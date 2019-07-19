Зачем Кремлю понадобился «Минск-3» Виктора Медведчука

Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука, когда очевидно, что на Украине его реализовывать некому даже в отдаленной перспективе?

Перед парламентскими выборами на Украине активизировался один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. У него есть ни много ни мало "план-концепция мирного урегулирования на Донбассе" — результат его, "в том числе личного опыта в вопросах ведения переговорного процесса", которым он занимается с 2014 года.

Об этом Медведчук рассказывает не только в Москве, но и в Страсбурге. 17 июля в Европарламенте он заявил, что последние два года активно общался с представителями Донецка и Луганска, и "они согласны с тем, чтобы обсуждать то, поставлено во главу угла реализации нашего плана-концепции, то есть вернуться в Украину".

Этот план, очевидно, согласован с Кремлем, и является то ли частью Минска-2, то ли его дополнением, то ли альтернативой, но, конечно, об этом никто ничего не знает, потому что на Минск-2 покушаться нельзя, ибо он утвержден в ООН.

Под этот план Украине Москвой обещана скидка на газ на 25%. Не понятно, правда, кто будет его реализовывать, поскольку рейтинг партии Медведчука — около 15 %, что не оставляет ей шансов на участие в формировании правительства, и уже ясно, что она не войдет в коалицию со "Слугой народа". Сейчас по этому плану, Кремль выдвигает всего одно условие для Киева — прямые переговоры официальной украинской власти с лидерами Донецкой и Луганской республик.

Но это совершенно неприемлемо для Владимира Зеленского и его хозяев на Западе, потому что сам факт официальных переговоров Киева с Донецком и Луганском автоматически ставит крест на версии об "агрессии" России против Украины и связанных с ней антироссийских экономических и политических санкций. Признание гражданского конфликта — это признание того, что Украина и ее западные партнеры лгали про агрессию РФ. Кроме потери репутации, Киеву грозят иски дончан в международные суды по компенсациям за потери и ущерб, и многим из чиновников придется присесть на скамью подсудимых по обвинениям, которые собирает СК России. То есть это совершенно нереалистичная история для Киева, но так же и для Донбасса.

Как заявил на пресс-конференции в Москве донецкий социолог Евгений Копатько, для жителей Донбасса, ежедневно страдающих под обстрелами украинской армии, оскорбительно, когда киевский олигарх (Медведчук) приезжает в Москву и начинает говорить на российском ТВ от лица ЛДНР о, якобы, стремлении Донецка и Луганска вернуться в состав Украины.

По словам социолога, "ничего не будет на украинском направлении, пока не изменится подход к Украине, пока Россия не поймет, чего она хочет от Украины". "Украина знает, чего хочет — сформировать антирусский, антироссийский проект"- добавил социолог.

Можно сказать, что хочет Россия — мирной и нейтральной Украины, но к этому состоянию Украину надо принуждать, на ее добрую волю совершенно нет надежды. Вероятно, Владимир Путин это понимает, иначе он не подписал бы указ о предоставлении права на упрощенное получение гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей (а не только гражданам ДНР и ЛНР).

Этим он открывает путь на ослабление бандеровского режима с целью создания буферного государства на границе с Галичиной — условной Новороссии. Хотя об этом проекте не говорят, но о нем не забыли. Усилия, реализуемые по дипканалам, разведывательным, частным каналам, всегда охватывают несколько вариантов развития ситуации.

С этой точки зрения ставка на Медведчука, возможно, имеет целью посмотреть, какой процент его партия получит на выборах. Если больше, чем по экзит-полам, то его план активизируют, если меньше — то будут ставить на вариант Новороссии.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко," никто реализовывать план Медведчука не будет". "Вы тоже можете съездить в Страсбург и представить свой план урегулирования на Украине, это будет иметь ровно такой же эффект", — сказал он. Эксперт не считает, что это "пи-ар" компания организованная Кремлем, это технология, взятая на вооружение самим Медведчуком и его партией.

"Перед выборами нужен позитивный шум, привлечение к себе внимание. Он поехал в Страсбург, представил мирный план, потому что на Украине есть запрос на мир. 73% проголосовали за Зеленского, потому что он обещал мир. А до этого за 5 лет 59% проголосовали за Порошенко, потому что он тоже обещал мир. Медведчук тоже обещает мир, поэтому какое-то количество людей проголосует за Медведчука. Мелочь, но приятно", — сказал Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, выдача российского гражданства в Донецкой и Луганской областях, не означает поддержку проекта Новороссия. "Там раздают паспорта России, а не Новороссии. Вот когда дончане оставались гражданами ДНР и ЛНР, то они потенциально могли стать гражданами Большой Новороссии, а сейчас они просто становятся гражданами России".

Ростислав Ищенко считает, что Оппозиционная платформа 21 июля "вряд ли возьмет за 15% голосов, плюс-минус 1%". "Что-то на себя оттянет оппозиционный блок (Вилкул, Мураев — Ред.), что-то останется с Зеленским, что-то разобьется по мелким маргинальным проектам".

30% в общей сложности, по словам эксперта, соберут около 7 национал-радикальных партий от откровенно нацистских до просто радикально-националистических. "Остальные 50% — это разрастающееся люмпенизированное болото, которому все равно за что голосовать, лишь бы ему пообещали, что на следующий день после выборов все станет хорошо: коммуналка упадет, зарплаты вырастут, колбаса подешевеет", — отметил политолог.

Этот люмпенизированный слой, по словам эксперта, будет разрастаться, а проекты типа Зеленского, "которые возникают из ниоткуда и исчезают в никуда", будут набирать при минимально грамотном проведении избирательной кампании большинство голосов.

При этом, радикальные пророссийские проекты (Медведчука) будут усыхать быстрее, чем националистические, потому что в них нет политиков, которые соответствовали бы настроением электората. Радикальные же националистические даже будут разрастаться, потому что "люмпены всегда являются питательной средой для фашизма", сказал Ростислав Ищенко.

По его словам, Зеленскому будет достаточно сложно сложить большинство в парламенте: своего нет, двухпартийное с Вакарчуком — под вопросом, а с Тимошенко он не очень хочет работать. "Медведчука никто ни в какую коалицию никогда не возьмет. Точно так же, как, скорее всего, никто никогда не возьмет Порошенко, потому что оба фланга токсичны для люмпенизированной массы и Зеленского. С одной стороны, люмпены требуют продолжения жесткой политики по отношению к России, а с другой стороны, Зеленский всегда обещал посадить Порошенко", — сделал вывод политолог.

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