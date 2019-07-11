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Автор Редакция рубрики "Мир"

Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?

Мир » Бывший СССР » Украина print

Владимира Зеленского пока не воспринимают ни в Раде, ни в правительстве, ни в армии. Через карательные операции в Донбассе прошли сотни тысяч человек, и они хотят льгот и привилегий, и те, кто им идет на смену — тоже. Военный переворот возможен?


Каким будет военный переворот на Украине?

После того, как украинский президент распустил парламент, депутаты не хотят принимать ни одну из его инициатив, например, не утверждают увольнения высших чиновников. С правительством тоже работа не складывается, Зеленский публично раскритиковал министра иностранных дел Павла Климкина за ответ в МИД России по поводу условий освобождения украинских моряков, тот так же публично ответил.

И на местах тоже не все хорошо, хамское поведение в Борисполе с местным мэром — это, вероятно, нервный срыв, как ответ на непризнание в истеблишменте. Но если с Радой, правительством и органами на местах еще можно разобраться после выборов 21 июля в Раду, то конфликт с армией грозит крупными неприятностями, вплоть до военного переворота.

Причина конфликта с ВСУ — отмена Зеленским из-за дороговизны военного парада на День независимости, обоснованная тем, что лучше эти средства потратить на выплаты военнослужащим.

На это командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский заявил в среду:"Парад — это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!". То есть, налицо неподчинение верховному главнокомандующему. Забродского поддержал и премьер Владимир Гройсман, который пообещал найти дополнительные средства на парад.

Учитывая, что количество граждан Украины, прошедших через так называемую "АТО" — это сотни тысяч человек, и они явно не сторонники Зеленского в своем большинстве, то если его обвинят в государственной измене, например, в сговоре с Россией по делу моряков, и он не получит большинства в Раде, то угроза военного переворота вполне реальна.

Один из лидеров украинских националистов, Дмитрий Корчинский, высказался конкретно. Он сразу же предложил националистам начать подготовку к параду."Думаю, у нас найдется боевой генерал, который может "принять" этот парад, а со временем "принять" и государство. Объединяемся!", — написал Корчинский в Facebook. В комментариях соратники называют Зеленского "клоуном", а салютование ему — позором.

Как сказал "Правде.Ру" президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов, "на Украине сформирована социальная прослойка людей, которые завязаны на боевые действия — гражданский конфликт, который они используют для собственных социальных плюшек и различных преференций". По словам эксперта, "как главнокомандующий Зеленский мог остановить войну на второй день после инаугурации, отвести войска в казармы, вывести тяжелое вооружение из Донбасса, оставить на линии соприкосновения исключительно полицейские силы".

"Он этого не сделал. Таким образом, Зеленский — точно такой же проводник интересов партии войны, коим являлся Порошенко", — отметил Алексей Анпилогов. "Мы можем обсуждать цвет веревки, на которой он хочет повесить террористов, сепаратистов, "мразей", как он назвал жителей Донбасса в 2014 году. Но его желание продолжать войну совершенно очевидно", — продолжил он. По мнению эксперта, если Зеленский и его кураторы почувствуют "некую угрозу с этого фланга людей, жирующих на войне, он сделает какие-то формальные шаги, для того чтобы их задобрить".

Украинский народ сейчас платит налог на войну, Зеленский не отменил этот налог, он продолжает его взимать и перераспределять в пользу этой социальной прослойки. "Поэтому договорятся, опять будут драть три шкуры с бедных украинских граждан,  убивать донбасских детей, но ничего не поменяют в самой процедуре заработка на войне", — сделал вывод Алексей Анпилогов.

Добавим, что в случае военного переворота встанет вопрос о легитимости новой власти, прежде всего на Западе, вряд ли Вашингтон и Брюссель признают ее, потому что уж очень обеспокоены собственным имиджем и гордились несколько месяцев назад "мирным переходом" власти на Украине.

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Темы украина всу украины военный переворот владимир зеленский
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