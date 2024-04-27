"Эксперт РА" предрёк замедление темпов роста страхового рынка

"Эксперт РА": в 2024 г. рост страхового рынка снизится до 2–5%

2:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой рынок ожидает охлаждение в 2024 году с замедлением темпов прироста до 2-5%. Высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования будут сдерживать страховой рынок. Высокие ставки по депозитам и волатильность курса рубля повлияют на рост автострахования. Невысокая положительная динамика ожидается во всех крупнейших сегментах страхового рынка, кроме кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней.

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В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет. Драйверами роста страхового рынка стали страхование жизни, автострахование и ДМС. Снижение темпов прироста страховых премий связано с высокой ключевой ставкой и сокращением уровня инфляции. Объем страхового рынка достиг 2,3 трлн рублей, увеличившись на 25,8% по сравнению с 2022 годом. Рост страхового рынка был связан с благоприятными условиями первого полугодия 2023 года и увеличением стоимости автомобилей и медицинского

Страховой рынок ожидает охлаждение в 2024 году с замедлением темпов прироста до 2-5%. Высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования будут сдерживать страховой рынок. Высокие ставки по депозитам и волатильность курса рубля повлияют на рост автострахования. Невысокая положительная динамика ожидается во всех крупнейших сегментах страхового рынка, кроме кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет. Драйверами роста страхового рынка стали страхование жизни, автострахование и ДМС.

Снижение темпов прироста страховых премий связано с высокой ключевой ставкой и сокращением уровня инфляции.

Объем страхового рынка достиг 2,3 трлн рублей, увеличившись на 25,8% по сравнению с 2022 годом. Рост страхового рынка был связан с благоприятными условиями первого полугодия 2023 года и увеличением стоимости автомобилей и медицинских услуг.