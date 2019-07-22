Партия "Слуга народа" претендует на право самостоятельно создать кабмин

По результатам обработки 43,36% протоколов, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду с результатом 42,31% голосов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

В настоящее время партия Зеленского лидирует по одномандатным округам и по партийным спискам. Если "Слуга народа" удержит свое преимущество, то сможет впервые в истории страны создать в парламенте однопартийное большинство. Это позволит президенту сформировать состав правительства самостоятельно, не привлекая к этому другие партии.

По предварительным данным, от "Слуги народа" по партийным спискам в парламент пройдут 121 человек, по мажоритарным округам еще 120. Суммарно партия Зеленского претендует на 241 место в Верховной Раде.

В парламент также проходит партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,79% голосов избирателей), "Батькивщина" (8,08%), "Европейская солидарность" (8,7%) и "Голос" (6,39%).

Напомним, выборы в Раду проводятся по смешанной партийной системе: 224 депутата из 424 выбираются по партийным спискам, 199 - в мажоритарных округах.