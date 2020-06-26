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Автор Любовь Степушова

Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?

Мир » Европа » Евросоюз

Болгария не реализует потенциал, предоставленный ей в Евросоюзе, болгарские политики не способны обеспечить населению достойную жизнь, они заняты "мышиной возней", чтобы сохранить власть, считает эксперт Екатерина Шумицкая.

Болгарам дают в избытке зрелищ, так как "хлеба" не хватает

В Болгарии разгорается скандал, в котором премьер-министр Бойко Борисов (GERB) обвиняет президента Румена Радева (Социалистическая партия) в том, что тот за ним шпионит и публикует компромат, чтобы помешать "геостратегическому" выбору премьера. Речь идет, в том числе, о снимках Борисова в спальне, отдыхающим на кровати, рядом с ним на тумбочке лежит пистолет, а в выдвинутых шкафах — пачки банкнот в евро и слиток золота.

Как сказала в прямом эфире программы "Точка зрения" старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, эти "игры" высших лиц Болгарии иначе как "мышиной возней" не назовешь. Они призваны отвлечь население от неприглядной картины внутри страны — тяжелого экономического положения, осложненного эпидемией "ковида" и демографическими потерями. Кроме того, болгарские политики хотят сохраниться во власти и идут на любые действия для повышения рейтинга.

"Если Борисов сейчас выступает за вступление в еврозону, то Радев — против, и такие диаметральные позиции — это наследие вождизма посткоммунистических стран. Каждый политик хочет быть большим начальником, чем другой, стремится отобрать у другого полномочия", — пояснила эксперт.

Какие проблемы должна решать Болгария

А между тем, в Болгарии начинается вторая волна эпидемии коронавируса, тестирование на очень низком уровне, а "Борисов разгуливает без маски, подавая пример соотечественникам", — продолжила Екатерина Шумицкая.

При этом, по ее словам, министр обороны Красимир Каракачанов заявляет, что Болгария не будет сокращать военный бюджет и готова потратить полтора миллиарда евро и миллиард долларов на модернизацию истребителей и закупку 150 бронемашин и двух военных кораблей.

"Зачем это Болгарии, которая надежно прикрыта НАТО, а основной ее проблемой является потеря населения и его низкие доходы?", — спросила эксперт.

По ее мнению, еще одной важной проблемой страны, является неспособность следовать передовым технологиям.

"Согласно отчету Центра Еврокомиссии по цифровой экономике, Болгария занимает последнее место по уровню базовых навыков овладения интернетом. Четверть населения Болгарии не знает, что такое интернет и смартфон, и только 30% населения совершает покупки он-лайн. Когда НАТО проводит учения с болгарами, западные военные удивляются, насколько технически неподготовлены болгарские офицеры. Чему удивляться, если они сами себе покупают обмундирование", — привела примеры Екатерина Шумицкая.

Болгарское общество — общество иждивенцев

Отвечая на вопрос, почему же Болгарии преодолеть эти проблемы не помогает Евросоюз, Екатерина Шумицкая пояснила, что Брюссель помогает — целевой помощью, но болгарские политики не умеют ею пользоваться, в том числе, не могут ее освоить, и это помимо обыкновенной коррупции, которая эту помощь разворовывает.

"Болгарское общество — это общество иждивенческое, патерналистское, болгары не хотят что-то делать у себя, им проще уехать и работать в успешных странах. Болгарские политики озабочены одним — сохранением власти, поэтому и возникает этот скандал с компроматом, надо чем-то привлечь избирателя, например, поискать внешнего врага, почему бы не в России", — отметила эксперт.

Это подачка Борисова одной части болгарского общества, а другой — требующей прагматизма и националистически настроенной, премьер предлагает, наоборот, энергетические проекты с Россией: газопровод от "Турецкого потока" и АЭС Белене.

"У населения растет разочарование Евросоюзом, и Борисов ему подсовывает Россию, в надежде получить деньги за трансфер энергопотоков и, возможно, частично их положить себе в карман", — сказала Екатерина Шумицкая.

Болгария не нужна ни России, ни Евросоюзу

По ее словам, позиция Болгарии в отношениях с Россией такая: "помогите нам, чем можно, а мы потом как-нибудь". Россия же сейчас не может предложить Болгарии глобальный проект, потому что изолировалась и выживает, отметила эксперт.

Болгария очень надеется, что ее примут в еврозону, болгарские политики хотят этого, потому что очень просто объяснить населению, "почему у нас плохо с деньгами", дескать — " мы не еврозоне". Однако Екатерина Шумицкая уверена, что Болгарию не примут в Банковский союз, потому что Запад разочарован приемом Болгарии и Румынии в ЕС в 2007 году.

"Боже, зачем мы это сделали!", — говорят они, схватившись за голову", - отметила Екатерина Шумицкая. Пока Болгария на словах, а не на деле не станет самостоятельной страной, ей не помогут ничьи деньги, резюмировала эксперт.

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