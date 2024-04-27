Три мгновенные процедуры для борьбы с отёчностью: быстрые результаты и эффективность

Три метода, которые быстро снимут отечность

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отёчность — распространенная проблема, но врач-косметолог салона красоты SLOWMO TSVETNOY, Оксана Макарова, выбрала три программы, которые приносят быстрые результаты уже после первого посещения. Эти процедуры рекомендуются как для решения текущих проблем, так и в качестве профилактики.

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Эндосферная терапия: этот метод, популярный для работы с телом, также эффективен для лица. Он обеспечивает потрясающий лифтинг и снимает отёчность благодаря работе по лимфодренажным линиям, стимулируя процессы в коже и укрепляя мышцы лица.

Hydrafacial: несмотря на то, что Hydrafacial изначально разработан для очищения кожи, он также эффективно снимает отёчность благодаря превосходному дренажному эффекту, который достигается за счёт мягких манипул с насадками, обеспечивающих массажные движения по лимфатическим линиям.

Хиропластический массаж лица: этот метод, разработанный испанским пластическим хирургом Энрике Кастеллсом Гарсия, направлен на устранение отёчности и налаживание лимфодренажа. Он также укрепляет мышцы лица и подходит для людей с куперозом, благодаря медленной технике, укрепляющей стенки сосудов. Результаты видны уже через 40 минут после первой процедуры.