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Автор Редакция рубрики "Мир"

Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александру Лукашенко нужен "карманный" парламент для того, чтобы изменить в следующем году Конституцию под наследование власти, считает эксперт Андрей Суздальцев.

В Белоруссии в воскресенье прошли выборы в нижнюю палату Парламента. Они проходят по мажоритарной системе в 110 округах. По партийности избранных в республике парламентариев, они представляют Коммунистическую партию (11 мандатов), Белорусскую патриотическую партию (2 мандата), Республиканскую партию труда и справедливости (6), Либерально-демократическую партию (1), общественное объединение "Белая Русь" (6), Аграрную партию (1).

Все эти они считаются "провластными". В отличие от предыдущего парламента в нынешнем составе нет ни одного оппозиционера. У самого Лукашенко нет партии власти. По словам президента Белоруссии, "все существующие партии и движения у нас в прошлом, а некоторые в настоящем себя дискредитировали. Вот почему нет партийного движения, а не потому, что Лукашенко их сдерживает и не хочет этих партий".

Как сказал "Правде.Ру эксперт по странам СНГ, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, избирательная система в Белоруссии "уникальна" тем, что "может функционировать без избирателей". Эксперт пояснил, что администрация президента спускает по вертикали власти список будущих депутатов, "и за 15 лет ни разу не было различий итогов выборов от списка". В 2015 году в списке было два оппозиционера (Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка" — Ред.), "чтобы подкрепить реноме Лукашенко на Западе".

"Это были ярые националисты, которые просто Россию ненавидели люто. Бандеровцы, наверное, больше любят. Такие там тоже нужны, потому что антироссийская кампания в Белоруссии продолжается не одно десятилетие", — сказал Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, оппозиция, принимая участие в такого рода выборах, зная, как производится подсчет голосов, играет на руку власти," потому что само ее участие легитимизирует выборы".

Роль нового состава парламента очень важна, продолжил Андрей Суздальцев, так как через год, "планируется изменение Конституции для ввода механизмов наследования власти" по типу монархии. "Вряд ли Лукашенко будет выводить это на референдум. Скорее всего, это будет проводиться через парламент, поэтому парламент должен быть полностью контролируемый", — заметил политолог.

"Идет легимитизация очередного срока. В 2015 году Лукашенко поддержал Запад на антироссийской волне, когда перед самыми выборами он вдруг объявил, что никакой российской базы на территории Белоруссии не будет. Сейчас он попытается тоже разогнать антироссийскую волну для поддержки со стороны Запада. Этим и объясняются его заявления типа, а "на хрена нужен кому такой союз с Россией" .

Но при этом одновременно президент Белоруссии всеми силами продолжает "вышибать деньги из России", добавил эксперт, потому что только благодаря этой помощи он "подкармливал республику" почти 25 лет.

Андрей Суздальцев напомнил, что 8 декабря Лукашенко надо подписывать программу экономической интеграции с Россией по союзному договору, "его подпись стоит десятки миллиардов долларов из российского бюджета, это нефть, газ, кредиты". Накануне этого подписания он "шантажирует Россию, топает ножкой, оскорбляет". "Без знака качества, варвары, без мозгов и как только он нас не оскорблял, естественно, у белорусов, создается впечатление, что Лукашенко просто открывает пинком дверь в Кремль, там всех гоняет, ставит на место", — сказал политолог.

"Но в Белоруссии есть вполне реальные люди, которых он боится. Это олигархи, которые зарабатывают миллиардеры. На картошке они что ли зарабатывают? На продаже российских ресурсов. Если он не будет таскать каштаны из огня, они сами его сомнут. Им нужен человек, который решает проблемы в Москве. Если не решает, то не нужен", — резюмировал Андрей Суздальцев.

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