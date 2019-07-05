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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зеленский пообещал Донбассу мир и воду

Мир » Бывший СССР » Украина print

Владимир Зеленский в рабочей поездке в Краматорске назвал ЛДНР "оккупированными" территориями, и пообещал всем "украинцам Донбасса" мир и воду. Обе проблемы можно решить быстро, но Зеленский не может.


Зеленский вернулся в Донбасс и пообещал инвестиции / Новости от 15.06.2019 16:18

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс с посещением Славянска и Краматорска. Во время выступления в Краматорске он перешел на русский язык, чтобы показать, что его никто не притесняет. " Кто-то даже говорит, что нужно ехать на танках, чтоб защищать его, поэтому, чтобы не было никаких манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", — сказал он.

Как сообщает сайт "Донецкие новости", президент отметил, что "мы должны показать всем наглядно, особенно тем украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, что мы все — единая страна". Глава Украины подчеркнул, что будет их деоккупировать исключительно мирным путем.

"Мы возобновили работу Минской группы и постоянно передаем сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши украинцы", — продолжил Зеленский. Так же он сообщил, что вблизи Станицы Луганской прошло разведение сил и средств, но "все до конца еще не сделали".

Среди других приоритетных задач президент Украины назвал урегулирование ситуации с водоснабжением на Донбассе. "Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне нашего правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключать [от электроснабжения] "Воду Донбасса"", — сказал глава государства.

Напоминаем, что предприятие "Вода Донбасса" снабжает водой и "оккупированные территории". По словам министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенных лиц страны Вадим Черныша, "из гуманитарных соображений Украина всячески пытается поддержать систему водоснабжения, хотя она является экономически неэффективной". Черныш отметил, что "оккупационные администрации" забирают себе деньги, поступающие от жителей на оплату воды, а у предприятия не остается средств к существованию.

Однако проблема не только в этом. Вода в Донбасс поступает из Северского Донца по водоводу канала "Северский Донец — Донбасс" (СДД). В Горловке, которая постоянно обстреливается ВСУ, находится Васильевская насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода — один из главных объектов водоснабжения в Донбассе, она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии фронта. Таким образом обеспечить водой Донбасс Зеленский может только одним — приказать прекратить обстрелы Горловки.

Пока же легче прикрыватья неплатежами со сторооны "наших украинцев", но действия больше напоминают блокаду. 23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек. В марте украинские предприятия — поставщики электроэнергии — уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения.

Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.

Также важными задачами глава государства назвал строительство аэропорта в Краматорске, погашение задолженности по зарплатам шахтерам. "Чтобы решать эти и множество других вопросов, связанных с гуманитарными, социальными миссиями на Донбассе, нам не надо постоянно говорить: "Те виноваты, виновата война". Я думаю, что мы обязаны это делать параллельно, заканчивая войну, но параллельно мы должны думать о наших людях и восстанавливать Донбасс", — подчеркнул президент Украины.

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Темы донбасс блокада донбасса владимир зеленский
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