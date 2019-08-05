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Автор Редакция рубрики "Мир"

Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Давно замечено, что народы, получившие большую помощь, часто становятся не благодарны, а требовательны. Усилия и вложения России в Грузии большинством населения, а тем более, властью забыты напрочь. А между тем история уже повторяется. Только вместо персов и турок теперь США и ЕС. Конечно, новые властители не будут вырезать людей, но уже разорили недавно процветавшую страну. Ремейк исторической трагедии — всегда фарс, но порой он становится началом конца.


Все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал историк Олег Айрапетов.

Читайте начало интервью:

Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России

Могучая древняя Грузия — миф или реальность?

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

— Олег Рудольфович, когда в конце XVIII века персы вырезали и разорили Картли-Кахетию, грузинского народа осталось примерно 190 тысяч человек. А сколько там было до этого? И что было дальше?

— А было в два раза больше, разорение было страшное. Но даже в это время, когда решалась судьба народа, стоял вопрос о самом существовании страны, властители думали не об этом… Ираклий-то был женат три раза, у него было 16 сыновей. Последняя жена царица Дарья в русской традиции, Дареджан, Дареджан-ханум, естественно, хотела, чтобы ее дети получили свою часть наследства.

Но старший-то сын был от первой жены. В конечном итоге человек восемь царевичей, которые дожили, все претендовали. Ведь если дворянин не хочет служить и работать, то царевич-то тем более… Поэтому Дареджан предложила разделить Картли-Кахетию между всеми сыновьями, чтобы у каждого было царство.

Представляете себе царство в деревне?! Со своими двором, дворянами и прочим. При этом разорение было такое, когда это планировалось, что преемнику — сыну Ираклия II Георгию XII — было нечем короноваться, потому что все царские инсигнии стали трофеями персов, они их увезли. Для этого Петербург прислал ему корону и государственный меч.

— Но ведь они договор нарушили, он был расторгнут. Почему же Петербург прислал, снова стал помогать?

— А теперь уже новый правитель обратился с прошением к России. Ну а наши опять решили помочь — все же православные братья-христиане. Транслируйте это на нынешнюю ситуацию. Сейчас Грузия имеет протектора в лице США, и пытается лавировать между США и Европейским союзом, и к нам после очередной подставы и приступов ненависти обращается за помощью…

Ничего в Грузии нет. И ничего нового нет. Кричат: "Мы демократия, прямо лучшая и единственная демократия, у Грузии все удалось" и т. д. и т. п. А потом: "Дайте денег, обеспечьте нам все. А тогда тоже было обращение к России: мы православные братья, мы вас очень любим, надежнее и преданнее нас теперь у вас никого не будет…"

— "Простите, мы были не правы, больше не будем…"

— Да, мол, тогда мы были не правы — признаем и каемся, дайте денег и защитите. Но одновременно была аристократическая оппозиция, которая говорила: а нам и так все неплохо, пока живем сегодня, да и ладно. Главное нам — свобода, воля и все такое прочее. В результате буквально четыре-пять княжеских семей все-таки взяли на себя ответственность за свою фактически уже погибшую страну и за гибнущий народ.

И тогда Георгий XII, уже умирая, завещал царство, а вернее, руины царства России. В том-то и дело, что Россия получила не Картли-Кахетинское царство, а жалкие руины мизерного царства. Она присоединила не Грузию в 1801 году. Она присоединила очень маленькую и полностью разоренную часть Грузии.

Потом начала эти руины отстраивать. Причем это не было каким-то колониальным владением. Территория сразу же получила права губернии. Конечно, не все было идеально. Было и плохое. Наша администрация зачастую состояла из далеко не лучших людей. Но там были и великолепные, прекрасные люди, которые прекрасно знали регион, понимали, что нужно делать, и делали все очень верно.

Однако было и чиновничество из губернских управлений, которое обдирало с миру по нитке. Понятно же, когда нужно было отправлять чиновников для создания новой администрации в Закавказье, редко какой губернатор отправлял хороших людей. Отправляли взяточников, алкашей и т. п., вот на тебе, Боже, что мне негоже.

Действия таких чиновников зачастую приводили к возмущению местного населения. Но не эти люди создавали лицо русской администрации на Кавказе и в Закавказье. И в целом делалось много хорошего для этого края. С другой стороны, нравы туземцев были далеко не ангельские.

Одна из проблем — надо было приводить в порядок местное дворянство, вот этих вооруженных бабуинов, которые ничего делать не хотели, только убивали, грабили и занимались работорговлей. Поэтому последовали запреты на грабежи, на работорговлю. В ответ началось восстание: а как же так, мы так жили, жили наши отцы и деды, это наша свобода, наша воля — соседей грабить, а своих продавать.

Пришлось это восстание подавлять, а детей этих бабуинов отправили в кадетские корпуса. Из них потом выросли вполне приличные люди, даже были замечательные, которыми гордится Грузия. Я смею надеяться и верить, что Грузия все-таки гордится не теми, кто занимался работорговлей, а теми людьми, которые все это остановили, которые все отстроили, привносили образование и культуру. И все это связано с русской администрацией. Без нее бы ничего вообще там не было.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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