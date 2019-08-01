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Автор Редакция рубрики "Мир"

Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России

Мир » Бывший СССР » Украина print

Может ли на Украине что-то принципиально измениться после досрочных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля? Может ли Незалежная и другие бывшие советские республики стать самодостаточными и действительно суверенными? Нет, нет и нет! Почему?


Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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— Лариса Виленовна, вы считаете, что на Украине ничего хорошего не получается, потому что нет консолидации, прежде всего слаженных действий политических сил, по действительно жизненно важным вопросам. Какие это вопросы? Каково положение в целом? И есть ли консолидация власти и общества в России?

— Внутренняя ситуация в России сегодня тоже очень сложная. Мы видим, что очень много сил раскачивают ситуацию, они заинтересованы в этом. Россия — это осколок бывшей империи, ее основное тело. Она все равно остается жизнеспособной, даже будучи с ампутированными конечностями.

Украина же на самом деле — это и есть главная ампутированная конечность. Как вообще может существовать отдельно рука от организма или нога? Не может. Поэтому на Украине вообще нет общегосударственной идеологии, кроме радикальной националистической. Нет и не может быть ничего в идеологии Украины как государства, кроме откровенно радикальной отъявленной русофобии.

Поэтому рассчитывать на то, что на Украине появится какая-то новая идея, которая ее реанимирует и сделает из нее процветающее государство, — это утопия. Посмотрите на страны постсоветского периода. Кто из них может похвастаться тем, что является действительно полноценным субъектом международного права?…

Все они находятся под влиянием, под внешним управлением, под кураторством. Ни одна из них не является самостоятельной. Украина может позиционировать себя только как антироссийская страна, не вторая Россия, как была мечта у многих либеральных мечтателей, а только как анти-Россия. Но в качестве анти-России у нее нет возможности для экономического существования.

Потому что вся экономика Украины на самом деле пронизана связями, как кровеносными сосудами, с Россией. И вот это постепенное разрезание этих связей приводит к полному уничтожению промышленного потенциала и самой жизни на Украине. Вы посмотрите, какие там уже чудовищные проблемы из-за деиндустриализации.

В России деиндустриализация тоже идет. Не будем себя обманывать. Мы видим, что Россия очень многое потеряла за последние годы. Деградирует такая важная отрасль, как машиностроительная, закрыто очень много заводов. Но то, каким стремительным темпом идет деиндустриализация Украины, просто поражает.

Я сама из Николаева. Он был центром судостроения всего Советского Союза. Там были крупнейшие заводы, делали авианосные крейсера, миноносцы, эсминцы, гражданские суда. Было три огромных судостроительных завода, на которых работало около 100 тысяч человек. Ничего сейчас не работает, не производится вообще ничего.

И так фактически любая отрасль, какую ни возьми: легкая промышленность, автомобилестроение, авиастроение, машиностроение и т. д., — не работает ничего. Украина превращается в дешевый аграрный и сырьевой придаток Запада. То есть Украина как самостоятельный и международный хозяйственный субъект вообще не имеет возможности существовать. Из-за этого происходит стремительная депопуляция.

Опять же, мы видим, что и в России тоже в последнее время рождаемость падает, а смертность растет, демографическая убыль населения присутствует. Но то, как теряет население Украина, даже сложно с чем-то сравнить. Разве что с самыми разрушительными войнами или чумой! Я посчитала, что населения на Украине на самом деле сейчас осталось порядка 25 миллионов, а было 52 миллиона в 1991 году.

И это видно даже по результатам выборов. Люди активно голосуют. На этих парламентских выборах довольно-таки большая явка была на самом деле. Но 2006 году в парламентских выборах приняло участие 25 миллионов человек, а сейчас — всего 14. Просто потому, что миллионы избирателей выехали. Украина уже потеряла и продолжает терять огромное количество населения.

— В России сейчас находится, наверное, миллиона четыре украинцев. Они не голосовали.

— Я думаю, что их немного поменьше. Но, естественно, из этого числа нужно вычесть 2,5 миллиона крымчан, которых власти Украины по-прежнему учитывают. Считалось, что население Украины — 46 миллионов на 2014 год. Сейчас насчитывается 42 миллиона. Когда было население 46 миллионов, почему-то голосовало 25 миллионов. А сейчас, когда якобы 42 миллиона, голосуют всего 14 миллионов. Хотя явка совсем немаленькая, просто нет людей.

На Западной Украине пустые деревни, полупустые города. Люди разъехались горбатиться в Польшу, в Чехию, в Германию. С востока Украины очень многие работают в России. Но и с Западной Украины многие уезжают в Россию. В общем-то, украинцы бегут, куда глаза глядят, только бы подальше с Украины.

И это очень обидно, потому что в Советском Союзе не было, наверное, более благодатной республики, чем Украина. Замечательный климат, очень качественная повсеместная инфраструктура. Украина вся покрыта железными дорогами и очень плотно газифицирована. В ней очень много автомобильных дорог, нормальных трасс и т. д.

Она вся очень хорошо сконструирована была, слеплена, и все необходимое было равномерно распределено по территории. Также и весь промышленный потенциал был создан и задействован очень продуманно. И все это работало на экономику и для блага людей. Море, земля — сплошная благодать. А теперь все это уже фактически разрушено и продолжает деградировать…

Продолжение следует...

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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