Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для восстановления кишечника нужно есть овощи и пить цикорий
Пора сажать морковь
Тренировка по художественной гимнастике для пресса
Узбекская авиакомпания уволила и оставила без зарплаты россиян
Названы способы избежать импульсивных покупок
Рэпер Серега указал на роль Михалкова в отъезде Пугачевой из России
Каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев"
Редис не любит переизбыток удобрений
"Эксперт РА": в 2024 г. рост страхового рынка снизится до 2–5%
Три мгновенные процедуры для борьбы с отёчностью: быстрые результаты и эффективность

Три метода, которые быстро снимут отечность

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Отёчность — распространенная проблема, но врач-косметолог салона красоты SLOWMO TSVETNOY, Оксана Макарова, выбрала три программы, которые приносят быстрые результаты уже после первого посещения. Эти процедуры рекомендуются как для решения текущих проблем, так и в качестве профилактики.

Три метода, которые быстро снимут отечность
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Эндосферная терапия: этот метод, популярный для работы с телом, также эффективен для лица. Он обеспечивает потрясающий лифтинг и снимает отёчность благодаря работе по лимфодренажным линиям, стимулируя процессы в коже и укрепляя мышцы лица.
  • Hydrafacial: несмотря на то, что Hydrafacial изначально разработан для очищения кожи, он также эффективно снимает отёчность благодаря превосходному дренажному эффекту, который достигается за счёт мягких манипул с насадками, обеспечивающих массажные движения по лимфатическим линиям.
  • Хиропластический массаж лица: этот метод, разработанный испанским пластическим хирургом Энрике Кастеллсом Гарсия, направлен на устранение отёчности и налаживание лимфодренажа. Он также укрепляет мышцы лица и подходит для людей с куперозом, благодаря медленной технике, укрепляющей стенки сосудов. Результаты видны уже через 40 минут после первой процедуры.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках
Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках
Последние материалы
Тренировка по художественной гимнастике для пресса
Узбекская авиакомпания уволила и оставила без зарплаты россиян
Названы способы избежать импульсивных покупок
Рэпер Серега указал на роль Михалкова в отъезде Пугачевой из России
Каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев"
Три метода, которые быстро снимут отечность
Редис не любит переизбыток удобрений
"Эксперт РА": в 2024 г. рост страхового рынка снизится до 2–5%
NCC: около 5 тыс. метеоритов ежегодно уходит в толщу льда Антарктиды
После 40 лет важно исключить из рациона хлеб и сахар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников