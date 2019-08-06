Историк: может ли быть независимым маленькое государство

На примере истории Грузии ясно видно, что одни люди стремятся к чести и достоинству, процветанию своего народа и всей большой державы. Других же заботит только свой карман до такой степени, что они готовы за условную тридцатку продать Родину и народ.



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Уже по логике понятно, что у маленького государства не может быть полной независимости. История также ясно это подтверждает. Случаются исключения, только когда в мире происходят большие события и глобальным игрокам не до мелюзги. Но даже это бывает достаточно условно и очень ненадолго.

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

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— Олег Рудольфович, несмотря на дикость и отсталость Грузии при присоединении, многие воспитанные в России потомки знатных грузинских родов хорошо себя проявили, в том числе очень быстро в Отечественную войну 1812 года.

— Кстати, когда была война 12-го года, в Грузии началось восстание против России. Часть грузинского дворянства все равно была недовольна. Хотя мы присоединяли к себе не Грузию и даже не Картли-Кахетинское царство, а его дымящиеся руины, а уже потом другие тоже разоренные территории. Поэтому среди прочего для местных жителей были введены более мягкие варианты податей и налогов.

Рекрутской повинности там тоже не было, грузин до 1914 года не брали в армию, а это самая тяжелая часть государственных обязанностей. Хотя были добровольцы, их с удовольствием принимали. Дворянский менталитет того периода напрямую был связан с ношением оружия, с принадлежностью к армии, значительная часть представителей грузинской аристократии, грузинского дворянства с удовольствием шла служить в императорскую армию.

И надо отдать им должное — служили они верой и правдой, очень неплохо, в отличие от этих нынешних убийц, наркоторговцев и работорговцев, которым дали европейское образование. На Западе им объяснили, что нужно делать, чтобы обогащаться, быть принятыми в их обществе и получать поддержку. Вот они и начали этим заниматься. Когда цивилизаторская миссия заработала, тогда все встало на свои места.

— Наверное, все-таки нельзя оценивать события 200-летней давности и даже 70-летней давности с точки зрения наших сегодняшних представлений.

— Да почему же?!… Я сейчас готовлю большую работу по поводу внешней политики Советского Союза в 20-30-е годы, поэтому просто был вынужден ознакомиться с воспоминаниями и с источниками, связанными с Грузинской Демократической Республикой и советизацией Закавказья в 20-21 году.

Руководитель Народной гвардии Грузии Валико Джугели пишет в своем дневнике во время карательной экспедиции в Южную Осетию: "Ночь. Кругом горят огни. Это горят дома осетин. Какое красивое зрелище. Ужасно, конечно, но мое сердце привыкло, потому что это делаю для Грузии, для демократии". Сто лет назад это было, а ощущение, что написано вчера. Ведь совсем недавно было точно такое же.

Мы иногда путаем образы из замечательного грузинского кинематографа, например, из картины Данелии "Не горюй", с реальной Грузией. А вот реальная Грузия показывает свое настоящее лицо этими ночными огнями Джугели. Вот только-только ушла Советская власть, должен наступить новый мир, не связанный с насилием, как они хотели, — и вот на тебе, опять двадцать пять! Все то же самое. Или то что происходило недавно в Тифлисе-Тбилиси...

— Многие грузины, видимо, считают, что их власть ведет самостоятельную политику. Может ли вообще маленькая страна проводить независимую политику, стать серьезным игроком на международном поле? Были ли такие случаи, или удел малых стран — всегда быть в зоне влияния сильных держав?

— Наверное, были когда-то. В глубокой древности. Допустим, существовала древняя Сирия, и она развивалась совершенно вне влияния НАТО и США по причине отсутствия их в это время. Тогда и Византийской империи не было. И других тоже. Поэтому тогда так можно было, и то, если рядом очень сильных соседей не было.

А если серьезно, у маленького государства не может быть большой политики по определению. У таких стран не может быть и каких-то крупных внешнеполитических интересов. Но возможность более-менее самостоятельную политику вести все-таки иногда бывает — при одном условии, что эта страна находится вне зоны влияния и интересов великих держав.

В наше глобальное время я не знаю, при всем моем уважении, есть ли, кроме нескольких мировых игроков, какое-нибудь государство, которое имеет независимую политику. Может быть, Республика Кот-д'Ивуар и подобные страны в известной степени имеют независимую политику до того момента, пока ими никто не интересуется.

На самом деле, страны на западном берегу Африки хотя уже достаточно давно считаются независимыми, все-таки там все так и осталось под контролем крупных держав. В принципе, такой полной независимости у маленьких государств, конечно, быть не может. Только редко и ненадолго это случается.

Вот Португалия какое-то время в 20-е годы была, наверное, полностью независимым государством. Потому что она была где-то там на самой окраине континента и событий. Всем было совершенно не до нее. Также в 20-е годы относительно независимой, казалось бы, была политика Финляндии, Латвии, Эстонии…

Но даже это происходило только на какие-то исторические секундочки. И в действительности даже тогда никакой реальной независимости у них не было. Потому что эти государства были созданы благодаря вмешательству Германии, а потом Великобритании. Та же самая Чехословакия была сформирована извне. И т. д. А уж сейчас — тем более, если у тебя нет…

— …атомной бомбы?

— Да, а в доядерный период — достаточно мощного потенциала, человеческого, промышленного, финансового, никакой независимой политики быть не может.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев