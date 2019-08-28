Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить гораздо лучше и дать миру пример эффективной модели управления обществом и экономикой без России. Мамардашвили говорил, что россияне селедку едят на газетах, а грузины-то люди цивилизованные. Эта цивилизация ждала, что сразу наступит "о, дивный новый мир". И начались этнические чистки…



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Историк: фарс в Грузии — ремейк и начало конца

Историк: может ли быть независимым маленькое государство

Олег Айрапетов: Грузия — "кавказская пленница" собственных амбиций

— Олег Рудольфович, вы сказали, что в Грузию всегда только вкладывали, а взамен получили только чувство иждивенчества. По их мнению, мы им должны, претензий — немерено. И на Украине, мы видим молодое поколение, которое бегает и скачет…

— Они еще будут долго скакать.

— Все это, конечно, извне финансируется.

— Разумеется. Надо отдавать себе отчет, что финансируется, есть ли вклад — да, вклад есть. Но если бы не было массовой поддержки, то ничего подобного не произошло. Дело в этом, а не в том, что по проспекту Руставели бегают 300, 200 или даже две тысячи взволнованных лоботрясов, у которых пострадало самолюбие или непонятно что.

— У которых надписи почему-то на английском языке.

— Чтобы отчитаться, чтобы правильно смогли прочитать те, кому надо, кто заказывал. Но проблема в том, что этим скакунам сочувствует, разделяет полностью или хотя бы отчасти их позицию гораздо больше людей. Дело в том, что из Грузии совершенно нет ни одного голоса, который рассказал бы: "взгляните, у нас снова повторяется то, что было в 90-е годы, и до чего мы дошли тогда? К чему нас теперь приведет это все?".

Такого голоса в пользу здравого смысла нет. Надо понимать, что в части отношений с Грузией мы имеем дело с людьми с травмированным сознанием. То есть политическая культура Грузии сформирована на основе травмированного национального сознания. Потому что в конце 80-х годов это была процветающая республика, которая все равно была недовольна своим положением.

Там люди были уверены, что смогут жить гораздо лучше и дать миру пример более эффективной модели управления обществом и экономикой без России. Как Мамардашвили говорил, что россияне селедку едят на газетах, а мы-то — люди цивилизованные. Потом эта цивилизация ждала, что сейчас наступит, как это у Хаксли — "о, дивный новый мир".

Вот этот "дивный новый мир" и пришел, этот "новый дивный мир" оказался гражданской войной, буржуйками в квартирах, отсутствием электричества, разорением страны, резней и потерей Абхазии и Южной Осетии. Национальная идея обернулась поражениями, разорением, депопуляцией, значительным сокращением населения.

Единственный плюс, с точки зрения грузинских националистов, это то, что они провели максимальную зачистку всех негрузинских элементов. В Советской Грузии было до 35 процентов, не считая Абхазии и Осетии, негрузинского элемента, сейчас осталось всего несколько процентов. Первое, что они сделали — провели практически этническую чистку аварцев на территории Грузии.

Количество греков сократилось со ста тысяч до двух. И так — со всеми. Вот это — реалии, вот это и есть грузинская политическая культура. Но все это кончилось-то катастрофой. И в результате рано или поздно возникает вопрос: "А кто в этом виноват?" И невозможно найти людей, которые не нашли бы ответственных за собственную глупость на стороне.

Грузия вместо процветания получила платные лифты в жилых домах. Вот что получилось в реалиях. Но это не самое страшное. А почему это все произошло? Вот за свою глупость, за неспособность подняться над идеалистическими представлениями о месте Грузии в мире, пришлось расплачиваться прежде всего новому поколению.

И оно ответственность за ошибки своих лидеров возложило на нас. В 2008 году они начали войну против нас. И чтобы никто не сомневался, кто начал войну, они в прямом эфире передавали расстрел миротворческого батальона, который находился там по международному соглашению, подписанному Грузией.

Надо понимать, что если ты начинаешь творить такое, то ты всему миру показываешь, что у Москвы есть полное основание для вмешательства в этот конфликт. Ну, нет мозгов у людей. Вот сейчас то, что произошло в Тбилиси, это, конечно, грустно, но и смешно же. Есть Межпарламентская православная ассамблея. В нее все-таки Грузия вступила.

Она же вступила сама. Это — ассамблея политиков православных стран, которая выступает за единство православных стран. Но какое единство? Разве это единство православных стран? Естественно, что Межпарламентская ассамблея заседает в здании парламента страны, где проводится заседание. По протоколу приглашают человека сесть. И что за абсурд и безобразие начинается? Это выглядит дико, за исключением Грузии. Для нынешней Грузии это выглядит уже нормально.

— Скорее всего, это было спланировано и подготовлено заранее, потому что слишком быстро собрались и организованно возмутились.

— Но главное, что речь идет о выполнении грузинской государственностью обязательств, исходящих из межгосударственных, межправительственных, межпарламентских соглашений. Ну зачем это делать-то? Вы что, так попрыгать не можете? Все это показывает полную недееспособность государственности. Это какой-то просто политический эксгибиционизм, они демонстрируют всем то, что в других странах принято прятать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев