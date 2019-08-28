Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Мир
Белоруссия Украина Грузия Другие Прибалтика Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить гораздо лучше и дать миру пример эффективной модели управления обществом и экономикой без России. Мамардашвили говорил, что россияне селедку едят на газетах, а грузины-то люди цивилизованные. Эта цивилизация ждала, что сразу наступит "о, дивный новый мир". И начались этнические чистки…


Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Историк: фарс в Грузии — ремейк и начало конца

Историк: может ли быть независимым маленькое государство

Олег Айрапетов: Грузия — "кавказская пленница" собственных амбиций

— Олег Рудольфович, вы сказали, что в Грузию всегда только вкладывали, а взамен получили только чувство иждивенчества. По их мнению, мы им должны, претензий — немерено. И на Украине, мы видим молодое поколение, которое бегает и скачет…

— Они еще будут долго скакать.

— Все это, конечно, извне финансируется.

— Разумеется. Надо отдавать себе отчет, что финансируется, есть ли вклад — да, вклад есть. Но если бы не было массовой поддержки, то ничего подобного не произошло. Дело в этом, а не в том, что по проспекту Руставели бегают 300, 200 или даже две тысячи взволнованных лоботрясов, у которых пострадало самолюбие или непонятно что.

— У которых надписи почему-то на английском языке.

— Чтобы отчитаться, чтобы правильно смогли прочитать те, кому надо, кто заказывал. Но проблема в том, что этим скакунам сочувствует, разделяет полностью или хотя бы отчасти их позицию гораздо больше людей. Дело в том, что из Грузии совершенно нет ни одного голоса, который рассказал бы: "взгляните, у нас снова повторяется то, что было в 90-е годы, и до чего мы дошли тогда? К чему нас теперь приведет это все?".

Такого голоса в пользу здравого смысла нет. Надо понимать, что в части отношений с Грузией мы имеем дело с людьми с травмированным сознанием. То есть политическая культура Грузии сформирована на основе травмированного национального сознания. Потому что в конце 80-х годов это была процветающая республика, которая все равно была недовольна своим положением.

Там люди были уверены, что смогут жить гораздо лучше и дать миру пример более эффективной модели управления обществом и экономикой без России. Как Мамардашвили говорил, что россияне селедку едят на газетах, а мы-то — люди цивилизованные. Потом эта цивилизация ждала, что сейчас наступит, как это у Хаксли — "о, дивный новый мир".

Вот этот "дивный новый мир" и пришел, этот "новый дивный мир" оказался гражданской войной, буржуйками в квартирах, отсутствием электричества, разорением страны, резней и потерей Абхазии и Южной Осетии. Национальная идея обернулась поражениями, разорением, депопуляцией, значительным сокращением населения.

Единственный плюс, с точки зрения грузинских националистов, это то, что они провели максимальную зачистку всех негрузинских элементов. В Советской Грузии было до 35 процентов, не считая Абхазии и Осетии, негрузинского элемента, сейчас осталось всего несколько процентов. Первое, что они сделали — провели практически этническую чистку аварцев на территории Грузии.

Количество греков сократилось со ста тысяч до двух. И так — со всеми. Вот это — реалии, вот это и есть грузинская политическая культура. Но все это кончилось-то катастрофой. И в результате рано или поздно возникает вопрос: "А кто в этом виноват?" И невозможно найти людей, которые не нашли бы ответственных за собственную глупость на стороне.

Грузия вместо процветания получила платные лифты в жилых домах. Вот что получилось в реалиях. Но это не самое страшное. А почему это все произошло? Вот за свою глупость, за неспособность подняться над идеалистическими представлениями о месте Грузии в мире, пришлось расплачиваться прежде всего новому поколению.

И оно ответственность за ошибки своих лидеров возложило на нас. В 2008 году они начали войну против нас. И чтобы никто не сомневался, кто начал войну, они в прямом эфире передавали расстрел миротворческого батальона, который находился там по международному соглашению, подписанному Грузией.

Надо понимать, что если ты начинаешь творить такое, то ты всему миру показываешь, что у Москвы есть полное основание для вмешательства в этот конфликт. Ну, нет мозгов у людей. Вот сейчас то, что произошло в Тбилиси, это, конечно, грустно, но и смешно же. Есть Межпарламентская православная ассамблея. В нее все-таки Грузия вступила.

Она же вступила сама. Это — ассамблея политиков православных стран, которая выступает за единство православных стран. Но какое единство? Разве это единство православных стран? Естественно, что Межпарламентская ассамблея заседает в здании парламента страны, где проводится заседание. По протоколу приглашают человека сесть. И что за абсурд и безобразие начинается? Это выглядит дико, за исключением Грузии. Для нынешней Грузии это выглядит уже нормально.

— Скорее всего, это было спланировано и подготовлено заранее, потому что слишком быстро собрались и организованно возмутились.

