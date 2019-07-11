Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?

Владимира Зеленского пока не воспринимают ни в Раде, ни в правительстве, ни в армии. Через карательные операции в Донбассе прошли сотни тысяч человек, и они хотят льгот и привилегий, и те, кто им идет на смену — тоже. Военный переворот возможен?
После того, как украинский президент распустил парламент, депутаты не хотят принимать ни одну из его инициатив, например, не утверждают увольнения высших чиновников. С правительством тоже работа не складывается, Зеленский публично раскритиковал министра иностранных дел Павла Климкина за ответ в МИД России по поводу условий освобождения украинских моряков, тот так же публично ответил.
И на местах тоже не все хорошо, хамское поведение в Борисполе с местным мэром — это, вероятно, нервный срыв, как ответ на непризнание в истеблишменте. Но если с Радой, правительством и органами на местах еще можно разобраться после выборов 21 июля в Раду, то конфликт с армией грозит крупными неприятностями, вплоть до военного переворота.
Причина конфликта с ВСУ — отмена Зеленским из-за дороговизны военного парада на День независимости, обоснованная тем, что лучше эти средства потратить на выплаты военнослужащим.
На это командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский заявил в среду:"Парад — это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!". То есть, налицо неподчинение верховному главнокомандующему. Забродского поддержал и премьер Владимир Гройсман, который пообещал найти дополнительные средства на парад.
Учитывая, что количество граждан Украины, прошедших через так называемую "АТО" — это сотни тысяч человек, и они явно не сторонники Зеленского в своем большинстве, то если его обвинят в государственной измене, например, в сговоре с Россией по делу моряков, и он не получит большинства в Раде, то угроза военного переворота вполне реальна.
Один из лидеров украинских националистов, Дмитрий Корчинский, высказался конкретно. Он сразу же предложил националистам начать подготовку к параду."Думаю, у нас найдется боевой генерал, который может "принять" этот парад, а со временем "принять" и государство. Объединяемся!", — написал Корчинский в Facebook. В комментариях соратники называют Зеленского "клоуном", а салютование ему — позором.
Как сказал "Правде.Ру" президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов, "на Украине сформирована социальная прослойка людей, которые завязаны на боевые действия — гражданский конфликт, который они используют для собственных социальных плюшек и различных преференций". По словам эксперта, "как главнокомандующий Зеленский мог остановить войну на второй день после инаугурации, отвести войска в казармы, вывести тяжелое вооружение из Донбасса, оставить на линии соприкосновения исключительно полицейские силы".
"Он этого не сделал. Таким образом, Зеленский — точно такой же проводник интересов партии войны, коим являлся Порошенко", — отметил Алексей Анпилогов. "Мы можем обсуждать цвет веревки, на которой он хочет повесить террористов, сепаратистов, "мразей", как он назвал жителей Донбасса в 2014 году. Но его желание продолжать войну совершенно очевидно", — продолжил он. По мнению эксперта, если Зеленский и его кураторы почувствуют "некую угрозу с этого фланга людей, жирующих на войне, он сделает какие-то формальные шаги, для того чтобы их задобрить".
Украинский народ сейчас платит налог на войну, Зеленский не отменил этот налог, он продолжает его взимать и перераспределять в пользу этой социальной прослойки. "Поэтому договорятся, опять будут драть три шкуры с бедных украинских граждан, убивать донбасских детей, но ничего не поменяют в самой процедуре заработка на войне", — сделал вывод Алексей Анпилогов.
Добавим, что в случае военного переворота встанет вопрос о легитимости новой власти, прежде всего на Западе, вряд ли Вашингтон и Брюссель признают ее, потому что уж очень обеспокоены собственным имиджем и гордились несколько месяцев назад "мирным переходом" власти на Украине.
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