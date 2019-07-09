Дорого: Зеленский отменил парад на День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение отменить военный парад в День независимости Украины из-за его стоимости. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что 300 миллионов гривен будут потрачены на премирование военнослужащих.



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"Хочу поделиться с вами одной нашей идеей. Как вы знаете, ежегодно 24 августа в День независимости Украины проходит военный парад, очень помпезный и очень недешевый. В этом году мы приняли решение него не проводить, а потратить 300 миллионов гривен на выплату премий военным", - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в этом году страна будет отмечать главный праздник в "новом формате".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Зеленский собирался сделать из Украины "базу для покорения мира".

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