мы можем ожидать 50-60 плюс и больше. Вот причина, почему они так сильно напряглись в самом начале.

Потом, как стало известно, что это такое — COVID-19, какая у него настоящая болезнетворность, заразность, смертность, опасность и так далее. Они успокоились.

Уже вторую или третью неделю Китай возвращается к своему нормальному образу жизни, производству и вообще функционированию, за исключением тех небольших, уже затихающих очагов, где все еще обнаруживают какие-то положительные пробы.

Коронавирус в Китае День Заболевших, чел. Выздоровевших, чел. Умерших, чел. 26.04.2020 3 108 0 27.04.2020 6 106 0 28.04.2020 22 65 0 29.04.2020 4 56 0 30.04.2020 12 60 0 01.05.2020 3 52 0 02.05.2020 3 13 0

Это еще не факт, что это зараженный больной, который попадет в больницу. Это может быть человек, который переболел в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале на ногах, даже не заметив этого.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер