Эксперт: "В команде Зеленского очень рыхлое сборище"

Партия "Слуга народа", как заявил Владимир Зеленский, собирается добиться окончания войны в Донбассе и возвращения пленных, а также бороться с коррупцией. Способна ли команда нового президента сломать олигархическую систему управления Украиной, остановить войну, наладить экономику?… Почему нет? И почему оппозиция на Украине — чисто номинальное явление?



Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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— Лариса Виленовна, что было хорошего на Украине уже навсегда потеряно?

— Никогда-никогда не говори навсегда. Но я думаю, что без каких-то резких и кардинальных перемен, которые могут произойти только от какого-то неожиданного очень серьезного перелома событий, которые нам сейчас не дано предугадать, к сожалению, да. В настоящее время все только продолжает разрушаться — как в экономике и инфраструктуре, так и в социальной сфере.

— То есть эволюционный путь не для Украины?

— Конечно, нет.

— Зеленский — тоже националист. Пройдет еще пятилетний срок, когда националисты у власти. Что будет со страной, а главное — с людьми?

— Я думаю, что пятилетнего срока Зеленский, наверное, не переживет, потому что сегодня ситуация в экономике просто катастрофическая. Предыдущее правительство Гройсмана с президентом Порошенко набрало огромное количество кредитов. В 2020 году предстоит отдавать много процентов по этим кредитам.

Очень большие проблемы связаны с энергетикой. "Нафтогаз" не может найти общий язык с "Газпромом", и не понятно, будет ли продолжаться транзит газа через Украину. Если не будет транзита, то вообще там все рухнет. Сколько бы Украина ни говорила, что она газ получает из Европы, она качает российский газ, распределяет его по всей стране, а на выходе по кольцу гоняет просто один и тот же объем. Этот газ получается якобы с Запада. Если поставок газа из России не будет, взять его будет неоткуда.

— Зеленский может найти и принять какое-то грамотное решение?

— А он дурак. Он дилетант. Он ничего не понимает.

— Он все же видит положение, ему главное — определить курс и на высшие посты назначить грамотных и ответственных людей.

— Пока в его команде не наблюдается специалистов, которые могли бы действительно оценить перспективы строительства Украины как государства. Я посмотрела, кто идет у него по спискам. Вот по Николаеву, например, Давид Арахамия, он в депутаты прошел. Этот человек стоял на Майдане, он отъявленный русофоб, укропатриот такой, что стельки от ботинок отваливаются.

В команде Зеленского — такие люди, как Потураев, который прогремел тем, что сказал: "Мы Россию будем называть Московией, а русский язык — это украинский". То есть там очень рыхлое, настолько разнородное сборище. Предыдущая партия власти заводила в парламент воинов АТО. Те приходили в камуфляже и говорили: "Мы разберемся с коррупционерами, мы такие бесстрашные, неподкупные, мы всех их порвем…"

Порвали? Нет, их просто купили. Они точно так же воровали, как и предыдущие. Сейчас заходят люди, которые похожи на агентов канадской оптовой компании. Только они ходят без сумок с массажерами или утюжками, и откровенные аферисты, жулики, все они даже на вид шелупонь.

Если в предыдущем созыве были хотя бы такие маргиналы типа казаков, то сейчас просто шелупонь. Это получился очень простой и дешевый парламент в управлении. Как они могут управлять государством?! Они не знают и не понимают ничего.

— А что представляет из себя оппозиция? Надеялись, что оппозиционная платформа "За жизнь" наберет до 18 процентов, называлась даже цифра 20. И вдруг такой обвал — только около 13 процентов.

— Ну, я не знаю, кто надеялся на такой оптимистичный вариант. Я смотрела реальные оценки реальных социологических компаний, которые зарекомендовали себя достаточно положительно. Дело в том, что на Украине из-за того, что постоянно происходят выборы, постоянно идет оценка электоральных возможностей.

А это все деньги, поэтому в последнее время уже несколько раз те, кто раньше обжегся, выдают правильные прогнозы. И на Украине существует несколько вполне приличных рейтинговых компаний, которые давали оппозиционной платформе от 11 до 13 процентов. Вот они фактически и подтвердили свои прогнозы.

— А возможно, что результаты оппозиции искусственно занизили, сфальсифицировали?

— Нет, я не думаю, что фальсификации в таком масштабе возможны. Фальсификации, конечно, есть. Там есть у многих свои интересы, идет какая-то игра. Но это в основном на уровне мажоритарщиков в тех округах, в которых очень мало избирателей.

Центральная избирательная комиссия на Украине — это вообще особая статья. Ее саму можно называть анекдотом. Есть округа, в которых 100 тысяч избирателей, а есть округа, в которых депутат прошел в Верховную раду, набрав всего 300 голосов. Вот так они нарезают. Естественно, там, где мало избирателей, кандидат пообещал каждому по 100 долларов и его занесли в парламент. Когда большой округ, настолько легко все сделать невозможно. Все равно, конечно, подкуп есть, но в основном у мажоритарщиков.

Это не сказывается прямо кардинально на результатах выборов. "Оппозиционная платформа" вполне ожидаемо набрала свои проценты. Если мы посмотрим предыдущие выборы, то тогда оппозиционный блок набрал девять процентов. Сейчас немного побольше. Тогда они взяли всего два округа по мажоритару. Сейчас там порядка 15 у них будет. В общей сложности около 40 мандатов у них получается.

То есть они существенно улучшили результат. Но они, конечно, могли бы взять и больше, если бы у них не было внутренних разладов. С "Оппоблоком" они разъединились. В общем, внутренняя борьба пошла, и это многих оттолкнуло. Естественно, избиратели их электорального поля пошли под Зеленского, поверив, что он может прекратить войну.

И еще я считаю, что была огромная ошибка Медведчука в том, что он включил в список Илью Киву, бывшего руководителя "Правого сектора" Полтавы. Он хорошо известен как отъявленный радикальный националист. Для тех, кто варится в украинской политике, в этом особо нет ничего удивительного. Потому что там были внутренние договоренности с Аваковым, который протолкнул эту кандидатуру.

Поэтому я не удивляюсь результату, который набрал Медведчук. И абсолютно было очевидно, что даже если бы Медведчук набрал 70 мест в парламенте, это бы не изменило ничего. Эта партия все равно является единственной умеренной, нерадикальной русофобской силой в парламенте.

Продолжение следует…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев