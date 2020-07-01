Шумицкая: Кому и зачем нужен компромат на премьера Болгарии?

В болгарских соцсетях появились фотографии премьера Бойко Борисова, отдыхающего в своей спальне: на тумбочке лежит пистолет, а в полуоткрытом ящике стола видны пачки банкнот по 500 евро и слиток золота. Чуть раньше СМИ опубликовали запись, в которой голос, похожий на голос Борисова, цинично комментирует другого политика из ЕС и высмеивает премьер-министров некоторых стран ЕС. Запись, по-видимому, была сделана в апреле 2018 года.

Борисов не оспаривает идентичность фотографии, о телефонной записи молчит. По словам премьера, компромат против него фабрикуется с целью сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз. Кто интересанты? Что происходит в Болгарии? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире "Правде.ру" рассказала научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Екатерина Шумицкая.

Кому нужен компромат на премьера?

— Екатерина, в Болгарии происходят прямо детективные события. Появился достаточно тяжёлый компромат на премьера. Бойко Борисов говорит про коррупционную схему, кого-то просит передать какие-то деньги и так далее. Он сказал, что это его комната, но не признал золото с бриллиантами. Он как-то не сильно протестует. Болгары возбудились и стали обсуждать, в том числе, кто заказал компромат против Бойко Борисова. Что там происходит?

— Новость — действительно очень странная. На мой взгляд, вся ситуация — больше забавная, особенно то, что два мужика подглядывают друг за другом. Бойко Борисов испугался, что за ним подглядывают в спальне, чем он таким там занимается. По-моему, там все люди там занимаются очень естественными вещами.

В Болгарии на самом деле — много других нерешенных проблем, очень актуальных. Что касается этой спальной темы, Борисов сказал на пресс-конференции, что за ним подглядывает президент Радев, он запустил туда дрон и теперь смотрит, чем он там занимается.

— То есть первое высшее лицо Болгарии шпионит за другим?

— Но это, кроме сарказма, вызвать ничего не может. Борисов сказал, что Радев интересуется им не как мужчиной, а мешает ему в спальне какие-то геополитические проекты вести.

Болгарский политолог Иван Крыстев недавно написал статью о том, что глобальным изменением современного общества является то, что во время пандемии у людей обостряется три чувства: страх, скука и паранойя. Вот эта новость, конечно, интересна с точки зрения психиатрии.

Меня как исследователя Болгарии не очень интересует, кто за кем следит, в спальне или какое там золото. Но если бы у меня нашли золото и пистолет, я бы тоже сказала, что это — не мое. В общем это — какая-то смешная анекдотическая история.

Есть более интересные новости

Гораздо интересней и актуальней новость, что 21 июня в Болгарию был отменен первый чартерный рейс с туристами из Эстонии. После пандемии коронавируса постепенно границы начинают открываться. Обе страны являются членами Евросоюза. Но первый же чартер отменили, хотя для Болгарии туризм — основной источник дохода.

И всё это происходит потому, что в Болгарии сейчас, прямо на наших глазах, начинается вторая волна коронавируса. Там количество заболевших Covid сильно растет каждый день. Это при том, что тестов делается очень мало.

А в это время Бойко Борисов дает прекрасные пресс-конференции и обвиняет Радева в подглядывании, ходит по монастырю без маски. Правоохранительные органы заинтересовались таким разгуливанием Борисова и сообщили, он будет оштрафован.

Чуть раньше была еще более интересная новость. 13 июня министр обороны Болгарии Каракачанов говорит о том, что страна не будет уменьшать военный бюджет и по-прежнему готова потратить 1 миллиард евро и 1,5 миллиарда долларов на старые истребители, два корабля и 150 бронетанковых машин.

Болгария надежно прикрыта НАТО, там живут только женщины и старики, а основной проблемой является утечка населения, которое убегает, как песок сквозь пальцы. Почему вдруг для страны так важна проблема обороны? Не связано ли это с европейским оборонным проектом? — Вполне возможно. Поэтому надо смотреть на другие страны ЕС.

А совсем недавно назад был опубликован доклад в Центре Европейской комиссии по цифровой экономике. Болгария и здесь занимает "почетное" последнее место среди всех 28 стран по уровню базовых навыков овладения Интернетом.

Четверть болгар даже никогда не пользовалось Интернетом и не знает, как тыкать в смартфон, всего 13% сидят в банке онлайн. В то время как в Великобритании этот процент — выше 90. Только треть населения Болгарии совершает покупки онлайн, а в Финляндии — 95%.

Мне как исследователю эти цифры говорят, что Болгария все больше консолидируется в своей традиционности, потому что новые экономические тенденции ей недоступны. Её экономика находится в совершенно плачевном состоянии, нуждается в серьезном импульсе. Но этого импульса в связи с новыми тенденциями не происходит.

Ведь там живут сейчас преимущественно одни старики и дети. Уровень пенсий и пособий у них находится на уровне российских. Они просто не могут себе позволить современное оборудование, для того чтобы овладевать цифровой экономикой. У них просто нет для этого возможности, не говоря уже о том, что их возраст далек от того, чтобы овладевать новым.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев