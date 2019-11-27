Глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов на заседании коллегии ведомств Союзного государства в Минске сообщил, что две страны намерены унифицировать гражданское законодательство в соответствии с программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
"Отдельным пунктом этой программы предусматривается унификация гражданского законодательства России и Белоруссии. При этом не предусмотрена подготовка "дорожной карты", однако данный вопрос имеет важное значение", — отмечает Александр Коновалов.
Руководитель российского министерства юстиции надеется на то, что в ближайшее время страны разрешат существующие разногласия, выработают согласованную позицию и примут итоговый документ.
"В данном вопросе необходимо учесть особенности национальных правовых систем двух стран и "лучший мировой опыт", — уверен Коновалов.
Минск и Москва в настоящее время ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.
Разногласия сторон касаются нефтяной отрасли: Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью. А Россия предлагает углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.
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