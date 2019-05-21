Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении внеочередных выборов в парламент на 21 июня. Ранее он досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва. Документ опубликован на сайте президента.
Такое решение глава государства принял, руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование досрочных выборов.
Как заявил Зеленский, решение о роспуске парламента объясняется не только фактическим отсутствием правящей коалиции, но и крайне низким уровнем доверия граждан страны к Верховной раде - всего 4%.
"Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", - указал президент Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время своей речи после церемонии инаугурации, Владимир Зеленский попросил парламентариев принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он потребовал уволить со своих должностей министра обороны Украины, главу Службы безопасности и генерального прокурора страны. "У вас на это будет два месяца", - добавил президент.
Читайте также: Фракция "Народный фронт" заблокировала досрочный роспуск Верховной рады
Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады
Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?