Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду на 21 июля

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении внеочередных выборов в парламент на 21 июня. Ранее он досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва. Документ опубликован на сайте президента.



Зеленский распустил Верховную Раду / Новости от 20.05.2019 10:54

Такое решение глава государства принял, руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование досрочных выборов.

Как заявил Зеленский, решение о роспуске парламента объясняется не только фактическим отсутствием правящей коалиции, но и крайне низким уровнем доверия граждан страны к Верховной раде - всего 4%.

"Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", - указал президент Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время своей речи после церемонии инаугурации, Владимир Зеленский попросил парламентариев принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он потребовал уволить со своих должностей министра обороны Украины, главу Службы безопасности и генерального прокурора страны. "У вас на это будет два месяца", - добавил президент.

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