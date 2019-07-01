Голосование на президентских выборах в мае 2019 года за шоумена Владимира Зеленского было ошибкой. Вскоре страна превратится в филиал "95 квартала". Такое мнение высказал нардеп от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович утверждает, что во втором туре президентских выборов лично проголосовал за Владимира Зеленского, поскольку поверил в него. Однако теперь политик наблюдает, что все предвыборные обещания Зеленского так и остались обещаниями.
"Мы все поверили господину Зеленскому, когда он наобещал нам то, чего мы хотели. Но все из его обещаний не были выполнены. Более того, сегодня у избранного президента уже другая риторика: пленных освобождать не нужно, тарифы снижать нет необходимости, а мир на Донбассе и вовсе не интересен", - пояснил депутат.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.