— Но главное, что речь идет о выполнении грузинской государственностью обязательств, исходящих из межгосударственных, межправительственных, межпарламентских соглашений. Ну зачем это делать-то? Вы что, так попрыгать не можете? Все это показывает полную недееспособность государственности. Это какой-то просто политический эксгибиционизм, они демонстрируют всем то, что в других странах принято прятать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия грузины точка зрения инна новикова олег айрапетов история грузии экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Роскошные дома Джулии Робертс
Военные новости
Спецдоклад: какими будут войны будущего
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Новости Все >
В Совфеде посоветовали Волкнеру ставить пьесы в театре абсурда
Британский парламент приостановит работу из-за Brexit
Мячом по голове и линейкой по пальцам - названы частые травмы в школе
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
"Барселона" представит Неймара в четверг
Forbes в пятый раз внес Гуцериевых в рейтинг самых богатых семей РФ
Forbes: Китай выпустит собственную криптовалюту до 11 ноября
Социологи зафиксировали рекордный уровень доверия Зеленскому
Жириновский: Трамп зовет Россию в G8, чтобы она не сближалась с Китаем
Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесен
Последние материалы
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Молоко и молочные продукты в рационе собак
Forbes в пятый раз внес Гуцериевых в рейтинг самых богатых семей РФ
Forbes: Китай выпустит собственную криптовалюту до 11 ноября
Социологи зафиксировали рекордный уровень доверия Зеленскому
Жириновский: Трамп зовет Россию в G8, чтобы она не сближалась с Китаем
Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесен
Месси пропустит один месяц из-за травмы
Петербургскую "фейк-фабрику" Навального курировала журналист "Проекта"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Новости Украины
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Здоровье
Избавление от остеохондроза в домашних условиях
Южная Америка
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Новости Украины
На Украине пообещали сдерживать Россию от ее нашествия на Европу

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".

На Украине пообещали сдерживать Россию от ее нашествия на Европу
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Новости Украины
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Новости Украины
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
Политика. Новости и аналитика
"Потемкинские" деревни современной России
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Южная Америка
Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком
Прибалтика
Новый мэр Риги пообещал спасти памятник Освободителям
Политика. Новости и аналитика
"Потемкинские" деревни современной России
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
Как обманывают при продаже авто
Майк Помпео: Администрация США будет работать над возвращением РФ в G8
В Польше увидели в "Северном потоке - 2" пакт Молотова-Риббентропа
Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России
Всемирный банк выделит Украине займ в $200 млн
США проведут международные учения на Украине
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
США проведут международные учения на Украине
Еврейско-арабская проблема создается евреями США
Еврейско-арабская проблема создается евреями США
Ягнята Президента - Реплика Андрея Караулова
TMT: врачи не знали о радиации при лечении пострадавших в Северодвинске
"Потемкинские" деревни современной России
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
США продадут Литве 500 бронемашин за $170 млн ради безопасности Америки
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Беременные избавляются от кошек. А зря!
История и современность
Мультипликаторы прорабатывают образ подружки Лунтика
Мультипликаторы прорабатывают образ подружки Лунтика
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Власти проводят глобальный рейд против нелегальных такси
Власти проводят глобальный рейд против нелегальных такси
Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?
Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?
На МАКС-2019 показали экспортный вариант МиГ-35
На МАКС-2019 показали экспортный вариант МиГ-35
США проведут международные учения на Украине
США проведут международные учения на Украине
Почему Петр I упразднил в России патриархию
Почему Петр I упразднил в России патриархию
Самая короткая война в истории: почему в этом нет ничего забавного
Самая короткая война в истории: почему в этом нет ничего забавного
НАТО проведет крупнейшие учения на Украине
НАТО проведет крупнейшие учения на Украине
Эксперты назвали действия власти "истреблением народа"
Эксперты назвали действия власти "истреблением народа"
Фотогалереи
Авто для развода 5 Фото Авто для развода
Непотопляемый "Титаник" - 20 лет в строю 8 Фото Непотопляемый "Титаник" - 20 лет в строю
Простые ответы на вопросы почемучек 10 Фото Простые ответы на вопросы почемучек
Отдых, от которого дух захватывает 7 Фото Отдых, от которого дух захватывает
"Роковые женщины" губят мужчин веками 7 Фото "Роковые женщины" губят мужчин веками
Домашнее
Симптомы обструктивного апноэ сна
Свет будет бороться с болезнями сердца
Трехлетний внук Валентина Юдашкина сломал руку в Гонконге
Синдром беспокойных ног может привести к суициду
Врач рассказал о целебных свойствах морской воды
Причины пневмонии
В Роскачестве рассказали, почему опасно покупать продукты с рук
В Мексике девушка упала с шестого этажа, занимаясь йогой на камеру
Эксперты Университета Данди: запеченные овощи опасны для зубов
Эксперты Университета Данди: запеченные овощи опасны для зубов
Врачи рассказали, кому нельзя есть дыню
Врачи рассказали, кому нельзя есть дыню
Как всегда выглядеть отлично
Как всегда выглядеть отлично
Новинки, выпущенные на рынок косметическими брендами
Новинки, выпущенные на рынок косметическими брендами
Максим Фадеев негативно высказался в адрес Шурыгиной и "Дома-2"
Максим Фадеев негативно высказался в адрес Шурыгиной и "Дома-2"
Жерар Депардье сыграет роль Леонида Брежнева
Жерар Депардье сыграет роль Леонида Брежнева
Forbes назвал имя самой дорогой певицы 2019 года
Forbes назвал имя самой дорогой певицы 2019 года
Диета, способствующая росту волос
Диета, способствующая росту волос
Топ выносливых растений для зимнего сада
Топ выносливых растений для зимнего сада
Как бороться с нематодами в саду и огороде
Как бороться с нематодами в саду и огороде
Забавные фото
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