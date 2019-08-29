Историк: Грузия и Украина серьезно больны

Разговор о долгих и непростых взаимоотношениях России и Грузии не мог не коснуться сегодняшнего положения дел в других бывших братских республиках, прежде всего на Украине. В гостях у генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой побывал историк Олег Айрапетов. Он поставил психологический диагноз состоянию этих стран и народов.



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Читайте также:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Историк: фарс в Грузии — ремейк и начало конца

Историк: может ли быть независимым маленькое государство

Олег Айрапетов: Грузия — "кавказская пленница" собственных амбиций

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

— Олег Рудольфович, Грузия получила буржуйки в квартирах и платные лифты в подъездах, но что в Армении в 90-е годы было! Там остановили атомную станцию, и вообще был кошмар. А на Украине теперь, наверное, еще хуже. И все только ухудшается. После распада СССР всем было плохо, никому не было хорошо. Но многие до сих пор не извлекли никаких уроков и продолжают скакать по тем же граблям, да еще и новые находят.

— У армян травмированное сознание тоже, но у них есть одна особенность — собираться в критические моменты. Армения находилась в 90-е годы в блокаде, но она тогда в Карабахе войну выиграла. А Грузия на всех направлениях проиграла, находясь в намного более выигрышной ситуации. Вот отсюда и идет этот психологический надлом.

— А Азербайджан, который проиграл войну?

— У него тоже крупный комплекс, поэтому он стремится к новой войне, к реваншу. Это очевидно. После затишья пару лет назад они снова активизировались. Там проходит линия фронта, стреляют и убивают.

— Как на Украине, там официально тоже перемирие, но Донбасс постоянно обстреливают.

— Там все гораздо сложнее. Азербайджан настроен четко на продолжение войны, он войну не закончил. Что касается Украины, там, действительно, произошел тот же самый психологический надлом. По большому счету это трагическая ситуация, но поскольку не мы эту трагедию начали, нам остается только шутить: Украина ведет с нами войну, а мы в этой войне не участвуем.

— Мы на войну не явились.

— Да, но это не мешает Украине вести войну и даже нести большие потери и терпеть постоянные поражения в ходе этой войны. Ситуация, конечно, абсурдная.

— Грузия и Украина сейчас решительно отвергает все общее, историческую память и так далее, как говорится, ничего личного, то есть мало ли что у нас было…

— Nothing personal.

— Да, но нам надо кушать сейчас, накормите нас, проклятые агрессоры и оккупанты. Что мы можем сделать в такой ситуации?

— Сделать мы там можем все-таки многое.

— Кормить печеньками?…

— Сделать можем многое, только делать надо с умом. Сейчас забывают, что в начале правления Саакашвили была надежда на то, что с ним возможен диалог. И поэтому туда пришли в том числе "Росэнерго" и другие крупные компании, там многое было сделано для того, чтобы реабилитировать энергетический комплекс, и начался даже период потепления отношений в целом. Но он очень быстро закончился.

Перспектива развития между Грузией и Россией, мне кажется, имеет большие основания, но в каком-то будущем, не сейчас. Нынешние настроения там таковы, что ни один грузинский политик на это пойти не может. А Россия эти художества тоже долго терпеть не будет, что в общем-то и показали недавние события.

Конечно, понятно, что страдают и совершенно непричастные к этому люди, но в принципе — кто молчит, тот соглашается. Сторонники улучшения отношений с Россией в Грузии, если такие есть, молчат. Значит, они соглашаются с этой кучкой людей, которая там кричит, прыгает. Но я подозреваю, что многим это и здесь может понравиться. Тут тоже была попытка поддержки, что мы вот хотим в Грузию, а нас туда не пускают. Но это тоже не верно.

— Так кто не пускает? Езжайте, пожалуйста.

— Никто в Грузию не запрещает ехать. Пожалуйста. Садитесь на самолет, летите через Баку, Ереван или Анкару туда. На машине можно поехать. Выехать обратно — уже вопрос.

— Когда президент Грузии говорит, что Россия — враг и оккупант, то радикалы могут делать все, что угодно. И полиция закроет глаза и заткнет уши, как это было в Одессе в Доме профсоюзов, как российское посольство громили несколько раз в Киеве.

— Да. А туристические фирмы будут говорить о том, что у нас есть замечательные традиции гостеприимства, приезжайте, дорогие гости, мы вас любим, приезжай, дорогой оккупант, заплати и будь готов ко всем таким штукам и сюрпризам. Это анекдотично. У них полный плюрализм в одной отдельно взятой голове. Личности с сознанием травмированным, подобные признаки легкого психического заболевания там становятся естественными.

Грузины по-прежнему ждут политического и экономического чуда. Общественная культура Грузии такова, менталитет народа. Если верить социологическим опросам, которые проводят даже американские и европейский структуры, проблема потери Абхазии и Южной Осетии — далеко не на первом месте в Грузии.

На первом месте социальные проблемы, которые коренятся в экономическом состоянии республики. Но при любом обострении кризиса эти проблемы начинают вытаскивать на первый план. И я не могу себе представить ни одного грузинского политика, который мог бы их игнорировать. То же самое и на Украине.

Что у нас себе невозможно представить, там является абсолютной нормой, потому что никто это не осуждает. Как говорил Тацит: "То, что раньше было пороками, теперь стало добродетелью". Все это уже стало там обычными нравами, нормой. Дело не в наличии этих буйнопомешанных, а в том, что вся остальная часть общества считает это нормальным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев