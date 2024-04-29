Собаки любят смотреть телевизор: ученые выяснили, какие каналы больше нравятся питомцам

Исследователи из США заметили интерес собак к телевизионным передачам и решили выяснить, какой контент привлекает их больше всего. Результаты были получены неожиданно в ходе эксперимента, направленного на изучение зрительных особенностей этих животных.
Ученые показывали собакам различные видеоролики и заметили, что их интерес зависел от разных факторов, таких как возраст, порода и зрение.
Особенно привлекательными оказались программы для пастушьих и спортивных пород собак. Животные активно реагировали на передачи о животных, особенно если в них появлялись другие собаки.
В то время как передачи о людях оказались менее интересны, заняв только девятое место из семнадцати, а мультфильмы привлекли внимание всего 10% участвующих в исследовании собак.
Выяснилось, что динамичные программы вызывали больший интерес у собак, в отличие от более медленного контента, который не привлекал их внимание.
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