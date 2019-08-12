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Автор Редакция рубрики "Мир"

Украина: экономический и социальный крах близок

Мир » Бывший СССР » Украина print

Зачем Западу Украина? Она интересна только как механизм, разрушающий Россию. Зеленский призван обеспечить Украине дефолт и русофобию. Почему экономически и социально Украина уже обречена? Попытается ли Зеленский исполнить предвыборные обещания и действительно прекратить войну в Донбассе? Будет ли хоть сколько-то изменена и отлична реальная политика или хотя бы риторика нового президента от бывшего? Что надо делать в отношении соотечественников России?


Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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— Лариса Виленовна, почему Запад, особенно США, так вцепился в Украину?

— Украина интересна Западу как механизм, разрушающий Россию. И именно поэтому туда были брошены огромные средства, огромные информационные ресурсы, которые раздували русофобию на протяжении всего постсоветского периода. В 1991 году я приезжала во Львов, но даже там практически не было таких оголтелых националистов. На центральной площади стоял какой-то отмороженный мужичок с бандеровским флагом, и все его обходили и говорили, что это больной человек.

Я помню, как Ющенко испугался этого националистического угара, с которым Тягнибок начал свою деятельность в 2003 году, хотя по сравнению с нынешним всеобщим это были еще только цветочки. Но Ющенко исключил Тягнибока из блока "Наша Украина". А прошло каких-то десять лет, и эта риторика Тягнибока она захватила всю Украину. То есть это все управляемый процесс, которым руководят. И ему, к сожалению, ничего не противопоставили.

— А как себя чувствует непотопляемая госпожа Тимошенко? Кто за нее голосует? Что это за люди?

— А вот у Тимошенко, у одной из немногих, есть то, что называется ядерным электоратом. Если мы посмотрим на протяжении всего ее политического периода, у Тимошенко есть люди, которые будут голосовать за нее всегда. Надо видеть, как она выступает, она действительно очень хорошо владеет ораторским искусством…

Она очень убедительна, она очень проникновенна, она очень хорошо умеет находить какие-то кнопки и очень умело давит на чувствительные точки. Поэтому многие люди ей верят. Но на прошлых выборах она, можно сказать, провалилась. В этот раз она тоже, я считаю, очень неудачно выступила, потому что она была лидером рейтингов еще год назад. Тогда она, в общем-то, победно обходила Порошенко.

Сейчас, естественно, она проиграла сразу же на входе. Но тем не менее порядка восьми процентов людей, которые продолжают ей верить, всегда будут за нее голосовать. Это то, что называется, идейные избиратели, которые всегда будут с ней. А избиратели Порошенко, Яценюка, Зеленского — временные, их предпочтения и симпатии могут мгновенно резко измениться.

— Как я поняла вас, налаживания отношений Украины с Россией в ближайшее время не будет. Отношения будут такие же оголтело враждебные?

— Конечно.

— Но Зеленский, наверное, предпримет какие-то шаги (хотя бы показные) для прекращения войны в Донбассе? Ведь если он не исполнит этого обещания в ближайшее время, он очень рискует потерять не только рейтинг и власть, но и вообще все.

— Я думаю, что он не исполнит эти обещания. Но не это будет причиной того, что он не останется у власти. Потому что главной его проблемой станет экономическая ситуация в стране. Скоро будет нечем даже платить пенсии. Поэтому будет именно массовое разочарование в социальной политике.

Уже сейчас огромная безработица и, в общем-то, разруха всей экономики, полный развал медицины, ужасающий развал инфраструктуры и неоткуда взять деньги — вот главная причина, и все это только усугубляется, катится и нарастает, как снежный ком. Поэтому он не сможет удержаться.

Он, конечно, начнет проводить реформы, которые не могут быть популярными. Естественно, это вызовет обвал его рейтинга. А этот обвал рейтингов он будет постоянно пытаться компенсировать за счет русофобской риторики, путем обвинения России во всех бедах. Мол, это Россия виновата в том, что у нас так плохо.

Ведь посмотрите, пять лет Порошенко промывал мозги всей Украине только этим. У нас так все плохо, у нас вот такие безумные цены на ЖКХ, потому что мы оккупированы Россией, Россия против нас ведет войну. А что же вы хотите, как может быть страна быть успешной, если против него ведет войну такое мощное государство, как Россия?…

Он абсолютно все свое воровство, коррупцию, развал оправдывал войной с Россией, происками врага. Я думаю, что Зеленский не будет исключением. Ему и деваться некуда. Когда начнется невыплата зарплат, пенсий, когда пойдет развал в армии и т. д. из-за недостатка средств, он будет обвинять во всем Россию. И именно против России будет направлена вся его риторика.

— Что же будет? И что Россия может сделать в такой ситуации?

— Нужно трезво смотреть на вещи и не выдавать желаемое за действительное. Это лучшая политика. Нужно сразу понимать, что Украина не скоро станет дружеским государством, может быть, вообще уже никогда.

— Надо ли, на ваш взгляд, форсировать проект Новороссия?

— Это вопрос не ко мне. Я, конечно, считаю, что при нынешней украинской власти нельзя оставлять Донбасс и людей, которые там находятся в таком положении. У меня есть определенные надежды на то, что здесь, в России, тоже это понимают. Потому что мы видим процесс паспортизации Донецка и Луганска, хотя он идет с огромными трудностями и совершенно непредвиденными отсюда проблемами.

Но тем не менее он идет. И процесс изменения миграционного закона, для того чтобы интегрировать соотечественников с Украины, тоже идет. Есть и другие позитивные моменты. То есть идет понимание того, что русских на Украине нельзя оставлять заложниками политики, их нужно спасать. И не только на Украине. Нигде русских нельзя оставлять в заложниках. А Россия уже будет прирастать людьми.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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