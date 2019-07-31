Могучая древняя Грузия - миф или реальность?

В XVIII — начале XIX века часть нынешней Грузии, территория вокруг Тифлиса, Картли-Кахетия добровольно вошла в состав Российской империи. А все остальное надо было еще присоединять, завоевывая в битвах с соседними государствами — Турцией и с Персией, которые эту территорию покорили. Поэтому в нынешнем своем виде Грузия — творение России.



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

О долгой истории взаимоотношений России и Грузии генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью: Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

— Олег Рудольфович, первоначально присоединенная к России территория не была собственно Грузией?

— Нынешняя территория Грузии сложилась из разных частей. Сама вошедшая тогда в состав России Картли-Кахетия была совсем небольшой и в политическом смысле Грузией она не была. Проблема Закавказья была в том, что там есть три дороги, по которым проходили все крупные нашествия. Одна — через Абхазию, другая — через Осетию по Дарьяльскому ущелью, а третья — через Дагестан, в частности Дербент.

Поэтому всегда был такой расклад сил в этом регионе, что длительную историю определяющими силами здесь были не сами народы и государства, которые там возникли, а внешние силы. На тот момент это были Персия, Османская и Российская империи. И расклад между этими тремя основными векторами определял все остальное.

Долгое время России было не до активной политики. В XVII веке в Закавказье шли в основном турецко-персидские войны за доминацию в этом регионе. И к XVIII веку уже начало складываться так, что этот регион был поделен. Большая часть, в том числе Картли-Кахетия, была зоной персидского влияния, а меньшая, включая Имеретию, зоной турецкого влияния.

Абхазия — это тоже была зона турецкого влияния. Там были турецкие крепости с турецкими гарнизонами, например, в Сухум-Кале, дальше — Редут-Кале, это нынешний Новороссийск. Турки здесь доминировали в военной силе, доминировали и культурно. Но в начале XVIII века ситуация начала меняться, прежде всего потому что в Персии началось смутное время. Туда вторглись афганцы, и персидская монархия стала распадаться.

А у нас как раз пошли петровские реформы. И Петр I начинает персидские походы для защиты торговых интересов России. Но никаких попыток завоевания Индии в этом совершенно не было. Петр просто хотел обеспечить безопасность каспийской и астраханской торговли, потому что только астраханская торговля составляла пять-шесть процентов торгового оборота Российской империи, то есть очень много. Такими суммами не рискуют.

А когда Персия утратила влияние и отошла от дел, здесь началась анархия. Анархия — это просто страшный бич для торговли. И, конечно, все это просто ужасно для местных жителей. Вот тогда в России решили взять это под свой контроль и навести здесь порядок.

Анархия и распад Персии в середине XVIII века на некоторое время остановились, но потом вновь началась гражданская война. Вот в это время начинает подниматься Картли-Кахетинское царство во главе с чрезвычайно амбициозным и по-своему очень талантливым политиком Ираклием II. Он был представителем местной династии Багратидов.

И вот Ираклий в ситуации, когда в Иране возникло несколько центров политической власти, лавировал между ними. И тем временем он начинает выстраивать собственную мини-империю. Пытается поставить под контроль Эривань, пытается завоевать Гянджинское ханство. У грузин исторически есть свое восприятие, воспоминания о какой-то большой стране, которая когда-то была при царице Тамаре.

Хотя, конечно, к средневековым источникам надо относиться очень осторожно. Все хронисты очень предвзято и условно пишут. Естественно, все свои князья там абсолютно справедливые, могучие и красивые. У грузинских хронистов замечательно красивы все цари и царицы, естественно, и могучи.

При царице Тамаре действительно там была довольно крупная держава, потому что половцы, которые действовали со стороны севера, в этот момент были разбиты Владимиром Мономахом. Византийская империя ослабла после захвата Константинополя крестоносцами. И среди турок-сельжуков тоже в это время шел распад.

Пока эти три внешние силы агонизировали, это государство поднялось. Но шансов на то, что это будет постоянно продолжаться, не было. Это государство просуществовало там всего лет сорок-пятьдесят. После этого его просто смело очередное нашествие, которое шло из Азии. В это якобы могучее государство пришло два тумена — 20 тысяч — монголо-татар, и от него остались рожки да ножки. И больше уже никогда никакого серьезного государства здесь не было.

Возвращаясь к XVIII веку, Ираклий хотел создать государство, которое доминировало бы в Закавказье. Он пытался улучшить отношения с армянами и с закавказскими татарами, так тогда называли азербайджанцев. Но в принципе никаких возможностей для этого у Ираклия не было. Единственный потенциал, который у него был, — это политика лавирования и возможность обращаться к внешней силе, использовать ее для достижения своих собственных целей.

Это, надо сказать, вообще очень характерная часть политической культуры Грузии. Вот они собственных ресурсов не имеют вообще или очень маленькие. А Ираклий вообще пришел к власти после периода бесконечных войн с персами, с кызылбашами. В какой-то момент в Грузии просто персы ввели прямое внешнее управление. Там сидел наместник персидского шаха.

Местные феодалы, которые правили отдельными районами — эриставствами и мауравствами, очень слабо подчинялись князьям. Они все были благородные, все считали, что работать нельзя, а воевать не хотели. Занимались грабежом и работорговлей сплошь и рядом. Причем в рабы продавали собственных крестьян.

Одна из летописей как раз-таки середины XVIII века рассказывает, как грузинское посольство ехало в Стамбул договариваться с султаном. Средств не было, и поэтому им дали, чтобы расплачиваться по дороге, молодых девушек. Они их продавали и за счет этого кормились. Таковы были реалии того времени. Вот эта маленькая зарисовочка говорит о характере политической культуры грузинской элиты в это время.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев