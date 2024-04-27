Репер Серега обвиняет Михалкова в уходе Пугачёвой

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, высказал мнение, что Никита Михалков может нести частичную ответственность за решение эстрадной певицы Аллы Пугачёвой покинуть Россию.
Серега аргументировал свою позицию влиянием фильмов Михалкова, таких как "Утомленные солнцем", которые, по его мнению, могли повлиять на сознание артистки и ее восприятие истории России.
Он также утверждает, что Пугачева исторически не образована, что, по его мнению, привело к ее критике специальной военной операции на Украине. Рэпер выразил надежду, что Пугачева со временем пересмотрит свои взгляды.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.