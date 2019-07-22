Наталья Витренко: оппозиция могла победить на Украине, но не захотела

Оппозиция на Украине могла бы достичь победы, объединив все левые силы, взыграли амбиции и желание сохранить свои капиталы, считает политик Наталья Витренко.

Как сообщает ЦИУ Украины, после обработки 35,51% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду Украины партия Владимира Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и в 120 из 199 одномандатных округов. Если партия Зеленского получит по партийным спискам еще 121 мандат (из 225) то это будет 241 место в Раде нового созыва, то есть большинство.

Как сказала "Правде.Ру" экс-депутат Верховной рады, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко, у Зеленского есть все шансы получить большинство без коалиции. Но у Витренко "нет иллюзий", что Зеленский "повторяет путь Порошенко". "Я уверена, что он продолжит строительство нацистского государства, и Украина будет двигаться на Запад", — отметила Наталья Витренко.

По ее словам, из националистов не прошли только одиозные личности — Билецкий, Ярош, Тягнибок, которые "уже свою роль выполнили и их выбросили на помойку".

"А что, Порошенко — не националист? Он даже не националист, а нацист. А Тимошенко? А Вакарчук? А Зеленский? Он же не заявил о денацификации, он под колпаком у США и боится беснующихся боевиков-нацистов на улицах ", — сказала Наталья Витренко.

Политик полагает, что оппозиции не нужна была победа, а нужно было присутствие в Раде. "Это богатые люди, им надо защитить свои капиталы, они в парламент прошли, свои капиталы защитят". "Если бы они хотели победить, они бы создали широкий антифашистский фронт, куда позвали бы и ПСПУ и Союз православных братств, и другие левые партии", — отметила она.

Она пояснила, что "в городке Ромны Сумской области три раза побеждал заместитель председателя ПСПУ Владимир Марченко". "Оппозиционная платформа — "За жизнь" на этот раз никого в этом округе не выставила, и Марченко не привлекла".

Политик продолжила, что Оппоплатформу Виктора Медведчука поддерживает Россия, потому якобы "они будут поднимать русскую тему". "Ну и что?! Что они решат, получив 40-50 мест в Парламенте? Большинство будет на стороне западников, русофобов, нацистов — вот это трагедия Украины", — отметила Наталья Витренко.

Ее так же удивили отношения Оппоплатформы с Оппозиционным блоком (Ахметов — Вилкул, Мураев — Ред.). "Я понимаю, что у них как у олигархов разные экономические интересы, у них олигархическая война: одни угольщики, другие — газовщики. Но есть угроза для существования Украины, а у них восторжествовали амбиции", — отметила политик.

Оппоблок в итоге "вообще прошел в парламент, только по мажоритарным округам отдельные личности". " Оппоплатформе будет очень тяжело в парламенте в меньшинстве работать — когда твои инициативы не поддерживают, когда не можешь провести ни одно свое решение или проводишь с трудом. А избиратели воспринимают, что в парламенте все заодно, а потом ты еще несешь ответственность за преступление других", — резюмировала Наталья Витренко.

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