Россиянам рассказали о лучших способах избежать импульсивных покупок

Названы способы избежать импульсивных покупок

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель регионального офиса Налогового бюро и консалтинговых компаний Ольга Малкова рассказала о важности финансового планирования для избежания импульсивных покупок.

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Она советует использовать метод бюджетирования, резервируя средства на обязательные расходы и минимум 10% дохода на непредвиденные траты. Дополнительно она предлагает использовать две банковские карты для разделения средств на обязательные и импульсивные покупки, сообщают Известия.

Финансовое планирование также полезно для реализации разовых проектов, например, ремонта, позволяя точнее оценивать затраты и прибыли.

По данным исследования образовательной платформы DEFIN, лишь 37% россиян имеют финансовую подушку безопасности, причем среди них накопления чаще имеют мужчины (82%) по сравнению с женщинами (18%).