С кем "Слуги народа" смогут объединиться в будущей Раде

Конституционный суд Украины долго думал и, наконец, сделал свой выбор между бывшим и нынешним президентами. Победила молодость, и выборы, назначенные Владимиром Зеленским на 21 июля, теперь уже точно состоятся.



Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21...

И хотя ждать осталось недолго, но хочется уже сейчас прикинуть будущий расклад сил в парламенте. В конце прошлой недели уже были зарегистрированы в ЦИК 839 кандидатов в списках партий и 761 кандидат в мажоритарных округах.

Продолжает лидировать президентская партия "Слуга народа" — за нее готовы проголосовать 47,6 процента избирателей. Это число гораздо меньше тех 73 процентов, которые получил Зеленский во втором туре президентских выборов. Что является ярким и красноречивым свидетельством того, что на прошлых выборах голосование было в основном протестным — украинцы жаждали избавиться от президента "Рошена". И эта инерция пока сохраняется, но вовсе не факт, что однопартийцы молодого президента сохранят этот рейтинг до самих выборов.

Они вовремя смекнули, что чем больше они неординарных и провокационных заявлений сделают, тем меньше голосов получат, и решили пока помалкивать. Однако от основных вопросов, интересующих граждан страны, отвертеться не получилось. Обещанного Зеленским быстрого установления мира в Донбассе не наблюдается. И даже наоборот, после посещения президентом части ВСУ на линии соприкосновения обстрелы только усилились (а они должны были полностью прекратиться еще 15 февраля 2015 года). Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала резкое увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Вот ее отчет от 21 июня: "В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, зафиксировав больше взрывов (примерно 380), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)".

А ведь во время первой избирательной кампании экс-Голобородько ввел всех в заблуждение, утверждая о необходимости выполнения Минских соглашений, что вселило надежду на мир, ведь этого хотят более 75 процентов граждан. Однако слова президента Украины (точно так же, как и его предшественника) расходятся с действиями.

К примеру, уже став президентом, он в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поставил условие: "Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения, но вначале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность в политическом, военном и экономическом плане". Что это значит и сколько времени на это понадобится, гарант не уточнил.

Не понятно также, как Зеленский собирается установить мир в регионе, если он не желает вести переговоры с самопровозглашенными республиками. А ведь это требование п. 4 Минских соглашений ("…начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством…, а также о будущем режиме этих районов…").

Кроме того, президент категорически отвергает проведение амнистии ("п. 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины").

Видимо, пан Зеленский не читал текст этих соглашений, которые, напомню, от имени Украины подписывал экс-президент Леонид Кучма, который по указу нынешнего гаранта сейчас вновь ведет переговоры в Минске.

Ключевой переговорщик Виктор Медведчук в интервью BBC резко раскритиковал Зеленского, заявив, что после смены президента отношения Украины и России не только не улучшились, на пока даже не видны перспективы этого. "Господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений", — заявил политик. Фактически это означает как неприятие Зеленским этих договоренностей, так и отказ вести переговоры с РФ.

Кроме того, в офисе президента высказали спорную мысль о проведении некоего то ли референдума (это невозможно юридически), то ли опроса общественного мнения по способу установления мира в Донбассе. Хотя уже есть результаты социологических опросов сразу трех фирм, которые свидетельствуют о том, что 75 процентов жителей Украины за прямые переговоры президентов Украины и России, а более 55 процентов граждан настаивают на переговорах непосредственно с представителями ДНР и ЛНР.

Так почему еще так высок рейтинг "слуг народа"? Во-первых, пока действует инерция после президентских выборов (которая будет затухать еще несколько месяцев), многие наивно ждут от Зеленского чего-то положительного. Во-вторых, действует эффект новизны: люди устали от парламентских мастодонтов. Хотя в списках президентской партии много персонажей, представляющих интересы олигархов Коломойского и Пинчука, а также министра внутренних дел Авакова и международного финансового спекулянта Джорджа Сороса. Как говорится, те же яйца, только в профиль.

Вторую строчку занимает "Оппозиционная платформа — За жизнь", чей рейтинг демонстрирует прогресс. "Оппоплатформа" идет на выборы как единственная "партия мира" в украинской политике. И понятно, почему. Глава политсовета Виктор Медведчук и его соратники предлагают конкретные механизмы, как решить две основные для украинцев проблемы: прекращение войны в Донбассе и снижение грабительских тарифов на услуги ЖКХ. В начале июня у партии было 10,4 процента, сейчас уже 12,4 процента.

