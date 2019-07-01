Рабинович признал избрание Зеленского ошибкой

Голосование на президентских выборах в мае 2019 года за шоумена Владимира Зеленского было ошибкой. Вскоре страна превратится в филиал "95 квартала". Такое мнение высказал нардеп от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.



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Рабинович утверждает, что во втором туре президентских выборов лично проголосовал за Владимира Зеленского, поскольку поверил в него. Однако теперь политик наблюдает, что все предвыборные обещания Зеленского так и остались обещаниями.

"Мы все поверили господину Зеленскому, когда он наобещал нам то, чего мы хотели. Но все из его обещаний не были выполнены. Более того, сегодня у избранного президента уже другая риторика: пленных освобождать не нужно, тарифы снижать нет необходимости, а мир на Донбассе и вовсе не интересен", - пояснил депутат.