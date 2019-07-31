"Слуга народа": сериал продолжится в Раде

Почему партия "Слуга народа" выиграла выборы с явным преимуществом? Что может измениться и как? Итоги парламентских выборов, состоявшихся 21 июля 2019 года прокомментировала "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

По итогам досрочных выборов в Верховную раду партия "Слуга народа" Владимира Зеленского получила 42,45 процента, "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,89 процента, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,63 процента, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 8,02 процента, "Голос" Святослава Вакарчука — 6,38 процента. "Слуга народа" лидирует и по одномандатным округам. Это дало ей возможность сформировать правительство без образования парламентской коалиции — впервые в истории страны.

— Лариса Виленовна, что вы думаете о прошедших на Украине досрочных парламентских выборах? Уже известно, что партия "Слуга народа" сформирует большинство без привлечения каких-то других сил. С вашей точки зрения, за счет чего Зеленский добился такого успеха?

— Да, это, конечно, большой успех, не частый случай. Но я хочу напомнить, что, в общем-то, заносили на руках в 2005 году Ющенко, а потом его партия "Наша Украина" успешно вошла в Раду. Очень победно зашел Янукович в 2010 году. Если мы посмотрим на 2014 год, там была коалиция из партий. Но какие это партии были? Все одного толка, только с разными персонажами.

"Народный фронт" 22 процента набрал. "Солидарность" бывшая, переименованная потом в "Блок Петра Порошенко", 22 процента набрала. Около десяти процентов набрала "Самопомощь", около десяти процентов — Ляшко. И где они сейчас?… За один избирательный сезон мнение избирателей развернулось на 180 градусов.

И, конечно, нынешняя ситуация не уникальная хотя бы потому, что украинский народ, украинское общество привыкли обманываться и разочаровываться. Я думаю, что и в этот раз разочарование неминуемо. Просто на сегодняшний день Зеленский и партия "Слуга народа" кажутся для украинского общества прямо таким спасительным, спасательным кругом, который вытащит Украину из болота, в котором она находится.

Даже болото — это очень мягко, конечно, сказано, потому что, кроме разрухи в экономике, разрушенной инфраструктуры, очень сильно ухудшает ситуацию на Украине война в Донбассе. И многие люди надеются, что Зеленский сможет прекратить войну, а также победить коррупцию и победить олигархов. Но я думаю, что все эти надежды абсолютно беспочвенны.

— Он же все-таки не из старой элиты, сравнительно новое лицо. Хотя за ним, конечно, кто-то стоит. Но за Путиным тоже стояла семья Ельцина. Однако он сделал разворот на 180 градусов — пошел в совершенно другом направлении. Зеленский способен стать государственником?

— Я думаю, сравнивать Путина и Зеленского даже близко не стоит. У Путина за плечами был очень большой опыт работы в государственных структурах, в службе безопасности и т. д. Зеленский — это шоумен, это человек, у которого нет абсолютно никакого государственного мышления, он не знает, не понимает, что происходит в управлении.

Вот я смотрела на его предвыборные встречи, как он вел себя в аэропорту в Николаеве, на заседаниях Бориспольского горсовета, где выгнал секретаря горсовета. Он просто делает то, что привык делать на сцене, работает на зрителя. Обывателю это нравится. Но я была депутатом областного совета, я вижу, что он вообще не понимает законов о бюджете, как софинансируются муниципальные объекты, областные объекты и т. д.

Он этого не знает, знать не хочет и не планирует даже в этом разбираться. А ведь это только очень маленький пласт проблем, которые ему предстоит решать. За Зеленским, конечно, в первую очередь стоит олигарх Коломойский. Это ни для кого не секрет. Коломойский раскручивал "Слугу народа" вначале как сериал, потом как идею, а потом уже лично Зеленского как политика.

Но, конечно, Зеленский — это и западный проект аналогично Саакашвили. Западу нужно удешевить управление Украиной, возникшей вследствие коррупции просто безумной и безмерной вследствие того, что в Верховной раде и администрации каждый тянет на себя одеяло, каждый покупает и продается.

Такое управление этим государством внешним кураторам очень сложно дается и дорого обходится. Им нужно отодвинуть от управления олигархов, все эти кланы и поставить марионетку. Для этой цели Зеленский, конечно, очень удобен.

— Но все-таки народ как-то формирует почву для политика. В России был запрос на Путина, поэтому Путин и появился. На Украине ведь тоже, наверное, есть запрос на какого-то государственника. Есть какой-то запрос на изменение ситуации. И таким Зеленского видят избиратели. Потому что за него голосовал и запад, и восток, и т. д.

— Естественно, такой запрос у общества есть. Он есть уже давно. Таким украинцы видят каждого нового президента, и каждый сезон украинцы разочаровываются в предыдущем герое, в его действиях. В отношении, например, борьбы с коррупцией.

Вы посмотрите, на каких лозунгах зашла предыдущая Верховная рада. "Народный фронт" Яценюка зашел именно с флагом борьбы с коррупцией. Туда входил глава Люстрационного комитета, который обещал расправиться с предыдущими коррупционерами. "Самопомощь" Садового — то же самое. Они заявили, что ни один из бывших депутатов или официальных лиц не пройдет в депутаты от "Самопомощи".

Это-то они осуществили, но сами ничем не отличались в этом плане от предшественников. То есть всегда абсолютно каждый раз украинскому избирателю хочется, чтобы пришел какой-то добрый волшебник, который победил бы коррупцию, смел продажных чиновников и депутатов и создал такой рай на Земле в отдельно взятой стране, привел Украину к процветанию. Но с каждым разом все становится только хуже.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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