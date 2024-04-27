Идеальная рисовая каша: как добиться, чтобы она получилась белой и рассыпчатой

Как приготовить белоснежную и рассыпчатую рисовую кашу: два простых совета

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот два простых секрета, которые помогут вам приготовить идеальную рисовую кашу, рассыпчатую и белоснежную. Они действительно совсем несложные, и если вы им последуете, рисовая каша получится безупречной!

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Промывание риса. Прежде чем готовить рис, его необходимо промыть. Но не ограничивайтесь одним промыванием — промойте рис как минимум пять раз, используя холодную воду. Цель этой процедуры — удалить избыточный крахмал и другие нежелательные примеси из риса, чтобы каша получилась рассыпчатой. Добавление уксуса. Когда рис начинает кипеть, добавьте небольшое количество столового уксуса в кастрюлю. Достаточно половины чайной ложки уксуса на полную порцию риса. Уксус поможет отбелить рис и придать ему аппетитный внешний вид.

Следуя этим двум секретам, вы сможете приготовить идеальную рисовую кашу — рассыпчатую, белоснежную и аппетитную. Наслаждайтесь своим приготовлением и наслаждайтесь ароматом и вкусом этого простого, но вкусного блюда.