Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах 2020 года. По словам белорусского лидера, выдвинуть свою кандидатуру его обязывает долг, а народ должен сделать выбор. Также Лукашенко назвал приблизительную дату выборов - лето 2020 года.

Ранее президент Белоруссии пообещал, что не будет в ближайшее время изменять конституцию страны. 17 ноября в стране проходят выборы в парламент.