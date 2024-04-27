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Air Samarkand: российские сотрудники оставлены без зарплаты и увольнений

Узбекская авиакомпания уволила и оставила без зарплаты россиян

1:36
Туризм

В связи с Telegram-каналом Shot стало известно, что узбекская авиакомпания Air Samarkand сократила или вынудила уволиться и оставила без зарплаты ранее нанятых сотрудников из России.

Узбекская авиакомпания уволила и оставила без зарплаты россиян
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно отчетам уволенного персонала, иностранный перевозчик изначально привлекал сотрудников из России, обещая им командировки в Турцию и Юго-Восточную Азию, высокие зарплаты и благоприятные условия труда. В мае 2023 года многие из них прибыли в Узбекистан, где несколько месяцев прожили в гостинице, ожидая начала полетов, но из-за отсутствия необходимых сертификатов Air Samarkand отложила свои операции до декабря 2023 года.

Кроме того, российские сотрудники жаловались на задержки в выплатах зарплат во время простоя, надеясь на исправление ситуации после запуска регулярных рейсов в 2024 году. Однако, несмотря на возобновление полетов, зарплата сотрудникам из России так и не была выплачена.

Впоследствии в компании начались сокращения: руководство приняло решение уволить 45 россиян без выплаты заработной платы за четыре месяца. Еще 30 российских сотрудников подали заявления об увольнении по собственному желанию, также не получив своих окладов за два месяца.

Согласно информации, бывшие пилоты и бортпроводники обратились за помощью в местную трудовую инспекцию и в посольство России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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