Репер Серега обвиняет Михалкова в уходе Пугачёвой

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Рэпер Серега указал на роль Михалкова в отъезде Пугачевой из России

0:43
Шоу-бизнес

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, высказал мнение, что Никита Михалков может нести частичную ответственность за решение эстрадной певицы Аллы Пугачёвой покинуть Россию.

Рэпер Серега указал на роль Михалкова в отъезде Пугачевой из России
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Серега аргументировал свою позицию влиянием фильмов Михалкова, таких как "Утомленные солнцем", которые, по его мнению, могли повлиять на сознание артистки и ее восприятие истории России.

Он также утверждает, что Пугачева исторически не образована, что, по его мнению, привело к ее критике специальной военной операции на Украине. Рэпер выразил надежду, что Пугачева со временем пересмотрит свои взгляды.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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