Причем понятно, что их обещания (в отличие от других) не голословны. Медведчук предложил свой план установления мира в Донбассе, который поддержали и непризнанные ДНР и ЛНР, и Москва. "Предоставление автономного статуса Донбассу, амнистия, выборы, формирование системы управления на неконтролируемых территориях. Мы хотим, чтобы люди Донбасса поверили в Украину. Если люди захотят вернуться, то автоматически вернутся и территории", — так охарактеризовал свои предложения сам политик в Twitter.

Медведчук (в отличие от всех остальных украинских политиков) находится на постоянном контакте с руководством РФ и решает важные для страны вопросы. Самый свежий пример — после переговоров в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин 24 июня разрешил транзит через территорию РФ ряда украинских товаров, которые ранее были включены Россией в санкционный список.

К слову, Путин во время недавней прямой линии, как и во время предыдущих, очень тепло отозвался о Медведчуке: "Виктор Владимирович близко к сердцу воспринимает эти проблемы. Недавно он был в России. Ставил вопрос об освобождении моряков и других граждан. Но эти вопросы должны решаться в комплексе. В ходе этих переговоров мы должны учитывать то, как сложится судьба наших российских граждан, которые находятся на Украине в аналогичной ситуации".

Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после встречи с лидерами "ОПЗЖ" Бойко и Медведчуком на Петербургском международном экономическом форуме вновь заявил о готовности вести переговоры о поставках российского газа на Украину со скидкой в 25 процентов. Когда это произойдет, то появится реальная возможность снизить тарифы на ЖКХ для населения.

Политтехнолог Василий Стоякин предрекает, что в следующей Верховной раде именно Медведчук станет лидером оппозиции. "Неправильно утверждать, что сторонники партии "ОПЗЖ" одобряют политику России в отношении Украины — просто они адекватно оценивают зависимость политики России от политики Украины. Важный вопрос: кто станет центральной фигурой будущей оппозиции в Раде. Вероятнее всего, лидером оппозиции будет Медведчук", — прогнозирует Стоякин.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", по мнению многих экспертов, имеет рейтинг, колеблющийся около восьми процентов. Однако социологи "Рейтинга" 19 июня оценили их лишь в пять процентов. Впрочем, в данном случае эта тенденция вполне объяснима. Причин тому несколько: высокий антирейтинг самого Порошенко, против которого заведено сразу несколько уголовных дел; наличие в списке негативно-одиозных Андрея Парубия, Ирины Геращенко и других ястребов. И вдобавок ошибочная предвыборная стратегия "партии войны", перекликающаяся с другими националистами, а также со "слугами народа", которые так же, как и "ЕС", не желают выполнения Минских соглашений.

Рейтинг "Батькивщины" также снижается — он уже менее семи процентов. Видимо, это уже остались ярые фанаты Юлии Владимировны, которые будут ее поддерживать до конца. И это несмотря на то, что их кумир проиграла третьи подряд президентские выборы. Причем еще за полгода до них Тимошенко была безоговорочным фаворитом. Но неправильная (если не сказать, глупая) тактика свела на нет все ее преимущество: повторение тех мантр, что и у Порошенко, невнятность политических симпатий в будущем парламенте и отсутствие желания мира.

Зато "Голос" Святослава Вакарчука продолжает активно отбирать голоса и у Порошенко, и у Тимошенко и имеет сейчас рейтинг около семи процентов. Хотя и его можно смело причислять к "партии войны". Кроме того, он агитирует за однополые браки и легализацию марихуаны, что вряд ли добавляет ему симпатиков.

Вакарчук также обещает задушить себя, если в Украину не вернутся десять миллионов граждан, выехавших из страны. Во-первых, мы уже слышали и про "кулю в лоб" Арсения Яценюка, и про "самосожжение" Русланы Лыжичко, и про "голодовку" Надежды Савченко. Кстати, Славик, видимо, прогуливал уроки биологии: человек сам себя руками задушить не может.

"Бесконечно скучный человек. В чем его "новизна" — один Бог знает. Ходит в лояльные эфиры, говорит одно и то же, рассчитывает на здоровую ненависть к прежним. Вернее, даже не он рассчитывает, а какой-то коллективный Пинчук. Унылая череда банальностей — все это уже было и повторяется по двадцатому кругу", — разочарована экс-музыкантом телеведущая Наталья Влащенко. А глава "Слуг народа" Дмитрий Разумков уже намекнул, что не прочь слиться в политическом экстазе с "Голосом" для создания коалиции в парламенте. Если, конечно, об этом договорятся между собой Игорь Коломойский, Павел Фукс, Арсен Аваков и Виктор Пинчук.

Можно смело прогнозировать, что расстановка сил в будущем парламенте будет сложной. "Слуга народа" в одиночку большинство мандатов, необходимых для принятия решений, не получит. Так что будет необходима коалиция с другими партиями, а также мажоритарщиками.

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