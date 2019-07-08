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Автор Редакция рубрики "Мир"

Советник Путина рассказал, почему телемост Россия-Украина вызвал истерику в Киеве

Мир » Бывший СССР » Украина print

Телемост, в ходе которого жители России и Украины смогут пообщаться в прямом эфире необходим, поскольку украинцы получат возможность узнать правду о России и своих властях, считает советник президента РФ Богдан Безпалько.


«Кум Путина» Медведчук о будущем Донбасса при новой власти / Новости от 07.06.2019 18:03

Депутаты Верховной рады возмутились планами провести прямой телемост между Россией и Украиной телеканалами Россия 24 и NewsOne и призвали созвать по этому поводу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а так же глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, которая назвала данное мероприятие по "оккупацией украинского медиапространства".

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от проведения телемоста. " Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", — написал Гройсман на странице в Facebook.

Недавно назначенный Владимиром Зеленским глава СНБО Украины Александр Данилюк, заявил на своей странице в этой же соцсети, что "на такие провокации следует реагировать уверенно". Он попросил "не истерить" по этому поводу бывшего президента Петра Порошенко и его сторонников, чья политика "способствовала усилению позиции Виктора Медведчука на Украине". Заметим, что этот, считающий "проросийским" украинский олигарх, недавно приобрел права на телеканал NewsOne. Он является одним из лидеров  "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Как сказал "Правде.Ру", член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, "объявляя обычный телемост угрозой безопасности государства, украинские власти признают, что все, что транслируется о России в украинской медиасфере, является ложью". И власти опасаются того, что украинцы это увидят.

"На украинских телеэкранах показывают, что Россия разваливается, что она нищая, что все плохо, и украинцы не могут критически относиться к этой пропаганде, так как цензура там жесточайшая", — отметил Богдан Безпалько.

Советник президента напомнил, что телеканал "Интер" пытались подвергнуть судебному преследованию только за то, что он" транслировал Парад 9 мая".

"В принципе, это просто право на получение информации. А вот на Украине считают, что Парад 9 мая — это запретная тематика, потому что может оказать плохое влияние на сознание граждан Украины. Поэтому простое общение между гражданами следует наращивать, организовывать, но, вероятно, и другими способами и инструментами", — резюмировал Богдан Безпалько.

Телемост  получил название «Надо поговорить», эфир пройдет 12 июля в 12 часов. С украинской стороны его проведут Василий Голованов и Елена Кирик, с российской - Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Как сообщала "Правда. Ру", американский режиссер и сценарист Оливер Стоун снял фильм о событиях на Украине 2014 года с участием Владимира Путина и Виктора Медведчука. Режиссером картины станет американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. "Откровения Украины" станет продолжением фильма "Украина в огне" Оливера Стоуна 2016 года.

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Темы телемост россия и украина виктор медведчук
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