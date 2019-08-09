Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций

Нынешняя грузинская мечта — держать курс на НАТО и Евросоюз, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией. Однако при такой политике максимума не будет, одними туристами не обойдешься.



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Когда грузины оскорбляют российскую власть — это говорит об отношении к нашей стране и народу в целом. Прежняя история, помощь, все усилия и вложения России давно забыты. Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

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— Олег Рудольфович, Саакашвили всерьез считал, что Америка и прочая заграница им поможет?

— Ну да, считал, вот и досчитался. Она ему тогда в чем-то действительно помогала. Собственно говоря, именно поэтому была обеспечена стабильность при Саакашвили. Безусловно, его заслуга, что Грузия при нем получила четырехмиллиардный займ со стороны Европейского союза, и тем более его сильное качество, что он не дал этот займ просто разворовать.

— Как сделали на Украине.

— Да, и в России тоже в период при Борисе Николаевиче, помните, в коробках из-под ксероксов были всякие мастера выносить по бюджету целой страны. Надо сказать, что Саакашвили потратил все это на решение целого ряда действительно важных вопросов. А потом денежки кончились, надо было что-то делать, вот он и устроил эту провокацию, но она ему не помогла.

А тут, как на грех, еще и международный финансовый кризис случился, помогать больше нечем. И тут вся популярность товарища Саакашвили закончилась. Ну а то, что сейчас там происходит, это, в общем-то, пришла и пошла программа — нынешняя грузинская политика проста: Россия является врагом…

— Россия — враг и оккупант. Это сказала президент.

— Абсолютно. Здесь надо понимать, что это сейчас консенсус всего грузинского общества, не только политического. И не надо путать, скажем так, пребывание за столом и всякие там песни и тосты… Помните, как Шурик в "Кавказской пленнице"?

— "Птичку жалко".

— Да. …С политическими реалиями. То есть настроение будет такое и дальше. Но с другой стороны, то же самое общество настроено на экономическое сотрудничество с Россией, на получение максимума пользы для себя. В этом и есть "грузинская мечта", которая началась еще с коалиции, которая пришла к власти после Саакашвили.

Это означает ориентироваться четко на Европу и Америку. Курс на НАТО, на Евросоюз — это политический консенсус не грузинской политической элиты, а грузинского общества в целом. Но, ребята, уже все, поезд ушел. И это надо принимать как данность. Но они и в Европу хотят, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией.

А экономических плюсов больших от сотрудничества с Россией при такой политической программе быть не может. Одними туристами здесь не обойдешься. И тех уже нет и долго не будет. И нам надо отдавать себе отчет, что русские туристы — конечно, серьезный элемент в доходах грузинского бюджета, но и после потери этих доходов никакого переворота в сознании не будет.

Экономика Грузии, понятно, ухудшится. Но я сомневаюсь, что она ухудшится до критического состояния. Перестанут покупать вино, но и грузинское вино у нас давным-давно не является брендом. Будет тяжелее Грузии, хотя и так сейчас нелегко. Так что, я не думаю, что что-то такое серьезное случиться и что нас ждут какие-то серьезные изменения в отношениях между Тифлисом и Москвой.

К этому надо относиться спокойно. Надо понимать, что когда они там выходят на улицы, матерятся, оскорбляют Россию, народ, это выражается в оскорблении президента и т. д. Но им на Путина, по большому счету, тоже наплевать, это отношение к нашей стране в целом. Надо понимать, что это и есть реалии.

— А все наши давние отношения уже не имеют никакого значения? История в этом случае опять ничему не научила?

— А история, то, что было 200, 100, 50 лет назад, сколько вкладывали в Грузию — это все уже забыто. Адам Смит, один из основателей политической экономики, как-то пошутил, что колонии как яблоки, они отпадают именно тогда, когда созревают, то есть когда их можно есть. А Грузия всегда: когда была территорией губернии в составе Российской Империи, потом стала республикой, частью Советского Союза, — была дотационной.

Я всегда вспоминаю в этом отношении переписку одного из ближайших сотрудников наместника Кавказа князя Барятинского. Сверхпопулярнейший был, кстати, в Тифлисе человек. Его советник Головнин, самый приближенный его человек, очень негативно относился к планам Барятинского постоянно вкладывать деньги в развитие Кавказа и Грузии особенно.

Он говорил, что Барятинский увлекается Грузией, а он еще и женат был на грузинке, хотя не из-за этого такое желание происходило. Хотя у некоторых пошлые мысли были, что "у него была жена такая-то, любовница такая-то". Конечно, нет, у Барятинского было свое видение региона.

Так вот, Головнин писал: "Он увлекается Грузией, как увлекается дворянин ветреной любовницей и разоряет ради нее поместье своих предков. А эта барышня со временем сделает нам ручкой и плакали наши денежки". Произошло именно то и так, что и как писал Головнин — вкладывали, вкладывали, вкладывали, а в результате получили гигантские комплексы, то есть чем больше им дай, тем больше, по их мнению, мы им еще должны и претензий немерено. Вот и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев