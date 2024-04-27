Репер Серега обвиняет Михалкова в уходе Пугачёвой

Рэпер Серега указал на роль Михалкова в отъезде Пугачевой из России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, высказал мнение, что Никита Михалков может нести частичную ответственность за решение эстрадной певицы Аллы Пугачёвой покинуть Россию.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Серега аргументировал свою позицию влиянием фильмов Михалкова, таких как "Утомленные солнцем", которые, по его мнению, могли повлиять на сознание артистки и ее восприятие истории России.

Он также утверждает, что Пугачева исторически не образована, что, по его мнению, привело к ее критике специальной военной операции на Украине. Рэпер выразил надежду, что Пугачева со временем пересмотрит свои взгляды.