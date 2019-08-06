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Автор Редакция рубрики "Мир"

Лариса Шеслер: на Украине молдавский сценарий пока не пройдет

Мир » Бывший СССР » Украина print

Какой будет политика обновленных украинских властей в отношении России? Будет ли повторен на Украине когда-нибудь молдавский вариант сотрудничества прозападной и пророссийской партии? Кому служит "Слуга народа" и другие политики Незалежной?


Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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— Лариса Виленовна, все-таки можно надеяться, что у новых персонажей в украинской власти какой-то рационализм в государственных делах будет, а не только игра на публику и набивание карманов? Они способны понять, что все-таки надо договариваться с Россией хотя бы для того, чтобы был газ?

— Но это самая плохая для России политика. Хуже нет. Потому что в России тоже ведь есть много людей, которые говорят: "Ой, пусть они нас обзывают, все равно давайте с ними дружить". А ведь это очень стыдно, во-первых, а во-вторых, очень невыгодно. Эти партнеры каждый раз, принимая от тебя помощь и поддержку, начинают тебе в спину плевать и подводить.

Лучше уж откровенные враги, чем такие вот ненадежные партнеры. Поэтому я, наоборот, вижу положительный момент в том, что здесь очень многие трезво оценивают Зеленского и не обольщаются на тему его прагматизма. И вообще, я хочу сказать, прагматизм и украинская политика находятся совершенно в разных плоскостях: они не пересекаются никогда.

Украинская политика — это политиканство, продажа страны за копейку для того, лишь бы что-нибудь положить себе в карман. И вообще, украинские политики напоминают таких злоумышленников Чехова, которые готовы отвинтить гайку для удилища, сделать грузило и тем самым разрушить железную дорогу, спровоцировать катастрофу.

Они готовы разрушить свою страну для того, чтобы к своей хатынке пристроить еще будиночок. То есть это очень мелкие, жалкие, ничтожные люди, как говорил один известный персонаж.

— А почему "Оппозиционная платформа" не смогла привлечь к себе все здравые оппозиционные силы и, как следствие, не получила высокого результата? Конечно, у части этих политических оппозиционеров тоже есть какие-то бизнес-интересы. Но все-таки есть же на Украине еще и нормальные партии и персоналии. Наталья Витренко есть, есть "Союз левых сил" Василия Волги, есть какие-то православные достаточно сильные движения. Почему широкого фронта не было?

— Я общалась с Натальей Михайловной Витренко. Мы с ней хорошо знакомы, много общаемся. Она сказала, что "Оппозиционная платформа" категорически отказалась с ними вести любые переговоры. Потому что на самом деле на Украине (это ни для кого не секрет) у власти стоят олигархи. "Оппозиционная платформа — За життя" — это типичный такой конструкт олигархического клана, только того клана, которому невыгодно рвать отношения с Россией.

— Газовики, условно говоря. Еще металлисты и т. д.

— Да, прежде всего украинская энергетическая сфера. И поэтому для них украинские националисты намного ближе, чем украинские левые. Потому что они отстаивают интересы одного олигарха, а националисты — другого. Но это им, по крайней мере, вполне понятно. Одного поля ягоды. А реальная социалистическая сила и социальная повестка для них просто неприемлемы.

Поэтому они изначально абсолютно не планировали привлечь к себе хоть какие-то левые силы. Но это все привело к тому, что, во-первых, левые силы вообще не представлены из-за этого совершенно омерзительного закона Украины, который фактически выбил их всех из избирательного процесса. А "Оппозиционная платформа" и не планировала их к себе привлекать.

В Молдавии сейчас прорумынская, проевропейская партия ACUM вдруг образовала коалицию с Социалистической партией Молдавии, ориентированной на Россию. Все это было сделано для того, чтобы убрать олигарха Плахотнюка. Такой вариант для Украины нереален?

— Если когда-нибудь американские кураторы вдруг найдут какие-то точки соприкосновения и общие интересы с Россией, вполне возможно, что и тех и других не устроят какие-то олигархи и политические деятели. Тогда — да. Но пока что они обходится без поддержки России, убирая, например, того же Порошенко.

То есть на данный момент они справляются и контролируют ситуацию без поддержки России. К тому же в Молдавии в последнее время было намного более широкое пророссийское движение, чем на Украине.

— Да, и там все же нет такого ярого национализма, бандеровщины, ненависти к русским. Раньше, конечно, по-всякому было, но теперь идет поворот к России.

— Это сейчас, но просто вспомните, что было раньше. Первый раз лозунг "Чемодан — вокзал — Россия!" прозвучал именно в Молдавии. В Молдавии русофобия и неприязнь к Советскому Союзу была еще в 80-е годы очень сильно развита. И не зря же в Приднестровье началась межэтническая война. Именно молдаване напали на русскоязычную часть Молдавии для того, чтобы ее подавить.

Но просто положение, размер и уровень развития Молдавии таков, что она не слишком интересна Западу, чтобы пытаться через Молдавию воздействовать на Российскую Федерацию. И поэтому Молдавию после всех этих пертурбаций отдали на откуп Румынии. А Румынии вражда с Россией тоже не нужна. Не надо на эту тему обольщаться. Но с другой стороны, возможно, потом похожий поворот, нечто подобное будет и в других местах.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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