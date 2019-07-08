Действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен распродать земли постсоветской республики.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
По словам народного избранника, глава государства и его подчиненные после победы на предстоящих парламентских выборах "приступят к полномасштабной приватизации и рынку земли".
Распродажа земель Украины, сетует Вадим Рабинович, "главная мечта всех тех иностранцев, которые для этого сюда и приезжали".
За рубежом, поясняет свою позицию депутат Верховной рады, понимают, что Украина — бедная страна и "особо здесь не наворуешь". Земля же, заявил Рабинович, "уникальная земля Украины — это их задача".
Депутат Верховной рады отметил, что земли достанутся тем, у кого есть деньги.
Отметим, что недавно действующий президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большую приватизацию" на Украине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вадим Рабинович призвал Владимира Зеленского превратить Украину в "Швейцарию Восточной Европы".
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