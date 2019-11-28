Белорусы высказались за союз и партнерские отношения с Россией

По результатам исследования, проведенного Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, подавляющее число опрошенных выступили за союзнические и партнерские отношения с Россией.

Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

За "нейтральные" отношения двух стран высказались лишь чуть более 10 процентов белорусов. И только 0,2 процента жителей республики считают, что они и вовсе должны быть "враждебными".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражает сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Белоруссии терпит потери. В Кремле при этом исходят из того, что союз выгоден обоим государствам.