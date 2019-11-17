Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах 2020 года. По словам белорусского лидера, выдвинуть свою кандидатуру его обязывает долг, а народ должен сделать выбор. Также Лукашенко назвал приблизительную дату выборов - лето 2020 года.
Ранее президент Белоруссии пообещал, что не будет в ближайшее время изменять конституцию страны. 17 ноября в стране проходят выборы в парламент.
В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".