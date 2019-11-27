Россия и Белоруссия унифицируют гражданское законодательство

Глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов на заседании коллегии ведомств Союзного государства в Минске сообщил, что две страны намерены унифицировать гражданское законодательство в соответствии с программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

"Отдельным пунктом этой программы предусматривается унификация гражданского законодательства России и Белоруссии. При этом не предусмотрена подготовка "дорожной карты", однако данный вопрос имеет важное значение", — отмечает Александр Коновалов.

Руководитель российского министерства юстиции надеется на то, что в ближайшее время страны разрешат существующие разногласия, выработают согласованную позицию и примут итоговый документ.

"В данном вопросе необходимо учесть особенности национальных правовых систем двух стран и "лучший мировой опыт", — уверен Коновалов.

Минск и Москва в настоящее время ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Разногласия сторон касаются нефтяной отрасли: Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью. А Россия предлагает углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.