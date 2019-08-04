История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? В XVIII веке людей продавали налево-направо. Вообще, нравы были очень жуткие, но в России был запрет на продажу крепостных за пределы государства и другие ограничения. Грузины же, отправляясь с посольством в Стамбул, по дороге торговали своими девушками.



Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

— Олег Рудольфович, почему в Грузии использовали как средство платежа, особенно по дороге при посольствах в другие страны, собственных крестьян? Разве нельзя было чем-то еще заплатить?

— В том-то и дело, что у Грузии никаких денег не было, ресурсов не было. Ираклий II, когда начал проводить реформы, попытался создать регулярное войско, подобное русской армии, с которой он познакомился во время русско-турецкой войны 68-го года. Сюда по просьбе грузин зашел небольшой корпус генерала Тотлебена, поэтому Ираклий лично убедился, что русская армия сильно отличается в лучшую сторону от того, что было у грузин.

В Грузии было только довольно условное феодальное ополчение. У этого князя — столько-то воинов, у другого — еще сколько-то. Но не все они были даже вооружены. На одного человека с пищалью, то есть с кремневым ружьем, было человек десять-двенадцать, которым давали в качестве оружия обожженные кизиловые палки.

Ираклий, чтобы создать новое войско, попытался ввести что-то вроде призыва молодых людей, что-то вроде рекрутской повинности, а остальные, прежде всего феодалы, должны были их обеспечивать продовольствием и оружием. Дворянство, конечно, очень негативно к этому отнеслось, потому что оно не хотело отпускать молодых здоровых работников.

Дворяне предпочитали, чтобы они оставались дома и работали на них, а не где-то в армии служили, тем более, что им же еще надо было их обеспечивать. Когда все-таки эту реформу с огромным трудом начали, максимум 3000 воинов смогли собрать. Это был весь потенциал тогдашней Грузии, Картли-Кахетии, точнее. А для того, чтобы защитить территорию от Турции, от Персии, нужно было иметь с самого начала 15-20 тысяч человек.

Когда возникал вопрос о покровительстве или присоединении Грузии, в Петербурге этого не хотели с самого начала и предпочитали, чтобы там было независимое государство, которое само решало бы свои проблемы. От поддержки Россия не отказывалась, но пусть они свои проблемы решают, потому что это государство столетиями считалось вассалом и владением персидской короны.

Если Россия согласится взять их под свое крыло, значит, неизбежно придется воевать с персами, потому что грузины себя защищать не в состоянии. Максимум, наши что хотели, — протекторат, на который поменьше бы тратить, а он бы сам решал свои вопросы. Поэтому заключается Георгиевский трактат. Но грузинские цари и дальше постоянно обращались в сторону России и получали помощь.

Здесь одна очень важная деталь. Все-таки единственное, что Россию привязывало к Грузии, — это единство веры, потому что это по большей части православная страна. Но ясно, что если мы ее присоединяем, нам придется сюда ввести войска в большом количестве — в таком количестве, которое эта территория не сможет обеспечить всем необходимым, даже снабжать продовольствием.

То есть мы должны были ради этой территории ввести 15-тысячный корпус и для него тащить сюда все: пушки, ядра, порох, продовольствие, фураж… А для этого надо строить дорогу. И она начала строиться. Само название этой дороги говорит и о ее цели, и о характере.

— Это Военно-Грузинская дорога?

— Да. И понятно, что никаких военно-индийских дорог не было: через Тифлис до Дели — не ближний путь. А сейчас появилась масса людей, которые всякие глупости пишут. Ну, как говорится, "мели Емеля — твоя неделя". Но никаких документов или каких-то других свидетельств, что из Грузии или с другой территории Закавказья Россия хотела дойти до Индии, никогда не было. Просто потому, что это невозможно физически и географически.

Одно дело, если ты контролируешь Иран, то можно задуматься об Индии. Но из Грузии и Иран контролировать невозможно. И вообще задачу контроля Ирана, тем более для движения на Индию, в Петербурге никогда не ставили. А вот во Франции была такая мысль при Наполеоне.

Но Иран от Грузии отказываться не собирался. В результате присоединения Грузии, как и предполагалось, началась русско-персидская война 1804-1813 годов. А до присоединения Грузии Россия с Ираном практически не воевала. Там не было конфликтов, потому что не было из-за чего.

— Нечего было делить?

— Да. А когда мы присоединили Грузию, а в Иране как раз таки кончилась гражданская война, к власти пришли Каджары и все началось. Я своим студентам на факультете всегда предлагаю прочитать Георгиевский трактат и выяснить, какая из статей этого трактата выгодна для России. По условиям этого договора, Россия должна ввести туда первоначально два батальона с пушками. Она должна защищать Картли-Кахетию.

Устанавливается свободная торговля между странами. Но какая может быть торговля, если морской границы нет?Картли-Кахетия к морю не выходит. Для того чтобы подъехать к Картли-Кахетии, нужно перевалить через Военно-Грузинскую дорогу, которая только строится. И самое основное — а что, собственно говоря, вывозить из Грузии в Россию?…

— Виноград?

— Ну да, только виноград или вино. Больше нечего. И единственное, что там было — это то, что Ираклий II брал на себя обязанность свою внешнюю политику (Боже мой!), внешнюю политику Картли-Кахетии, подчинить России. А Россия давала не только гарантию безопасности картли-кахетинских владений Ираклия II, но и будущих его владений, которые он получит.

Поэтому в Тифлисе учреждался пост русского резидента, говоря современным языком, посла. Вскоре начинается русско-турецкая война. Ираклий II не хочет воевать. Он хотел протекторат получить для решения своих задач: использовать русские войска в действиях против горцев в направлении на Гянджу, Эривань для создания своей империи.

Ираклий II нарушает Георгиевский трактат и заключает перемирие с Турцией. Хотя все эти гарантии давались Картли-Кахетии на предмет, если мы будем воевать с турками. Тогда был отдан приказ нашим войскам покинуть Картли-Кахетию, что и было сделано. Ну зачем нам такой союзник?

Наши ушли в 1789 году, а через шесть лет начинается вторжение персидских войск. Ага-Мохаммед разгромил грузинское войско. Оно сражалось героически, но превосходство было за персами. В результате Тифлис был взят и там была устроена страшная резня. Картли-Кахетия была разорена. В конечном итоге на территории этого государства осталось где-то 190 тысяч человек, 35 тысяч дворов. Все.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев