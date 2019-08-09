Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Белоруссия Грузия Украина Прибалтика Другие Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Нынешняя грузинская мечта — держать курс на НАТО и Евросоюз, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией. Однако при такой политике максимума не будет, одними туристами не обойдешься.


Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Когда грузины оскорбляют российскую власть — это говорит об отношении к нашей стране и народу в целом. Прежняя история, помощь, все усилия и вложения России давно забыты. Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Историк: фарс в Грузии — ремейк и начало конца

Историк: может ли быть независимым маленькое государство

— Олег Рудольфович, Саакашвили всерьез считал, что Америка и прочая заграница им поможет?

— Ну да, считал, вот и досчитался. Она ему тогда в чем-то действительно помогала. Собственно говоря, именно поэтому была обеспечена стабильность при Саакашвили. Безусловно, его заслуга, что Грузия при нем получила четырехмиллиардный займ со стороны Европейского союза, и тем более его сильное качество, что он не дал этот займ просто разворовать.

— Как сделали на Украине.

— Да, и в России тоже в период при Борисе Николаевиче, помните, в коробках из-под ксероксов были всякие мастера выносить по бюджету целой страны. Надо сказать, что Саакашвили потратил все это на решение целого ряда действительно важных вопросов. А потом денежки кончились, надо было что-то делать, вот он и устроил эту провокацию, но она ему не помогла.

А тут, как на грех, еще и международный финансовый кризис случился, помогать больше нечем. И тут вся популярность товарища Саакашвили закончилась. Ну а то, что сейчас там происходит, это, в общем-то, пришла и пошла программа — нынешняя грузинская политика проста: Россия является врагом…

— Россия — враг и оккупант. Это сказала президент.

— Абсолютно. Здесь надо понимать, что это сейчас консенсус всего грузинского общества, не только политического. И не надо путать, скажем так, пребывание за столом и всякие там песни и тосты… Помните, как Шурик в "Кавказской пленнице"?

— "Птичку жалко".

— Да. …С политическими реалиями. То есть настроение будет такое и дальше. Но с другой стороны, то же самое общество настроено на экономическое сотрудничество с Россией, на получение максимума пользы для себя. В этом и есть "грузинская мечта", которая началась еще с коалиции, которая пришла к власти после Саакашвили.

Это означает ориентироваться четко на Европу и Америку. Курс на НАТО, на Евросоюз — это политический консенсус не грузинской политической элиты, а грузинского общества в целом. Но, ребята, уже все, поезд ушел. И это надо принимать как данность. Но они и в Европу хотят, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией.

А экономических плюсов больших от сотрудничества с Россией при такой политической программе быть не может. Одними туристами здесь не обойдешься. И тех уже нет и долго не будет. И нам надо отдавать себе отчет, что русские туристы — конечно, серьезный элемент в доходах грузинского бюджета, но и после потери этих доходов никакого переворота в сознании не будет.

Экономика Грузии, понятно, ухудшится. Но я сомневаюсь, что она ухудшится до критического состояния. Перестанут покупать вино, но и грузинское вино у нас давным-давно не является брендом. Будет тяжелее Грузии, хотя и так сейчас нелегко. Так что, я не думаю, что что-то такое серьезное случиться и что нас ждут какие-то серьезные изменения в отношениях между Тифлисом и Москвой.

К этому надо относиться спокойно. Надо понимать, что когда они там выходят на улицы, матерятся, оскорбляют Россию, народ, это выражается в оскорблении президента и т. д. Но им на Путина, по большому счету, тоже наплевать, это отношение к нашей стране в целом. Надо понимать, что это и есть реалии.

— А все наши давние отношения уже не имеют никакого значения? История в этом случае опять ничему не научила?

— А история, то, что было 200, 100, 50 лет назад, сколько вкладывали в Грузию — это все уже забыто. Адам Смит, один из основателей политической экономики, как-то пошутил, что колонии как яблоки, они отпадают именно тогда, когда созревают, то есть когда их можно есть. А Грузия всегда: когда была территорией губернии в составе Российской Империи, потом стала республикой, частью Советского Союза, — была дотационной.

Я всегда вспоминаю в этом отношении переписку одного из ближайших сотрудников наместника Кавказа князя Барятинского. Сверхпопулярнейший был, кстати, в Тифлисе человек. Его советник Головнин, самый приближенный его человек, очень негативно относился к планам Барятинского постоянно вкладывать деньги в развитие Кавказа и Грузии особенно.

Он говорил, что Барятинский увлекается Грузией, а он еще и женат был на грузинке, хотя не из-за этого такое желание происходило. Хотя у некоторых пошлые мысли были, что "у него была жена такая-то, любовница такая-то". Конечно, нет, у Барятинского было свое видение региона.

Так вот, Головнин писал: "Он увлекается Грузией, как увлекается дворянин ветреной любовницей и разоряет ради нее поместье своих предков. А эта барышня со временем сделает нам ручкой и плакали наши денежки". Произошло именно то и так, что и как писал Головнин — вкладывали, вкладывали, вкладывали, а в результате получили гигантские комплексы, то есть чем больше им дай, тем больше, по их мнению, мы им еще должны и претензий немерено. Вот и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия точка зрения инна новикова олег айрапетов история грузии россия и грузия экспертное мнение российская империя
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций
Недвижимость
Дом размером с парковочное место: любопытные историй из мира недвижимости
Здоровье и профилактика
Почему так важно быть активным в молодости?
Новости Все >
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать
УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм
Жительница подмосковных Химок третий раз подряд родила двойню
Генпрокуратура уделит особое внимание попыткам вмешательства в выборы
Агент Чалова сообщил, что футболист остается в ЦСКА
Бизнес-омбудсмен предложил снять монополию на поставки продуктов в СИЗО
В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве
Последние материалы
Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций
Дом размером с парковочное место: любопытные историй из мира недвижимости
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Почему так важно быть активным в молодости?
МИД РФ вызвал немецкого дипломата из-за публикации в прессе Германии
Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать
Источники витамина А
УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм
Жительница подмосковных Химок третий раз подряд родила двойню
Генпрокуратура уделит особое внимание попыткам вмешательства в выборы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы

Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.

Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Новости Украины
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Недвижимость
Четыре самых необычных особняка известных людей
Мир. Новости мира
Детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Новости Москвы сегодня
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ

Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" ﻿на акции протеста с ребенком, — это "политический заказ" , считает адвокат.

Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Политика. Новости и аналитика
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Происшествия
Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке

У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.

Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке
Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа
Общество
Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет
Власть
Леонид Крутаков: власть должна выращивать оппозицию
Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган дал совет Зеленскому не увлекаться браслетами Любовь Степушова Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
ООН опубликовала руководство по спасению планеты для ленивых
Как Россия выращивает новых "власовцев"
Почему так важно быть активным в молодости?
МИД РФ вызвал немецкого дипломата из-за публикации в прессе Германии
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Эрдоган дал совет Зеленскому не увлекаться браслетами
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
История и современность
Тайны погибшей цивилизации древней Сахары
Тайны погибшей цивилизации древней Сахары
Лао-Цзы: легендарный мыслитель и основатель даосизма
Лао-Цзы: легендарный мыслитель и основатель даосизма
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Фотогалереи
Volvo снова в топе 4 Фото Volvo снова в топе
Первая супермодель в мире: история любви 8 Фото Первая супермодель в мире: история любви
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
В Химках женщина родила третью двойню подряд
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорят ночные походы в туалет
Не понимают ровесники: что делать родителям ребенка в этом случае
Медики рассказали, можно ли умереть от страха
Врачи-диетологи советуют не заставлять детей доедать
"Росконтроль" сообщил о результатах проверки спагетти
Почему плохое настроение начинается с утра
59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секреты своей стройной фигуры
Канадские специалисты выяснили, насколько безопасны домашние роды
Канадские специалисты выяснили, насколько безопасны домашние роды
Огурцы вдохновили инженеров на создание искусственных мускулов
Огурцы вдохновили инженеров на создание искусственных мускулов
На Дженнифер Лопес лопнул костюм на выступлении в Москве
На Дженнифер Лопес лопнул костюм на выступлении в Москве
Максим Виторган и Нино Нинидзе больше не скрывают свой роман
Максим Виторган и Нино Нинидзе больше не скрывают свой роман
Шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище
Шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище
Как ухаживать за кожей в жару
Как ухаживать за кожей в жару
Подбираем бальзам для губ
Подбираем бальзам для губ
Как внести в свой образ "японскую" нотку
Как внести в свой образ "японскую" нотку
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
История культового торшера Арко
История культового торшера Арко
Забавные фото
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