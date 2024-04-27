Какие продукты нужно включить в рацион для улучшения работы кишечника: больше проблем с пищеварением не будет

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Для восстановления кишечника нужно есть овощи и пить цикорий

1:27
Здоровье

Здоровье кишечника влияет на здоровье всего организма. Улучшить его работу можно с помощью питания.

Для восстановления кишечника нужно есть овощи и пить цикорий
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Регулярное употребление продуктов, которые содержат много клетчатки и пектина, поможет восстановить необходимое количество полезных бактерий. Это свежие фрукты, овощи и зерновые. Тем не менее придется  отказаться от сладкой и мучной пищи, а также мяса.

Ешьте продукты, которые заставляют кишечник работать более активно. Для этого включите в свой рацион растительные масла, свежевыжатые овощные соки, кисломолочные продукты, супы, фрукты, сырые и переработанные овощи.

Топинамбур, цикорий и молочнокислые продукты и напитки, содержащие инулин, помогут восстановить микрофлору в нижних отделах тонкого кишечника. Ускорить процесс восстановления помогут яблоки, бананы, какао, льняное семя, лук и морская капуста.

Что угнетает работу кишечника

Прежде всего, это несбалансированное питание. Переедание и чрезмерное употребление жирной, жареной и сладкой пищи может нарушить переваривание пищи и вызвать дискомфорт.

Сильные переживания и стрессы влияют на работу пищеварительной системы, приводя к изменению аппетита и замедлению моторной активности кишечника.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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