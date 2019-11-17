"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы по интеграции с Российской Федерацией, если сторонам не удастся решить спорные вопросы по нефти и газу. Помимо этого белорусский лидер назвал и другие моменты, в которых возникают противоречия.

"Мы сейчас выступаем за снятие барьеров, за открытие рынков. Более того, дорожные карты по интеграции с Россией не должны противоречить нашей конституции или же угрожать независимости нашего государства", - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия никогда не была нахлебницей и не собирается ею становиться. Однако, по мнению Лукашенко, стране Россия ежегодно подсовывает стране новые условия, по которым Белоруссия что-то теряет. "Нам такой союз не нужен", - подвел итог Лукашенко.