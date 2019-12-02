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Автор Редакция рубрики "Мир"

Каких заявлений от Лукашенко ждут белорусы

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко 5 декабря, возможно, будет не историческим, а истерическим, считает политолог Дмитрий Болкунец.

5 декабря Александр Лукашенко намерен выступить перед народом с "уникальным и историческим заявлением", сообщил лидер движения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

Как сказал "Правде.Ру" белорусский политолог Дмитий Болкунец, "Белая Русь" — это общественная организация, которая представляет интересы Лукашенко. По мнению политолога, "историчность" объявленного заявления, вероятно, будет связана с "некоторыми стратегическими инициативами Лукашенко на ближайший год".

В первую очередь это касается проведения президентских выборов, которые он анонсирует в следующем году и о своем участии в которых он уже заявлял. Второе, вероятно, он скажет о грядущих изменениях в Конституцию страны. Третье — о том, к чему пришли рабочие группы в рамках интеграции в союзном государстве.

По словам эксперта, судя по многочисленным заявлениям пресс-служб обеих стран, дата встречи президентов пока не определена. Это означает, что дорожные карты до конца не согласованы, отметил Дмитрий Болкунец, который не исключил, что пятого мы услышим "не историческое, а истерическое заявление". Эксперт напомнил, что больше года Россия и Белоруссия ведут переговоры по союзному государству, из 31 более 21 карты согласованы по разным аспектам жизнедеятельности двух стран, в основном, по экономическим. Но есть спорные моменты, которые до сих пор не решены. Это вопросы нефти, газа, доступа на рынки.

Белоруссия требует особых преференций, которые ранее получала, Россия же говорит: "Давайте сначала возьмемся за интеграцию, а после этого Белоруссия будет получать преференции и бонусы".

"Речь Лукашенко будет зависеть, насколько он готов пойти ва-банк для того, чтобы выбить из Москвы определенные преференции. Если он решит пойти на переговоры, то тогда скажет, что мы дальше будем развивать отношения с братской Россией. Если он поймет, что не получит то, что хочет получить, тогда выступление может вылиться в очередные громкие заявления о том, что его давят, душат, пытаются аннексировать, что Россия такая жадная, что ветераны вместе были в окопах, а сейчас пришли люди, которые не дают жить", — сказал Дмитрий Болкунец.

"Это он уже много раз говорил, но я все-таки рассчитываю, что Лукашенко разумно заявит о предстоящем транзите власти в Белоруссии, чтобы граждане страны не беспокоились и были уверены, что он сам мирно, добровольно уйдет из власти и передаст полномочия своим преемникам безо всяких революций. Я думаю, что белорусские граждане, да не только они, ждут мирных перемен в стране. И, конечно, Лукашенко это тоже понимает", — сделал вывод политолог.

Как сообщала "Правда. Ру", по результатам исследования, проведенного Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, подавляющее число опрошенных белорусов выступили за союзнические и партнерские отношения с Россией.

Ранее глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов на заседании коллегии ведомств Союзного государства в Минске сообщил, что две страны намерены унифицировать гражданское законодательство в соответствии с программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

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Темы белоруссия дмитрий болкунец александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
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